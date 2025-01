Tá ceadúnas cúlghairthe ag ionad tumadóireachta na Malaeisia

Tá clú agus cáil ar oileán iargúlta Malaeisia Layang Layang le fada an lá as an tumadóireacht scúba timpeall air, ach tá a cheadúnas oibríochta cúlghairthe go foirmiúil díreach tar éis a cheadúnas oibríochta a bhaint amach, de réir ráitis rialtais.

Tá cáil ar an oileán, mar chuid den ghrúpa Spratly i Muir na Síne Theas amach ó chósta thiar thuaidh na Malaeisia Borneo, mar thearmann éan mara. Áiríodh leis an ionad saoire ar Swallow Reef 86 aoi-seomraí agus ionad tumadóireachta, agus bhí a aerstráice féin aige chun é a nascadh le Kota Kinabalu, 80 nóiméad uaidh.

Chuir Aireacht turasóireachta, ealaíon agus cultúir na Malaeisia (MOTAC) ceadúnas oibríochta Layang Layang Island Resort ar ceal ar 6 Eanáir, ag lua sárú ar reachtaíocht turasóireachta cé nár shonraigh siad an chúis bheacht lena ghníomhaíocht.

Dúirt Coimisinéir Turasóireachta MOTAC, Roslan Abdul Rahman, go raibh dearcadh dáiríre ag an aireacht ar “aon bhriseadh an dlí ag oibreoirí turasóireachta ceadúnaithe, chun leas agus leasanna na ndaoine a chosaint”.

Beartas gan aisíoc

Aibreán seo caite Tumadóir Scúba tuairiscíodh go raibh údaráis stáit rabhadh an rogha mar gheall ar a mhainneachtain éarlaisí 50% a d’íoc breis is 100 thar lear agus tumadóirí Malaeisia ar cuireadh cosc ​​orthu cuairt a thabhairt ar ghlas Covid-19 a thabhairt ar ais. Ní hamháin gur diúltaíodh a gcuid airgid ar ais dóibh ach ní bhfuair siad aon fhreagraí ar a gcumarsáidí.

I mí na Samhna 2023, bhí sé ráite ag an ionad saoire nach raibh sé in ann feidhmiú a thuilleadh toisc nár deonaíodh ceadúnas agus mar sin, i bhfianaise a “bheartais gan aisíoc”, ní bheadh ​​aon éarlais á thabhairt ar ais aici. Dúradh gur sheachain ionadaithe an ionaid gach iarracht chun éilimh dhlíthiúla a sheirbheáil orthu, agus gur thug siad neamhaird d’fhógra binse comhlíonadh a eisíodh i Márta 2024.

De réir asraon nuachta Saor in aisce an Mhalaeisia inniu Bhí trí ghníomhaireacht áitiúil turasóireachta go háirithe, Dreamy Island Holidays, Kudat Scuba Resorts agus an Kekung, tar éis dul i ngleic le caillteanais shuntasacha airgeadais mar gheall ar an gcás.

Idir eatarthu dúradh gur íoc siad níos mó ná 272,000 fáinne Malaeisia (thart ar £48,500) leis an ionad saoire as áirithintí a rinneadh idir 2020 agus 2022.

