Máistir Oileáin Mhaildíve ag seoladh i 2025

Tá sé fógartha ag Master Liveaboards go bhfuil a soitheach nua ag teacht go luath in 2025 sna hOileáin Mhaildíve, an Máistir Oileáin Mhaildíve - ionad an Blue Voyager beloved a dódh go brónach agus é sa duga cothabhála.

An Máistir Oileáin Mhaildíve Is soitheach beo ar bord 42-méadar go bródúil as dhá chábáin leaba dhúbailte seasta roomy, ocht gcábáin inchomhshóite cúpla / dúbailte agus dhá cábáin singil, a fhreastalaíonn ar 26 aíonna. Tá áit itheacháin laistigh, beár, tolglann spéir agus Jacuzzi lasmuigh aici. Is féidir limistéar lounge scáthaithe lasmuigh a fháil ar an deic lár, chomh maith le ceithre dheic gréine éagsúla - deic féachana suite ag tosach an deic lár agus an deic uachtarach, deic faoin aer ar an deic uachtarach, agus aigéan. deic ag deireadh an bháid, ag soláthar suíocháin chompordacha agus seomraí codlata.

Cábáin mhóra ar an Mháistir Oileáin Mhaildíve

Is gné uathúil é deic na farraige a ligeann do aíonna scíth a ligean faoin aer agus iad in aice leis an uisce. Go leor tráthnónta soillseoidh na tuilsoilse an t-uisce díreach in aice leis an deic farraige chun planctón a tharraingíonn na gathanna manta agus na siorcanna míolta móra a mhealladh. Is iomaí gar-amharc ar mantas agus ar shiorcanna míolta móra.

Ceann de na gnéithe is suntasaí de Mháistir Oileáin Mhaildíve ná an Scáth Gorm dhoni (soitheach tacaíochta tumadóireachta) saincheaptha. Tá an doni 19-méadar seo fairsing, tapa, agus feistithe leis na háiseanna nua-aimseartha go léir atá ag teastáil ó na tumadóirí. Tá a stáisiún féin ag gach tumadóir le go leor spáis chun a bhfearas agus a bhfeisteas a stóráil, agus tá criú an doni réidh le cúnamh a thabhairt. Le linn na dturas go dtí agus ó na láithreacha tumadóireachta, is féidir leat dul suas an staighre beag go dtí an deic barr chun taitneamh a bhaint as an ghrian agus radharcanna iontacha. Tá leithreas le cith suite taobh istigh den phríomh-deic chomh maith le dhá chithfholcadh ríomhaire boise ar an deic cúil, agus umair sruthlaithe ceamara agus trealaimh ar leith. Ciallaíonn inneall tapa, dhá ghineadóir, agus dhá chomhbhrúiteoir le córas membrane nitrox go mbainfidh tú taitneamh as taithí tumadóireachta den chéad scoth sna Oileáin Mhaildíve.