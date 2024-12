Dromchlaí míolta móra marbhaithe le lao nua

at 9: am 22

Chonaic míol mór marfach a bhain ceannlínte amach in 2018 nuair a lean sí uirthi ag iompar a lao marbh thar achar 1,600km i dtaispeántas caoineadh 17 lá dealraitheach le lao nua amach ó chósta an Aigéin Chiúin i SAM.

Taighdeoirí ón Ionad um Thaighde Míolta Móra atá lonnaithe i Washington (CWR) a rá gur rugadh iníon don orca, a ainmníodh mar J35 cé go dtugtar Tahlequah uirthi go neamhfhoirmiúil, ach go gcuireann iompar an phéire cúis imní éigin leis an bpobal taighde.

Chonacthas J35 agus a lao - ainmnithe cheana J61, mar an ball is nuaí den J pod de orcas Iarthuaisceart an Aigéin Chiúin - le chéile den chéad uair i Puget Sound amach ó stát Washington ar 20 Nollaig.

Trí lá ina dhiaidh sin bhí foireann eolaithe ó ionad eolaíochta an Aigéin Chiúin Thiar Thuaidh ag Iascach NOAA in ann breathnuithe a dhéanamh a dhearbhaigh an gaol idir J35 agus J61, agus grianghraf a dhéanamh de bhun an lao chun a inscne a dhearbhú.

“Tá an saol luath i gcónaí contúirteach do laonna nua, le ráta básmhaireachta an-ard sa chéad bhliain,” a deir an CWR. “Is máthair le taithí í J35, agus tá súil againn go mbeidh sí in ann J61 a choinneáil beo le linn na luathlaethanta deacra seo.”

Caithfidh J61 dul trí laethanta tosaigh dúshlánacha an tsaoil anois (Maya Sears / NMFS / NOAA)

“Tá sé deacair sláinte orcas nuabheirthe a insint, mar is cosúil go bhfuil siad cnapánach agus cnapánach nuair a rugadh iad ar dtús,” a dúirt Tamara Kelley, stiúrthóir forbartha do chomhlacht eile atá lonnaithe i Washington, Caomhanta Orca, “ach thar na seachtainí atá romhainn ba chóir go dtosódh an lao ag líonadh, agus sin an uair a bheidh tuairim níos soiléire ag taighdeoirí ar an stádas sláinte.”

'Ní cuma bríomhar'

De réir Iascach NOAA, a dhéanann fótagraiméadracht agus tomhais coirp an daonra orca, is dócha gur rugadh an lao roimh am. Creideann sé freisin go raibh an chuma air go raibh riocht coirp J35 foghnách nuair a rinneadh é a sheiceáil i mí Dheireadh Fómhair.

“Go hidéalach, ní mór do mháithreacha a bheith láidir, le go leor saille a stóráil chun cabhrú le héilimh lachtaithe, rud atá ina ábhar imní,” a dúirt Orca Conservancy.

Bhí an lao feicthe ag taighdeoirí ag fanacht faoin uisce ar feadh tréimhsí ama, rud a léirigh altranas nó iarrachtaí chun altra a fháil, agus é á bhrú timpeall ar chloigeann J35 agus é “gan breathnú bríomhar”.

“Tá rochtain fhairsing ag teastáil ó dhaonra na míolta móra marfacha ó dheas ar a soláthar bia, bradán go príomha, le maireachtáil agus le rath,” a dúirt an CWR. “Comhaireamh gach aon bhreith agus teastaíonn go leor iasc ó na míolta móra seo le go mbeidh siad in ann iad féin agus a laonna a chothú.

“Leanaimid ar aghaidh ag tacú le hathghabháil bradán trí athchóiriú gnáthóg, baint dambaí agus bainistiú réasúnach iascaigh san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh.”

Chuir Orca Conservancy béim ar an bpointe “go gcaithfear stoic bhradán a aisghabháil go leibhéil a chuideoidh le fás an daonra.”

