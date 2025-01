Gorm-éadrom spreagtha: Téigh in aithne ar an choiréil siúil

Is gnách go smaoiníonn tumadóirí ar choiréil mar choiréil “neamhdhíobhálach” – fanann siad suite, ionas go mbeidh a fhios agat go díreach cá bhfaighidh tú iad. Mar sin féin, léirigh staidéar nua an cumas atá ag coiréal muisiriún dul ag fánaíocht ar ghrinneall na farraige ar thóir a ghnáthóg idéalach - cé go bhfuil sé ar luas suaimhneach.

Bhí eolas faoi choiréil shoghluaiste, ach bhí an tslí ina n-aistríonn siad agus ina n-áitíonn siad fós “beagnach doiléir”, dar le foireann eolaíochta Astrálach faoi stiúir Brett Lewis ó Ollscoil Teicneolaíochta Queensland. Rinne na taighdeoirí imscrúdú ar na daoine beaga, saor-spioradacha Cycloseris cyclolites chun foghlaim conas agus cén fáth a rachadh sé ag siúl timpeall.

Thug na turgnaimh le fios go raibh freagairt láidir dearfach fótatacticeach ar sholas gorm, an saghas a mbeadh an coiréil ag súil leis i leapacha gainimh níos doimhne. Léirigh sé i bhfad níos lú díograise don sórt solais bán a fhaightear in uiscí dromchla níos éadomhain, rud a d'fhéadfadh bagairt tuaradh a léiriú.

Chuaigh 86.7% mór de na coiréil muisiriún i dtreo an tsolais ghorm nuair a shoillsigh sé foirceann amháin d'uisceadán na saotharlainne, agus níor léirigh ach 20% go raibh fonn ar an solas bán.

Coral muisiriún ag gluaiseacht (QUT)

Ghluaisfeadh na coiréil ar feadh idir uair an chloig agus dhá uair an chloig chun achair chomh mór le 22cm a chlúdach sna trialacha solais ghorma, ach d'fhéadfaí bac a chur orthu gan níos mó ná 8mm a chlúdach i dtreo an tsolais bháin. Dá lasfaí soilse gorma agus bána go comhuaineach ag gach ceann den umar, tharraingeofaí na coiréil i dtreo an ghorm i gcónaí.

Nocht grianghrafadóireacht ard-réiteach ama an meascán de mheicníochtaí a úsáideann an choiréil chun a ghluaiseacht a bhainistiú. Trí na fíocháin a insileadh d'fhéadfadh sé frithchuimilt a laghdú, buacacht a mhéadú chun a chroí a thógáil amach ó ghrinneall na farraige agus achar dromchla a mhéadú chun sruthanna a ghabháil, cosúil le seol loinge.

Nuair a bhí na fíocháin crapadh ar a seal, chuirfeadh pillíní ventral nó 'cosa' leis trí idirghníomhaíocht nó frithchuimilt leis an tsubstráit a choigeartú, rud a ligeann don choiréil orlach ar aghaidh.

Ar deireadh, bhí sé in ann freisin a chuid fíocháin imeallacha cliathánach a chrapadh agus a chasadh, ag bogadh chun cinn i stíl a bhain le gluaiseacht bíogach smugairle róin.

Cycloseris cyclolites is cosúil go mbaineann sé leas as an gcumas seo nuair a d’fhág fachtóirí mar dhomhantarraingt, sruthanna nó tonnta é i suíomh neamhfhabhrach, b’fhéidir contúirteach éadomhain, agus tá sé ag iarraidh a dearcadh a fheabhsú – rud a thugann ar na taighdeoirí a chinneadh go bhfuil coiréil níos “néareolaíoch sofaisticiúla” ná mar a ceapadh roimhe seo. . Tá an staidéar díreach foilsithe in PLoS ONE.

Bíonn deacrachtaí ag coiréil tanaithe a atáirgeadh

Sceite coiréil ar sceir Palau (Peter Mumby)

Idir an dá linn, i Ollscoil QueenslandFaoi stiúir an staidéir, tá foireann idirnáisiúnta tar éis an rath a bhí ar imeacht nádúrtha coiréil-sceite in 2024 a thomhas agus bhí imní orthu a fháil amach gur gá coiréil aonair a bheith suite ag gar-cheathrúna chun atáirgeadh go rathúil.

“Ba mhór an t-iontas é, chonaiceamar go raibh gá le coiréil a bheith laistigh de 10m dá chéile, agus b’fhearr go mbeadh siad níos gaire ná sin chun go ndéanfaí an toirchiú,” a dúirt an tOllamh Peter Mumby, ceannaire na foirne. “Bhí a fhios againn nach bhféadfadh coiréil a bheith rófhada óna chéile, ach fuaireamar amach go gcaithfidh siad a bheith níos gaire ná mar a bhíomar ag súil leis.

“Tá tionchair athraithe aeráide cosúil le tuaradh ag marú agus ag laghdú dlús coiréil, agus mar sin tá imní orainn go bhféadfadh daoine aonair a bheith ró-fhada óna chéile chun atáirgeadh go rathúil.”

Ag obair i Palau sa Micrinéise, chuir na taighdeoirí coimeádáin os cionn 26 coilíneacht choiréil ar sceir mar gur scaoil na coiréil hermaphroditic den chuid is mó a gcuid uibheacha agus speirm.

Duine de na sealbhóirí uibheacha (Peter Mumby)

“Ghabh na coimeádáin cuid d’uibheacha gach coiréil agus chuaigh siad go dtí an dromchla áit ar lean siad an taoide,” a dúirt an tOllamh Mumby. “Cé nach bhféadfadh na huibheacha éalú, d’fhéadfadh speirm dul isteach sa choimeádán agus toirchiú a dhéanamh ar na huibheacha.

“Tar éis uair an chloig de dhruileáil, tugadh faoi deara cion na n-uibheacha toirchithe do gach cineál coiréil chomh maith leis an bhfad go dtí coiréil seanbhunaithe den chineál céanna.”

Ba 30% ar an meán an toirchiú nuair a bhí coiréil an-ghar, ach laghdaigh sé go dtí níos lú ná 10% ag scaradh 10m. Faoi 20m bhí sé beagnach nialas.

“Sa todhchaí b’fhéidir go gcaithfimid cabhrú le coiréil leanúint ar aghaidh leis an bpríomhchuid dá saol,” a dúirt comh-údar an staidéir, an Dr Christopher Doropoulos ó ghníomhaireacht eolaíochta náisiúnta na hAstráile CSIRO.

An láithreán staidéir – coiréil boird ar sceireacha éadomhain i Palau (Peter Mumby)

“Cuireann tuiscint ar thábhacht na gcomharsanachtaí áitiúla spriocanna inláimhsithe ar fáil d’idirghabhálacha mar athchóiriú coiréil. Go hidéalach, dhéanfaí monatóireacht ar dhlús coiréil ag láithreacha tábhachtacha agus dhéanfaí athchóiriú chun an dlús a thabhairt ar ais go dtí na leibhéil a theastaíonn le haghaidh atáirgeadh rathúil.”

An taighde foilsithe i Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí SAM (PNAS).

