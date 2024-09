Faigheann 'míol mór spiaireachta' Celeb bás - i measc leantóir daonna ag titim amach 

Tá an míol mór beluga cáiliúil Hvaldimir, a cheap an Rúis tráth a bhain leas as le haghaidh gníomhaíochtaí faisnéise míleata agus a lean pobal na hIorua go dlúth le cúig bliana anuas, bás go tobann.

Tagann a bhás, nach fios cad is cúis leis, an oíche roimh é a bheith athlonnaithe, i bplean a scar na caomhnóirí comhshaoil ​​a bhí ar son a chúise thar na blianta.

Agus na comhlachtaí tacaíochta míolta móra OneWhale agus le déanaí Marine Mind ag rianú gluaiseachtaí Hvaldimir de ghnáth, chonacthas go deireanach é beo, i riocht maith de réir dealraimh agus ag tumadóireacht go rialta, maidin inné (30 Lúnasa) amach ó chósta iardheisceart na hIorua in aice le Stavanger.

Bhí an Garda Cósta curtha ar an eolas, chun a chinntiú go raibh trácht mara ar an eolas faoi láithreacht Hvaldimir, ach bhí an míol mór bán le feiceáil níos déanaí ag snámh ar an dromchla ar feadh tréimhse fada, agus tháinig bád patróil ag thart ar 2.30pm chun a fháil amach go raibh sé marbh.

An míol mór beluga cairdiúil (Marine Mind)

Tharraing bád iascaireachta Hvaldimir go cuan Risavika, áit ar tógadh amach as an uisce é agus lódáil sé ar trucail ag údarás an chalafoirt ar feitheamh socruithe le haghaidh necropsy. Bhí Hvaldimir níos mó ná 4m ar fad agus measadh gur mheáchan níos mó ná 1,200kg.

Ní raibh cúis an bháis soiléir, dar le Sebastian Strand, an bitheolaí mara a chuir tús le Marine Mind. Dúirt sé go raibh marcanna ar an gcorp ach go bhféadfadh fiadhúlra eile ba chúis leo tar éis bháis.

Trealamh St Petersburg

Tháinig cáil ar Hvaldimir nuair a d’aimsigh iascairí é ag Hammerfest i dtuaisceart na hIorua i mí Aibreáin 2019. Agus é ag caitheamh úim docht marcáilte “Equipment St Petersburg”, deartha de réir dealraimh chun ceamara a choinneáil, ceapadh go raibh sé ceaptha a bheith ina spiaire faoi uisce do míleata na Rúise.

Compordach le daoine, ba chosúil gur chaith an beluga cairdiúil cuid mhór dá shaol i mbraighdeanas. Tugadh Hvaldimir mar ainm air, cé gur tugadh Hvaldi (hval is Norwegian for whale) aon nasc le huachtarán na Rúise a sheachaint, agus baineadh an leas a bhaint as.

Faightear míolta móra Beluga san Artach iargúlta go hiondúil ach ba chosúil go raibh Hvaldimir sásta fanacht in uiscí na Mara Thuaidh níos gnóthaí agus níos teo, agus an bhliain seo caite ag fiontair chomh fada ó dheas le iardheisceart na Sualainne, rud a spreag imní breise faoina shábháilteacht.

Hvaldimir an míol mór beluga cairdiúil (OneWhale)

An charthanacht Míol Mór Bunaíodh é go luath chun Hvaldimir a chosaint, agus é ar intinn aige cúlchiste sábháilte míolta móra a chruthú dó féin agus do mhamaigh eile a scaoiltear i mbraighdeanas.

I mí Iúil na bliana seo d’fhógair sé go raibh cead tugtha ag Stiúrthóireacht Iascaigh na hIorua Hvaldimir a athlonnú ar ais in uiscí Artach ag Varangerfjord, Finnmark, in aice le pod fiáin a bhféadfaí é a chomhtháthú níos déanaí. Dúradh cheana féin go raibh eitiltí socraithe nuair a fógraíodh bás Hvaldimir.

D'áitigh roinnt bitheolaithe muirí níos luaithe, áfach, go gcuirfeadh a leithéid de ghluaiseacht leas na míolta móra i mbaol agus go raibh briste ar shiúl lena fhoirmiú. Intinne Mara. Léiríodh an scoilt i bpreas na hIorua.

‘Ní bás nádúrtha é’

“Níl a fhios againn fós cén modh báis ach bhí sé in uiscí a raibh gáinneáil mhór á dhéanamh air… mar sin táimid ag súil nach bás nádúrtha a bhí ann,” a dúirt bunaitheoir OneWhale, Regina Haug, tar éis an scéala faoi bhás Hvaldimir.

Chuir an charthanacht, a rinne seiceálacha sláinte bliantúla ar an beluga, síos ar Hvaldimir mar “mhíol mór óg sláintiúil gan aon chomharthaí tinnis”. Meastar gurb é an gnáth-ionchas saoil a bhíonn ag míol mór beluga ná 35 go ​​50 bliain. “D’iarramar ar údaráis na hIorua necropsy a sholáthar agus tá siad tar éis éirí níos géire chun é seo a dhéanamh,” a dúirt Haug.

“Táimid croíbhriste. Tá fearg orainn, freisin, mar bhí orainn troid chomh dian sin, chomh fada sin chun cabhrú leis as an mbaol. Agus ar deireadh bhí sé chomh gar do shaol níos fearr a bheith aige.

“Ach tá fearg orainn orthu siúd a d’oibrigh chun bac a chur ar a bhogadh agus faisnéis mhícheart a scaipeadh… tá dornán [de] duine ann a bhí ag iarraidh é a choinneáil gafa, agus cosc ​​a chur ar an ainmhí milis seo cabhair a fháil níos luaithe.”

Marine Mind's Sebastian Strand agus oibrithe deonacha eile le Hvaldimir (Marine Mind)

“Ní hamháin gur míol mór beluga a bhí i Hvaldimir; bhí sé ina chomhartha dóchais, ina shiombail den nasc agus ina mheabhrúchán ar an nasc domhain idir daoine agus an domhan nádúrtha,” a dúirt Marine Mind's Strand.

“Le cúig bliana anuas, chuaigh sé i dteagmháil le saol na mílte, ag tabhairt daoine le chéile faoi iontais an dúlra.

“Mhúin a láithreacht dúinn faoin tábhacht a bhaineann le caomhnú na n-aigéan, agus agus é sin á dhéanamh aige, mhúin sé níos mó dúinn fúinn féin freisin.. Suaimhneas síoraí, Hvaldimir. Caillfear go mór thú ach ní dhéanfar dearmad riamh ort.”

