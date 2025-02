Clubbed: An chaoi a n-ionsúnn ribí róibéis mantis a dtonn turrainge féin

Is fada an tóir ar shrimpaí mantis belligerent a ghabhtar as a bpoill le fada ag grianghrafadóirí faoi uisce - cé go bhfuil a fhios ag an gcuid is mó go bhfuil baol ann go mbeidh calafort cruinneachán scáinte orthu má thagann siad ró-ghar.

Pacálann na ribí róibéis mhóra punch cumhachtach gur féidir leo a úsáid chun creiche a mharú nó chun an chríoch a chosaint ó iomaitheoirí. In ann blaosc moileasc a bhriseadh nó gloine uisceadáin a bhriseadh, tá fórsa piléar caliber .22 ag an bpunch seo, a deir eolaithe in Ollscoil Northwestern in Illinois.

Ba é an rud a bhí siad ag iarraidh a fháil amach conas a mhair nerves agus fíocháin íogair na ribí róibéis féin as na tonnta turrainge dian a cruthaíodh le linn an phróisis - agus measann siad go bhfuil an freagra acu anois.

Seachadtar an punch tríd an dá “chlub dactyl” atá cosúil le casúr an ribí róibéis. Clúdaítear iad seo, de réir dealraimh, i bpatrúin sraithe a chruthaíonn sciath, trí chreathadh ar leith a bhlocáil.

Creideann an fhoireann go bhféadfaí na prionsabail atá ag an obair anseo a chur i bhfeidhm maidir le hábhair shintéiseacha scagtha fuaime a fhorbairt, nó cosaint i gcoinne gortuithe a bhaineann le soinneáin.

Tonnta brú agus boilgeoga

“Dírigh an chuid is mó den obair roimhe seo ar chruas agus frithsheasmhacht in aghaidh crack an chlub [dactyl], ag caitheamh leis an struchtúr mar shciath tionchair níos déine,” a deir an tOllamh Horacio D Espinosa, saineolaí ar ábhair bith-spreagtha ag Northwestern agus comh-údar an Choimisiúin. staidéar díreach foilsithe in Eolaíocht.

“Fuaireamar amach go n-úsáideann sé 'meicníochtaí fóinónacha' - struchtúir a dhéanann scagadh roghnach ar thonnta struis. Cuireann sé seo ar chumas an ribí róibéis a chumas buailte a chaomhnú thar ilthionchar agus damáiste fíocháin bhoga a chosc.”

ribí róibéis mantis peacock powerhouse (Rickard Zerpe)

Stórálann na clubanna dactyl a gcuid fuinnimh i struchtúir atá cosúil le earrach srianta ag tendons cosúil le laitín. Nuair a scaoiltear an latch, cuireann an fuinneamh stóráilte an club ar aghaidh le fórsa pléascach.

“Nuair a bhuaileann an ribí róibéis mantis, gineann an tionchar brúthonnta ar a sprioc,” a deir Espinosa. “Cruthaíonn sé boilgeoga freisin, a thiteann go tapa chun tonn turrainge a tháirgeadh sa raon megahertz.

“Mar gheall ar thitim na mboilgeog seo, scaoiltear spléachtaí móra fuinnimh, a théann trí chlub na ribí róibéis. Déanann an éifeacht thonnta turrainge tánaisteach seo, chomh maith leis an bhfórsa tionchair tosaigh, stailc an ribí róibéis mantis níos scriosta fós.”

Rinne an fhoireann anailís ar mhicreastruchtúr an shrimp mantis peacock (Odontodactylus scyllarus) armúr agus aithníodh dhá réigiún ar leith laistigh den chlub.

Is éard atá sa réigiún tionchair a sheachadann na blows snáithíní mianracha socraithe i bpatrún cnámh scadán treisithe. Faoi bhun seo, tá an réigiún tréimhsiúil comhdhéanta de chuachta snáithíní casta, cosúil le corcsciú, ina ndéantar gach ciseal a rothlú de réir a chéile i gcoibhneas lena chomharsana.

Ról ríthábhachtach

“Tá ról ríthábhachtach ag an réigiún tréimhsiúil maidir le tonnta lomadh ardmhinicíochta a scagadh amach go roghnach, rud a dhéanann dochar ar leith d’fhíocháin bhitheolaíocha,” a deir Espinosa. “Sciathaíonn sé seo an ribí róibéis go héifeachtach ó thonnta struis dhíobhálacha de bharr tionchar díreach agus titim na mboilgeog.”

Rinne na taighdeoirí anailís ar ionsamhlúcháin 2T ar iompar tonnta ach is dócha go ndíreoidh taighde amach anseo ar “ionsamhlúcháin 3D níos casta chun an chaoi a n-idirghníomhaíonn struchtúr an chlub le tonnta turrainge a léiriú go hiomlán,” a deir Espinosa.

“Chomh maith leis sin, chuirfí ar ár gcumas iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhfeidhmíonn airíonna fonónacha i ndálaí báite trí thurgnaimh uisceacha a dhearadh le hionstraimíocht den scoth.” Faoi stiúir Nicolas Alderete ó Northwestern, thacaigh Oifig an Aerfhórsa um Thaighde Eolaíoch, an Oifig um Thaighde Cabhlaigh agus an Fhondúireacht Eolaíochta Náisiúnta leis an staidéar.

