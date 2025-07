Bíonn Corn na Breataine i ngrá le Seachtain Náisiúnta na Mara

Is é téama Sheachtain Náisiúnta na Mara atá ar na bacáin do 2025 ná “grinneall na farraige faoi na tonnta”, a deir Iontaobhas Fiadhúlra Chorn na Breataine (CWT).

Ón lá inniu (26 Iúil) go dtí an Domhnach 3 Lúnasa, tá roinnt gníomhaíochtaí lasmuigh eagraithe chun cabhrú le daoine taitneamh a bhaint as fiadhúlra mara Chorn na Breataine agus í a thuiscint.

Deartha chun freastal ar theaghlaigh agus ar dhaoine de gach aois, áirítear ar na gníomhaíochtaí siúlóidí i linnte carraige, safarí snorclála thar féar farraige, breathnú ar dheilfeanna ó bharr aillte agus glanadh trá – lena n-áirítear ceann amháin ar a laghad le dioscó ciúin.

“Trí pháirt a ghlacadh beidh tú ag cabhrú linn fiadhúlra Chorn na Breataine a mhonatóiriú agus a thaifeadadh,” a deir CWT. “Tá cuid den fhiadhúlra mara is saibhre sa Ríocht Aontaithe le fáil i gCorn na Breataine, ó choiréil bheaga ildaite neamhchoitianta go siorcanna móra gréine.”

Cuardach cladaigh Stackhouse Cove (Matt Slater)

“Ar an drochuair, tá an timpeallacht mhuirí faoi bhrú méadaitheach ó chleachtais iascaireachta díobhálacha, forbairt ar muir agus truailliú ó fheirmeoireacht, séarachas agus plaisteach. Trína Seachtain Náisiúnta Mara, tá súil ag Iontaobhas Fiadhúlra Chorn na Breataine glúin nua caomhnóirí mara agus oibrithe deonacha a spreagadh chun gníomhú ar son an dúlra.”

“Tugann Seachtain Náisiúnta na Mara deis do chách a gcósta áitiúil a iniúchadh agus páirt a ghlacadh sna grúpaí iontacha Your Shore ar fud Chorn na Breataine,” a deir oifigeach rannpháirtíochta mara CWT, Katie Bellman. “Tá rud éigin ann do gach duine, le breis is 25 imeacht ar siúl ar fud an chontae.”

Tá CWT ar cheann de 46 iontaobhas sa Ríocht Aontaithe a chruthaíonn le chéile Cumann Ríoga na nIontaobhas Fiadhúlra. Liosta de Imeachtaí Seachtain Náisiúnta na Mara tá sainiúil do Chorn na Breataine ar fáil ar shuíomh CWT.

