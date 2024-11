Deceiver Deep: Nudi aisteach sa Chrios Meán Oíche

Tá cur síos déanta ag taighdeoirí ó Institiúid Taighde Uisceadán Bhá Monterey (MBARI) i gCalifornia ar an gcéad nudibranch arb eol go bhfuil cónaí air i gcrios bathypelagic nó meán oíche na farraige, i bhfad níos faide ná solas na gréine.

Bathydevius caudactylus – nó “Deep Deceiver” – atá bithluminescent agus tá struchtúr mór cochaill air atá in ann scairdeanna uisce a lámhach ag foirceann amháin, eireaball réidh le teilgin mhéara ar imeall nó dactyls ag an taobh eile, agus orgáin inmheánacha daite geal eatarthu.

Bunaithe ar a chos cosúil le seilide, thagair na bitheolaithe mara don chréatúr ar dtús mar “an moileasc rúndiamhair”.

Breathnaíodh é den chéad uair beagnach ceathrú haois ó shin, i mí Feabhra 2000, ar tumadóireacht ag baint úsáide as an MBARI ROV Tiburon lasmuigh de Chuan Monterey ag doimhneacht 2,614m. Mar sin féin, go dtí anois, tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar níos mó ná 150 radharc ROV, a cur síos mionsonraithe foilsithe.

Níl an moileasc rúndiamhra le fáil ach san aigéan domhain (MBARI)

“A bhuíochas le hardtheicneolaíocht faoi uisce MBARI, bhíomar in ann an cur síos is cuimsithí a rinneadh riamh ar ainmhí domhainfharraige a ullmhú,” a dúirt eolaí sinsearach agus ceannaire foirne na hinstitiúide Bruce Robison. “Tá breis agus 20 bliain infheistithe againn chun stair nádúrtha an speicis iontach nudibranch seo a thuiscint.”

Cochall geilitíneach

Cé go mbogann an chuid is mó de na nudibranchs timpeall ar dhromchlaí soladacha ag baint úsáide as a gcos mhatánach, úsáideann an seilide farraige seo a cochall geilitíneach chun é féin a thiomáint tríd an uisce, ag snámh le droimneach suas agus síos an choirp ar fad, ó chochall go heireaball.

Má tá sé faoi bhagairt, luann na leideanna a eireaball forked ó bhithluminescence agus is féidir leo a dhícheangal freisin - b'fhéidir tactic chun creachadóirí a mhealladh, dar leis na heolaithe.

“Nuair a rinneamar é a scannánú den chéad uair ag gliondar leis an ROV, chuir gach duine sa seomra rialaithe guth ard 'Oooooh!' ag an am céanna,” a dúirt an t-eolaí sinsearach MBARI, Steven Haddock. “Bhí muid ar fad faoi dhraíocht ag an radharc.

Bithluminescence, leis an solas ag teacht ó dhromchla an chochall agus na dactyls (MBARI)

“Is le déanaí a tháinig ceamaraí in ann bithluminescence a scannánú i ardtaifeach agus i ndath iomlán. Tá MBARI ar cheann de na háiteanna amháin ar domhan inar thugamar an teicneolaíocht nua seo isteach san aigéan domhain.”

Anailís ghéiniteach

Gabhadh ocht nduine dhéag freisin le haghaidh anailís ghéiniteach. Léirigh sé seo gur nudibranch a bhí sa chréatúr, ach go raibh baint chomh fada sin aige le speiceas aitheanta gur measadh go raibh sé ina theaghlach féin.

Tugadh ainm eolaíoch air bunaithe ar Deep Deceiver mar gheall ar a chéannacht doiléir agus na leideanna eireaball méara. Is é 14.5cm an fad tipiciúil, agus is féidir leis an gcochall leaisteacha suas le 9cm trasna a thomhas.

Is é an t-orgán dearg atá le feiceáil in íomhánna ná an boilg, an t-orgán oráiste an fhaireog díleá agus an paiste beag bán an inchinn. Nocht anailís ar inneachar boilg gach nudibranch iarsmaí de ribí róibéis miotasach, a raibh an chuma air gur gabhadh é trí úsáid a bhaint as an gcochall, cé nach bhfuil an próiseas seo le comhlíonadh fós.

Cosúil le nudibranchs eile, is hermaphrodite an Deep Deceiver agus is cosúil go dtagann sé go grinneall na farraige chun sceitheadh, ag fanacht ceangailte ag a chos agus a chuid uibheacha á scaoileadh. Tá an tuarascáil iomlán díreach foilsithe san irisleabhar Taighde Domhainfharraige Cuid I.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Sáraíonn iasc seilide taifead do na héisc is doimhne ar domhan, Sainaithníodh 4 speiceas ochtapas domhainfharraige, Is luasaire uibheacha domhainfharraige é Gairdín Octopus