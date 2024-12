Fad ar bith gan aon rud le haghaidh cúr cúr a bheith ag lorg cara

Tá ceann de na himirce is faide ar eolas ó aon mhamach, agus ábhar iontais fiú ag caighdeáin na míolta móra droma leathana, doiciméadaithe ag foireann idirnáisiúnta taighdeoirí le cabhair ó eolaithe saoránach.

míol mór droma (Megaptera novaeangliae) is eol go síneann bealaí imirce thar achair fhada idir thuaidh agus theas, ó thailte trópaiceacha pórúcháin go tailte beathaithe níos fuaire, ach is gnách go bhfanann na daonraí scartha go fadálach, agus an-dílis dá ngnáth-thailte beathaithe.

Sa Leathsféar Theas tá seacht ndaonra póraithe aitheanta agus go dtí seo níor ceapadh go raibh mórán forluí eatarthu.

Cuideachta ban

Anois tá taifead déanta ag an bhfoireann ar a ndeir siad gurb é an fad doiciméadaithe is faide idir radharc droma fireann aibí, le feiceáil ar thailte geimhrithe dhá imchuacha farraige éagsúla.

Breathnaíodh é ar dtús san Aigéan Ciúin thoir amach ón gColóim in 2013 agus 2017, agus ansin cúig bliana ina dhiaidh sin in aice le Zanzibar san Aigéan Indiach thiar theas, agus faoin am sin ceapadh go raibh sé 15 bliana d'aois ar a laghad.

Tharla na radharcanna go léir thart ar shéasúr goir agus léirigh siad an míol mór i gcuideachta na mban. Agus an dá stoc pórúcháin scartha le domhanfhad 120°, ba é 13,046km ar a laghad an fad a bhí ar an míol mór a chlúdach.

Chuir saoránaigh-eolaithe chomh maith le taighdeoirí eolaíocha leis an staidéar trí na grianghraif iolracha a cuireadh ar an suíomh Gréasáin míol mór, a shainaithníonn na hainmhithe de réir a gcuid flukes aonair agus a bhfuil bunachar sonraí ina bhfuil níos mó ná 100,000 íomhá

D'fhéadfadh an imirce eisceachtúil a bheith bunaithe ar athrú aeráide ag ídiú stoic an chrail ar a mbíonn na míolta móra ag beathú, a deir na heolaithe. Teoiric eile, áfach, is ea, de réir mar a leanann daonraí míolta móra ag téarnamh ó mhoratóir seilge na 1980idí faoi deara ag formhór na dtíortha, go bhféadfadh sé a bheith níos deacra d’fhir dul san iomaíocht chun baineannach oiriúnach a aimsiú laistigh dá ngnáthfhorais.

Ekaterina Kalashnikova taighdeoir míolta móra

An Dr Ekaterina Kalashnikova ó Clár Céiticeach na Tansáine i gceannas ar an staidéar, agus deir sí gurb ionann turas na míolta móra agus an t-achar is faide ar thaifead míol mór droma riamh a bheith ag taisteal.

Dúradh go leagann an staidéar béim ar a thábhachtaí atá “iarracht taighde trasteorann agus eolaíocht na saoránach chun tiománaithe féideartha agus tionchar daonra gluaiseachtaí idiraigéanacha na míolta móra droma a thuiscint”. Tá sé foilsithe san iris Eolaíocht Oscailte Chumann Ríoga.

