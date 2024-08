Baineann tumadóir taitneamh as teagmháil annamh siorcanna i R.Ch

Níl sé anaithnid, mar gheall ar Divernet tuairiscithe ar a teagmháil den chineál céanna mí Bealtaine na bliana seo caite, ach is annamh a chuireann bitheolaithe muirí ar bís: siorc maol sé geolbhaigh ar crochadh amach in uiscí éadoimhne amach ó chósta an Aigéin Chiúin Cheanada.

“Fionnachtain saoil,” a rinne Mitchell Hewitt cur síos ar a theagmháil tráthnóna an 8 Lúnasa. “Bhí mé ag tumadóireacht gach lá an samhradh seo chun ceann de na siorcanna seo a fháil.”

Is gnách go mbíonn an bitheolaí mara allamuigh, a oibríonn do Keystone Environmental, ag tabhairt faoi deara iompar ceifileapóid agus cnapáin an cheantair. Chonaic sé an siorc agus é ag tumadh amach ó phobal Chonradh na Gaeilge Cuan na Leoin i Howe Sound ó thuaidh de Vancouver.

Bhí an siorc, ógánach fireann a cheap sé a bheith thart ar 2.5m ar fad, ag snámh thar ghrinneall na farraige ag doimhneacht de thart ar 15m. Bhí Hewitt agus a ghrúpa in ann timpeall 10 nóiméad a chaitheamh ag breathnú ar an siorc (Hexanchus griseus), rud a chinn fiú snámh idir a chosa ag pointe amháin.

An siorcanna sé-gill mhaol (Mitchell Hewitt)

Is gnách go bhfaightear geolbhaigh sé gholbhacha, ar a dtugtar siorcanna bó freisin, ag doimhneachtaí idir 100 agus 2,000m, cé go dtéann ógánaigh isteach in uiscí éadoimhne san oíche ar thóir creiche ó am go chéile. Tagann baineannaigh amach ón British Columbia uaireanta isteach ar an gcósta freisin le breith a thabhairt, le bruscair ar féidir leo níos mó ná 100 laonna a chur.

Tá an speiceas ar cheann de na siorcanna is mó ar domhan, agus féadann sé fás suas le 6m ar fad agus meáchan 600kg.

“Ní raibh ann ach fathach milis, cosúil le coileán mór farraige,” a dúirt Hewitt le CTV News. Dúirt sé go raibh sé “ag análú chomh crua agus is féidir le duine mar go raibh mé ag caoineadh amach. Bhí mé ar bioráin agus snáthaidí ar feadh uaireanta ina dhiaidh sin."

An bhliain seo caite tumadóir Rinne Matteo Endrizzi tagairt freisin do “eispéireas uair amháin sa saol” nuair a chas sé féin agus a ghrúpa ar ógánach 2m in Albernini Inlet, níos faide siar ó Oileán Bhancoubhar, agus iad ar long raic 20m ar dhomhain. Dúirt siad go raibh an chuma ar an siorc a bheith meallta ag a gcuid soilse.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Baineann 4 tumadóir taitneamh as teagmháil neamhchoitianta siorcanna sé-gill, Siorcanna sé-gill neamhchoitianta a chonaic an fhoireann raic, Sainaithníodh speiceas nua de shiorc sé geolbhaigh, Crios Gaisteála: Ceaintín mistéireach do shiorcanna Oileáin Mhaildíve