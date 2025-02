Tumadóirí, tá a fhios ag iasc fiáin cé tú féin!

Tá sé de chumas ag na héisc a dtagann tumadóirí trasna orthu san fhiáine scaradh linn – a fhad is go dtugaimid cúnamh dóibh le roinnt leideanna amhairc, ar nós dath ár bhfearas tumadóireachta.

Seo toradh staidéir nua a rinne Institiúid Max Planck um Iompar Ainmhithe (MPI-AB) sa Ghearmáin, a spreag eispéiris a tumadóirí eolaíochta ag stáisiún taighde Meánmhara sa Chorsaic.

Ag am éigin i ngach séasúr páirce fuair na tumadóirí amach go leanfadh iasc fiáin iad agus go ghoidfeadh siad bia a bhí mar luach saothair turgnamhach. Ba chosúil go n-aithneodh iasc aonair cibé tumadóir a d’iompair an bia roimhe seo agus ní leanfadh siad ach an tumadóir sin agus neamhaird á déanamh ar thumadóirí eile.

Bhí an taighde a rinneadh roimhe seo ar chumas iasc idirdhealú a dhéanamh idir daoine aonair an-teoranta, áfach.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise ríomhaire-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

oibrithe deonacha sásta

Rinne na heolaithe sraith turgnaimh uisce oscailte ag doimhneacht 8m, agus ghlac na héisc páirt sa staidéar mar “oibrithe deonacha toilteanacha a d’fhéadfadh teacht agus imeacht mar ba mhaith leo”, nótaí comhchéad údar agus mac léinn baitsiléara MPI-AB Katinka Soller.

Sa chéad chéim thurgnamhach chuir Soller “oiliúint” ar na héisc, agus é mar aidhm aige a n-aird a mhealladh agus veist gheal dhearg á chaitheamh, agus iad a chothú agus iad ag snámh thar achar 50m.

Le himeacht ama bhain sí na leideanna feiceálach go dtí nach raibh sí ag caitheamh ach gnáthfheisteas tumadóireachta. Choimeádfadh sí an bia i bhfolach agus ní bheathaodh sí ach na héisc sin a lean an 50m iomlán.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the oiliúint sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

“Nuair a chuaigh mé isteach san uisce, bhí sé cúpla soicind sula bhfeicfinn iad ag snámh i dtreo dom, ag teacht amach as áit ar bith de réir dealraimh,” a deir Soller.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-eite".

Mar gheall ar scálaí an fhoghlaimeora fonn Bernie bhí sé inaitheanta (MPI-AB)

Beirt tumadóirí, trealamh difriúil

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on oiliúint swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and eití and swim in different directions from the same starting point.

Ar an gcéad lá lean an t-iasc an dá thumadóir go cothrom, agus is cosúil go raibh sé ag streachailt le cinneadh a dhéanamh ar an gceann ba cheart a shaothrú. Níor bheathaigh Tomasek na héisc ina dhiaidh, áfach, agus ar an dara lá tháinig méadú suntasach ar líon na n-iasc a lean Soller.

Chun a sheiceáil go raibh na héisc ag foghlaim conas an tumadóir ceart a aithint, dhírigh na taighdeoirí ar shé iasc agus fuair siad amach gur léirigh ceithre chuair foghlama dearfacha láidre le linn an turgnaimh.

“Is toradh iontach é seo toisc go léiríonn sé nach raibh na héisc ag leanúint Katinka as an ngnáth nó toisc go raibh iasc eile ann,” a deir Tomasek. “Chuir siad an dá thumadóir ar an eolas, rinne siad tástáil ar gach ceann acu agus fuair siad amach go bhfuair Katinka an luach saothair ag deireadh an tsnámh.”

Fís dath

Ina dhiaidh sin bhí trealamh tumadóireachta sainiúil chun cabhrú leis an iasc (ar chlé) ag caitheamh an trealamh céanna

Ansin rinne na heolaithe na trialacha arís agus iad ag caitheamh fearas tumadóireachta comhionann, agus fuair siad amach nach raibh na héisc feistithe a thuilleadh chun iad a scaradh óna chéile. “Tá radharc datha ag beagnach gach iasc, mar sin ní haon ionadh é gur fhoghlaim an bran mara conas an tumadóir ceart a nascadh bunaithe ar phaistí datha ar an gcorp,” a deir Tomasek.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving masks, so we usually rely on differences between wetsuits, eití or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

“Chonaiceamar cheana iad ag druidim lenár n-aghaidheanna agus ag déanamh grinnscrúdú ar ár gcorp,” a deir Soller. “Bhí sé mar go raibh siad ag déanamh staidéir orainn, ní an bealach eile timpeall.”

“Ní chuireann sé iontas orm gur féidir leis na hainmhithe seo, a sheolann saol casta agus a idirghníomhaíonn leis an iliomad speiceas éagsúil gach nóiméad, daoine a aithint bunaithe ar leideanna amhairc,” a deir an t-údar sinsearach Alex Jordan, atá i gceannas ar ghrúpa ag MPI-AB.

“Is dócha gurb é an rud is mó a chuirfeadh iontas orainn go mbeadh iontas orainn gur féidir leo. Tugann sé le tuiscint go bhféadfaimis gannmheas a dhéanamh ar acmhainneacht ár gcol ceathracha faoi uisce.”

“D'fhéadfadh sé a bheith aisteach smaoineamh ar dhaoine ag roinnt naisc le hainmhí cosúil le héisc a shuíonn chomh fada uainn ar an gcrann éabhlóideach, nach dtuigeann muid go hintuigthe,” a deir Tomasek mar fhocal scoir.

“Ach féadann caidreamh daonna-ainmhithe na milliúin bliain d’achar éabhlóideach a shárú má bhacann muid aird a thabhairt. Anois go bhfuil a fhios againn go bhfeiceann siad sinn, tá sé in am againn iad a fheiceáil.” Tá an staidéar díreach foilsithe san iris Litreacha Bitheolaíochta.

