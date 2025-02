Cruthaíonn DNA é: Maraíonn Orcas le haghaidh ae siorcanna bán

Go luath sa 1918, Divernet / Diver iris ar siúl scéal eisiach leis an saineolaí siorcanna Richard Peirce. Bhí an-rabhadh ag baint leis: bhí turasóireacht bunaithe ar thumadóireacht i gcaighean le daoine geala móra san Afraic Theas i gcontúirt, mar go raibh orcas a raibh blas an t-ae siorcanna orthu ag marú nó ag cur eagla ar na siorcanna.

Sheol dhá orcas ar leith, darb ainm Port agus Starboard, réimeas sceimhle ar rud a measadh i gcónaí mar an creachadóir APEX deiridh. I gcás roinnt daoine a bhfuil baint acu leis an tionscal brabúsaí tumadóireachta siorcanna, ba mhór an trua glacadh leis an moladh.

Orca (Isabella Reeves / Ollscoil Flinders)

Anois, seacht mbliana níos déanaí agus daoine geala móra fós gann amach ón Afraic Theas, dhearbhaigh fianaise DNA don chéad uair go raibh orca freagrach as siorc bán a sheilg agus a mharú dá ae.

An uair seo tharla an eachtra san Astráil. Chonaic finnéithe roinnt míolta móra marfacha (Orcinus orca), lena n-áirítear beirt atá aitheanta go háitiúil darb ainm Bent Tip agus Ripple, breith ar chreiche mhór i mBá Bridgewater in aice le Portland i Victoria in 2023.

Dhá lá ina dhiaidh sin conablach siorcanna bán 4.7m (Carcharodon carcharias(b) a nite i dtír agus a bhailigh oifigigh iascaigh stáit lena imscrúdú.

Conablach siorcanna bán nite suas i Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Ceithre bite-créachta

Ba í foireann eolaíoch de chuid Ollscoil Flinders a bhí i gceannas ar an staidéar díreach-foilsithe ar an tsiorca, a rinne anailís ar táithíní a baineadh as ceithre ghreim shainiúla ar an gconablach.

Bhí an cruthúnas ann sa DNA nuair a cuireadh na táithíní in ord d’ábhar géiniteach a d’fhág an creachadóir. Bhí orca tar éis lár-roinn an tsiorca a ithe, áit a raibh an t-ae saibhir ó thaobh cothaithe de, agus nocht na trí chréacht eile an DNA ó shiorcanna leathansrónacha seacht ngeall. Bhí orgáin díleácha agus atáirgthe an bháin mhóir in easnamh freisin.

Tógann an anailís ar fhianaise starógach ar chreachadóireacht orcas ar gheala móra agus ar speicis eile siorcanna san Afraic Theas agus i gCalifornia freisin.

“Soláthraíonn na torthaí seo fianaise an-láidir ar chreachóireacht míolta móra marfacha ar shiorcanna bána in uiscí na hAstráile, le léiriú láidir ar thomhaltas roghnach ae,” a deir príomhúdar an staidéir Isabella Reeves, iarrthóir PhD le Grúpa Éiceolaíochta Siorcanna an Deiscirt na hollscoile agus Ionad Taighde Céiticeach Iarthar na hAstráile (CETREC).

“Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh imeachtaí creachadóireachta dá leithéid a bheith níos forleithne agus níos forleithne ar fud na cruinne ná mar a chreidtear roimhe seo.”

Clár faisnéise staidéir Ollscoil Flinders (Emma Luck)

Siorcanna eile

Taifeadadh Orcas ó am go chéile ag creach ar shiorcanna gorma, porbeaga, mako gearra, talaimh agus tíogair san Astráil, ach níor tharla aon marú cruthaithe ag daoine geala roimhe seo.

“Tugann fianaise le fios go bhfuil na siorcanna bána díláithrithe nó maraíodh go díreach mar thoradh ar chreachadóireacht na míolta móra san Afraic Theas tar éis aistrithe cascáideacha san éiceachóras mara níos leithne,” a dúirt an comh-údar Adam Miller, ollamh comhlach ag Flinders.

“Tá a fhios againn go bhfuil siorcanna bána ina bpríomhrialaitheoirí ar struchtúr agus ar fheidhmeanna éiceachórais, mar sin tá sé an-tábhachtach go gcaomhnaimid na creachadóirí is fearr seo. Mar sin tá sé tábhachtach go gcoimeádfaimid cluaisín ar na cineálacha idirghníomhaíochtaí seo in uiscí na hAstráile nuair is féidir.”

Tá an staidéar nua a foilsíodh i Éiceolaíocht agus Éabhlóid.

