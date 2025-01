Rás na hÉigiptigh le freagairt ar eachtra marfach siorcanna

Laistigh de sheachtain ó eachtra mharfach a bhain le turasóir agus le siorc in ionad saoire na Mara Rua i Marsa Alam an 29 Nollaig, chuir coiste eolaíochta na hÉigipte. An Institiúid Náisiúnta Aigéaneolaíochta & Iascaigh (NIOF) a “thuarascáil deiridh” ar an ábhar.

Beirt thurasóirí Iodálacha a bhí sna híospartaigh: fuair Gianluca Di Gioia, 48, bás agus Peppino Fappani, 69 bliain d'aois, a rinne iarracht cuidiú leis a bheith tar éis greim a choinneáil ar a lámha agus a chosa ach níor gortaíodh go dona é. Chuaigh na fir isteach san fharraige in aice le lamairne Safaya Resort ach lasmuigh den limistéar snámha ainmnithe, agus tuairiscíodh an eachtra on Divernet.

Deirtear anois gur mako é an siorc a bhí freagrach, agus dhá speiceas díobh, an gearrfinn (Isurus oxirinchus) agus longfin (Isurus paucus), le fáil sa Mhuir Rua ach is annamh a bhíonn siad in aice le tránna. Tá an dá cheann faoi bhagairt ar fud an domhain le díothú.

Dearbhaítear i dtuarascáil NIOF nach raibh an eachtra, cé gur annamh, “gan choinne” ag cur san áireamh láithreacht siorcanna creiche go nádúrtha go háirithe i limistéir chósta éadomhain na Mara Rua, de réir achoimrí i Éigipt Neamhspleách.

Cuireadh iompar ionsaitheach an mako i leith an ró-iascaireachta a rinne báid laistigh agus lasmuigh de thearmainn dúlra na Mara Rua, agus an tionchar díobhálach a bhí aige ar stoic na creiche ar a mbíonn siorcanna ag brath.

“Tá fianaise láidir ann nach teagmhas de thaisme é seo, agus fiú má chuirtear cosc ​​iomlán ar an iascaireacht seo, leanfaidh ionsaithe siorcanna ar aghaidh ar feadh blianta fada, go dtí go n-athshocraítear na stoic nádúrtha éisc,” a deir an tuarascáil.

Tugann sé suntas freisin don chontúirt go gceadófaí do dhaoine dul ag snámh i limistéir thoirmiscthe, agus molann sé gurb é láithreacht pod deilfeanna a spreag an siorc chun dul ar an bhfiach sa chás seo.

Dúradh go raibh an fhíric gur ionsaíodh an t-íospartach ach nár itheadh ​​​​a chorp suntasach, rud a léiríonn go raibh an siorc ag cosaint instinct in aghaidh an rud a chonaic sé mar chur isteach ar a chríoch cothaithe.

Rinne sé ionsaí ar na fir cúig huaire ar a laghad, rud a thugann le tuiscint go raibh sé i bhfuadar mar gheall ar easpa creiche.

Moltaí

Déanann an tuarascáil soiléir go bhfuil gá le tuilleadh taighde cuimsitheach ar iompar siorcanna i gcomhar le gníomhaireachtaí rialtais agus le hearnáil na turasóireachta, agus tá sraith moltaí inti atá dírithe ar theagmhais bhreise a laghdú agus bearta sábháilteachta agus slándála ar thránna turasóireachta a fheabhsú.

Áirítear orthu sin clár eolaíoch bliana faireacháin siorcanna a bhunú i limistéir chósta, ag baint úsáide as na teicnící rianaithe is déanaí; ceardlanna feasachta siorcanna d'úinéirí tionscadail turasóireachta agus do chaptaein bád; agus scoláireachtaí eolaíocha agus cláir iarchéime chun speisialtóirí a tháirgeadh in iompar siorcanna agus “orgánaigh mhuirí chontúirteacha”.

Ba cheart coiste a bhunú chun géarchéimeanna siorcanna a bhainistiú, ar a mbeadh ionadaithe ó Ghobharnóireacht na Mara Rua, ón nGníomhaireacht um Ghnóthaí Comhshaoil, ó NIOF agus ó na húdaráis slándála agus sláinte; agus ba cheart nósanna imeachta sábháilteachta muirí a fheabhsú, le pearsanra tarrthála oilte i láthair ar lamairní óstáin, agus ardtrealamh leighis agus báid tharrthála gasta ar fáil go héasca.

Ba cheart plean a fhorbairt chun dramhaíl mhuirí a bhainistiú, iascaireacht a rialáil agus truailliú muirí a chomhrac chun iompar siorcanna a athrú agus an chothromaíocht éiceolaíoch a choinneáil. Agus thacaigh an tuarascáil le rabhaidh roimhe seo in aghaidh conablaigh ainmhithe agus dramhaíl orgánach a bheith á scaoileadh ó longa ag dul thar na longa agus ag tarraingt siorcanna go ceantair chósta.

Cad nach bhfuil le déanamh

Ba cheart go seachnódh úsáideoirí uisce: snámh gan tionlacan; ag fiontair i bhfad ón gcladach i limistéir dhomhain ghéar; dul isteach san fharraige ag éirí gréine, ag luí na gréine nó san oíche nuair a bhíonn siorcanna ag sealgaireacht; seodra nó éadaí lonracha a chaitheamh; ag dul isteach san uisce le créachtaí oscailte; agus siorcanna a bheathú.

Molann an coiste freisin go ndéanfaí meastachán ar stoic speiceas siorcanna i gcomhar le tíortha comharsanachta d’fhonn pleananna bainistíochta a fhorbairt agus cothromaíocht éiceolaíoch a choinneáil.

Moladh eile is ea limistéar iascaireachta na Mara Rua a scaradh ó Mhurascaill Suez agus cosc ​​a chur ar bháid iascaireachta i ngach cuid den Mhuir Rua ó Ashrafi Reef go dtí an teorainn idir an Éigipt agus an tSúdáin sa deisceart. Ina ionad sin bheadh ​​cead acu oibriú lasmuigh d’uiscí teorann na hÉigipte, agus d’fhógrófaí an Mhórsceir Imeallach mar chúlchiste nádúrtha.

Ba é bás Di Gioia an chéad tuairisc maidir le siorcanna ó shin i leith leanbh 24 bliana d’aois Snorcóir Rúiseach i Hurghada i mí an Mheithimh 2023 nuair a tharla go raibh baint ag siorc tíogair. Sa bhliain 2022 fuair beirt turasóirí bás nuair a measadh go raibh siorc tíogair in aice Hurghada.

