Tagann capaill mhara Shasana i láthair le slua mór

Speiceas mara amháin a bhfuil an chuma air go bhfuil sé ag fás go maith i Sasana an samhradh seo ná an capall mara, cé go mbeadh meas ag na hoibrithe deonacha díograiseacha a chuidigh leis an staid seo a thabhairt chun cinn dá mba rud é nach rachadh tumadóirí eile chun féachaint orthu féin.

Sa chéad seachtain de mhí Iúil, tumadóirí scúba ón Iontaobhas Seahorse rinne siad suirbhé ar chósta thiar theas an Iarthair mar chuid dá gcuid oibre ar scannán faisnéise, agus chuir siad iontas orthu teacht ar nach lú ná 17 capall mara ag aon láthair amháin. Ba fhireannaigh thart ar leath díobh agus bhí formhór díobh seo torrach, rud a thugann dea-chomhartha do thodhchaí an daonra.

Ní fhaca saineolaithe an iontaobhais líon níos mó capaill mhara ar aon tumadh amháin ach uair amháin roimhe seo, rud a... an 22 taifeadta i mBá Studland in 2020 ag deireadh dianghlasáil Covid, mar a tuairiscíodh ar Divernet ag an am. Mheas an t-iontaobhas gur ionann iad seo agus níos lú ná leath den líon iomlán capall mara a bhí ina gcónaí ar an láthair, cé go bhfuil sé laistigh de sheachtainí bhí an daonra scaipthe.

Ba é bunaitheoir agus POF Seahorse Trust, Neil Garrick-Maidment, a bhí i gceannas ar an tumadóireacht is déanaí agus a chonaic na capaill mhara ar dtús. Ba é a bhí freagrach as an dá speiceas dúchasacha don Bhreatain, an dealgach (Hippocampus guttulatus) agus capall mara gearr-snútaithe (H hipeacampus). faoi chosaint faoin Acht um Fhiadhúlra agus Tuaithe in 2008.

Dhá chapall mara a chonacthas ar an tumadóireacht suirbhéireachta le déanaí (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Tá sé mídhleathach na speicis chosanta seo a lorg go gníomhach trí thumadóireacht nó trí shnámhadóireacht gan cheadúnais na hEagraíochta Bainistíochta Muirí (MMO) faoina gceadaítear do thumadóirí Iontaobhas na gCapall Mara oibriú. Mar sin féin, iarrtar ar aon tumadóir a thagann trasna ar chapall mara trí sheans tuairisc a thabhairt ar an radharc ionas gur féidir é a léiriú ar Bhonn Sonraí Náisiúnta na gCapall Mara (NSD).

Rath ar mhúrálacha éiceolaíocha

Bhunaigh Iontaobhas na gCapall Mara Suirbhé na Breataine ar Chapall Mara sa bhliain 1994, rud a fhágann gurb é an suirbhé leanúnach is faide ar domhan dá leithéid é. Cuirtear sonraí radhairc isteach sa NSD, atá mar chuid de Bhunachar Sonraí Domhanda na gCapall Mara.

Fachtóir amháin a bhfuil an chuma air go bhfuil sé ag baint leasa as capaill mhara na Breataine anois ná na muirchláir éiceabhácha atá suiteáilte ag Iontaobhas na gCapall Mara, Boatfolk agus Comhpháirtíocht Mhuirí Bhá Studland chun cosc ​​a chur ar dhamáiste do ghnáthóga féir mhara ó ancairí agus slabhraí bád.

Úsáideann muiríní éicea-bhunaithe ardaitheoirí leaisteacha seachas slabhraí agus ardaíonn siad leis an taoide chun tarraingt feadh ghrinneall na farraige a chosc. Tá an córas costasach, ag costas thart ar £100,000 sa bhliain le cothabháil, cé go gcabhraíonn táillí muiríní d’úsáideoirí bád agus síntiúis leis an gcaiteachas a chlúdach.

