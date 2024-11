Iasc a bhlaiseann le cosa, cinn agus smig

Má tá spideog farraige feicthe agat ar tumadóireacht, beidh a fhios agat go bhfuil sraith de shé chos ar an iasc ‘siúl’ seo a ghluaiseann go tapa le chéile chun é a thiomáint trasna ghrinneall na farraige.

Anois tá sé tugtha le fios ag taighdeoirí in Ollscoil Harvard go bhfuil i bhfad níos mó i gceist leis na cosa seo, ar síntí eití peictrealacha iad i roinnt róbaí mara, ná scuitling – lena n-áirítear 'blaiseadh' bia.

Ba í Roinn na Bitheolaíochta Móilíneach & Ceallacha na hollscoile i gcomhar le hOllscoil Stanford a rinne an obair chun áiseanna siúil na róbaí mara mar orgáin céadfacha a nochtadh.

Agus iad ag siúl thar ghrinneall na farraige bog, chonacthas go raibh spideoga farraige ag stopadh agus ag scríobadh ar an dromchla chun creach faoi thalamh cosúil le sliogéisc a thochailt, agus fuarthas go raibh a gcosa íogair do spreagthaigh mheicniúla agus cheimiceacha araon. Nuair a adhlacadh na heolaithe capsúil ina raibh ceimiceáin aonair, bhí na héisc in ann iad a fháil go héasca.

Prionotus scitulus (Anik Grearson)

Trí sheans a tháinig coinsíneacht úr de robin mhara isteach sa tsaotharlann le linn an staidéir, agus bhí ionadh ar na heolaithe a fháil amach go raibh an scil seo in easnamh orthu go léir - go dtí gur thuig siad gur speiceas eile de spideog mhara a bhí sna hiontrálacha nua.

Iad siúd a raibh siad ag staidéar, Prionotus carolinus nó an spideog farraige thuaidh, bhí cosa sluasaid-chruthach clúdaithe i bhfréamhshamhlacha ar a dtugtar papillae, cosúil le bachlóga blas daonna, agus an t-iasc neamh-tochailt, P evolans bhí cosa slat-chruthach gan aon papillae. Níor úsáid siad ach a gcosa le haghaidh gluaisteachta agus le haghaidh iniúchadh meicniúil.

Papillae Is forbairtí éabhlóideacha réasúnta nua iad, a deir na heolaithe. Ní fhaightear spideoga farraige thuaidh ach san Atlantach Thiar, agus tá dlúthbhaint ag gach speiceas spideog mhara le gurnards.

D’fhéadfadh róbaí mara feidhmiú mar mhúnla éabhlóideach d’fhorbairt tréithe, toisc go bhfuil fachtóirí trascríobh géiniteacha a rialaíonn forbairt a gcos le fáil i géaga ainmhithe eile freisin – daoine san áireamh.

Bhreathnaigh an dara staidéar go mion ar na fachtóirí géine-trascríobh a bhaineann le forbairt tréith neamhghnách na spideog mara, agus d'éirigh leis na taighdeoirí hibridí den dá speiceas a ghiniúint. Foilsíodh na staidéir i Bitheolaíocht Reatha anseo agus anseo.

Iasc uaimhe dall

Astyanax mexicanus gan radharc, tetra Mheicsiceo ina bhfuil uaimh (H Zell)

Idir an dá linn, fuarthas amach go ndéanann speiceas d'éisc uaimh dall a easpa radhairc trí líon agus suíomh na bachlóga blas a mhéadú ón taobh istigh dá bhéal go dtí a cheann agus a smig.

An tetra Mheicsiceo pale bándearg, beagnach tréshoilseach (Astyanax meicsiceo) a tháinig chun cinn le bheith gan radharc i bpluaiseanna Pachon agus Tinaja in oirthuaisceart Mheicsiceo, áit a gcuirfí radharc amú sa timpeallacht dhorcha. Ní fhanann ach imlíne lag na soicéid súl sa speiceas, cé go bhfuil sé cosúil le hiasc airgeadach le radharc a fhaightear os cionn na talún.

Bhí sé cruthaithe ag eolaithe cheana féin sna 1960idí go raibh bachlóga blas breise ar a gceann agus ar a smig ag daonraí áirithe d’éisc uaimheanna dalla ach ní dhearnadh staidéar riamh ar na próisis ghéiniteacha ba chúis leis seo.

Anois tá sé bunaithe ag bitheolaithe in Ollscoil Cincinnati go bhfuil líon na bachlóga blas ag breith cosúil le líon na n-iasc dromchla, ach go bhfuil blas bachlóga breise le feiceáil ó chúig mhí agus go raibh siad fós ag déanamh amhlaidh ag 18 mí, aois uasta na n-iasc faoi chuing.

De réir mar a fheictear na bachlóga blas seo, faigheann na héisc blas níos géire orthu – rud a chiallaíonn go léiríonn siad níos lú suime i mbia beo a ithe agus níos mó i bhfoinsí cothaitheacha cosúil le guanó ialtóg, nach bhfuil tarraingteach de réir dealraimh.

Tá an fhoireann ag déanamh staidéir anois ar na blasanna eile is mó a mheallann na héisc dalla seo. Foilsítear a staidéar san irisleabhar Cumarsáid Bhitheolaíochta.

