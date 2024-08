Roinnt 3-bhealach iontas na siorcanna bána móra

Tá rún dea-choimeádta fágtha ag uirlisí nua seicheamhaithe géine – go bhfuil trí chineál éagsúla de shiorc mór bán ann agus, ar an drochuair dóibh, ní gnách leo meascadh.

Tá na siorcanna bána ina bhfuil an tAigéan Ciúin thuaidh difriúil ó na siorcanna sa Deisceart san Aigéan Ciúin agus san Aigéan Indiach – agus tá an dá ghrúpa éagsúil le cinn an Atlantaigh Thuaidh agus na Meánmhara.

Cé go fóill go léir a bhaineann leis an speiceas Carcharadón carcharias Scaradh na trí ghrúpa go fisiciúil le linn na “Tréimhse Oighearshruth Leathan” idir 240,000 agus 130,000 bliain ó shin. Tháinig ardú ar leibhéil na farraige san oighearaois seo agus tháinig ardú ansin ar theocht an uisce, agus athraíonn sruthanna aigéin, rud a chruthaigh bacainní dofheicthe ar imirce siorcanna.

D'fhorbair gach grúpa a phróifíl ghéiniteach ar leith féin agus tá siad scoite amach ó na grúpaí eile maidir le pórú. De réir mar a leanann an próiseas seo ar aghaidh, agus má mhaireann gach grúpa, forbróidh sé ina speiceas ar leith sa deireadh.

Taighdeoirí ó Ollscoil Nord san Iorua, faoi cheannas na nOllúna Galice Hoarau agus Leslie Noble, chomhoibrigh siad le foireann eolaíoch idirnáisiúnta chun staidéar a dhéanamh ar shiorcanna móra bána ar mhionsonraí nach bhfacthas riamh cheana, dar leo.

Scrúdaigh siad 106 eiseamal agus d'úsáid siad marcóirí géiniteacha ar a dtugtar SNPanna (ililmhoirfeachtaí núicléitíde aonair) chun na géanóim iomlána de 17 acu a sheicheamhú, mar aon le codanna roghnaithe de ghéanóim na gceann eile.

D’fhéadfaí gach siorc a aithint go héasca mar a bhaineann le ceann amháin de na trí dhaonra – le heisceacht amháin, siorc hibrideach amháin a léirigh meascán de ghéinte Ind-Aigéan Ciúin agus san Aigéan Ciúin Thuaidh.

Bagairtí do shiorcanna

Tugadh faoi deara éagsúlacht ghéiniteach a théann siar ón Tréimhse Oighriúil Leathdhéanach i raon leathan speiceas. “Mar shampla, tá an cineál céanna éagsúlachta le fáil i gathanna manta ar fud na hAfraice Theas ag an am céanna,” a deir an tOllamh Hoarau.

Ach is cúis imní é an toradh do shiorcanna bána sa mhéid is go mbraitheann gach grúpa ar ghrúpa níos lú chun a gcuid géinte a chur ar aghaidh ná mar a baineadh amach roimhe seo, agus dá gcaillfí aon ghrúpa ar leith bhainfí géinte as an linn nach dócha go mbeadh siad tar éis maireachtáil in aon áit eile.

Foireann Nord: An tOllamh Galice Hoarau, an tOllamh Leslie Noble, Isabel Wagner agus Martina Kopp (Ollscoil Nord)

Ceaptar gur tháinig laghdú nach mór ar a leath ar dhaonra domhanda na siorcanna bána le linn na leathchéid seo caite. Tá daonra na Meánmhara ag dul i laghad i gcónaí de réir mar a dhéanann siorcanna foghabháil in iascach, meath ar a gcreach nádúrtha tuinnín agus rónta agus méadú ar thruailliú.

Timpeall Cape Town san Afraic Theas agus amach ó California tá daonraí áitiúla tite mar gheall ar chreachadóireacht orca, eití mídhleathach siorcanna agus athrú aeráide, agus timpeall na hAstráile agus na hAfraice Theas bearta frith-siorcanna a ceapadh chun iad a choinneáil ar shiúl ó thránna a mharú go leor.

Comharthaí reatha

Le linn na n-imirce ceaptar go n-úsáideann siorcanna aonair sruthanna móra aigéin mar chomharthaí comharthaí, ag coinneáil le limistéir ar leith agus b’fhéidir go gcoimeádann siad a scaradh.

“Díríonn obair le déanaí ar athrú aeráide a mhodhnóidh roinnt sruthanna aigéin, agus tá sé tuartha go n-athróidh a neart agus a suíomh i níos lú ná 50 bliain,” a deir an tOllamh Noble.

“Má thagann athrú ar na bacainní seo, d’fhéadfadh go n-idirphóraítear línéadaigh níos minice, ach tugann ár dtorthaí le fios go bhféadfadh sé nach mbeadh an sliocht inmharthana. Cuir é sin le dúshláin eile, agus gan bainistíocht caomhantais athfhócasaithe níl an t-ionchas don chreachadóir buacach seo agus a chuid éiceachórais ach tuar dóchais inti.”

Deir an tOllamh Noble, trí úsáid a bhaint as na huirlisí nua “agus ag comhoibriú le taighdeoirí siorcanna ar fud an domhain, tá an chéad radharc fíor-dhomhanda ar nascacht i ndaonraí siorcanna bána curtha ar fáil againn”. Anois tá súil ag an bhfoireann gur féidir na huirlisí a chur i bhfeidhm chun staidéar a dhéanamh ar raon speiceas siorcanna eile. Tá an staidéar foilsithe i Bitheolaíocht Reatha.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Mharaigh Orca Aonair siorc bán iontach i 2 nóiméad, Spreag siorcanna móra bána California, Nuair a éiríonn sealgair chreiche, Siorc bán 'sainiúil' is dócha don chéad nuabheirthe beo a chonacthas riamh