Tumadóirí arm HMS OCToPUS chun féarach a chur go tapa

Léirigh feiste nuálaíoch ar a dtugtar HMS OCToPUS atá á thriail ag tumadóirí scúba caomhnaithe “comharthaí gealltanais go n-éireoidh leo”, tar éis blianta de chuardach le haghaidh teicnící éifeachtacha chun móinéir mhara a athchóiriú, a deir carthanas na RA, Ocean Conservation Trust (OCT).

Díríonn an OCT ar chaomhnú féaraigh trína Clár Blue Meadows, arb é is aidhm dó na leapacha atá ann cheana a chosaint agus, san fhadtéarma, an iliomad atá caillte le blianta beaga anuas a athchóiriú.

Deir sé gur ghlac sé inspioráid do HMS OCToPUS ó hidrea-shíoladh, próiseas plandála talún atá deartha chun síolta a scaipeadh go tapa. Is teicníocht é a Síolú Hidrea-Mhuir féin (HMS) trína ndéantar síolta féir mhara a instealladh go díreach isteach i ngrinneall na farraige.

Choimisiúnaigh an OCT cuideachta Plymouth Absolute Product Design chun gléas boise spreo-lódáilte a innealtóireacht bunaithe ar ghunna caulking, an dara cuid den ainm OCToPUS a thagann ó “síoladóir faoi uisce faoi bhrú”. Tá seomra 1.5-lítear an ghunna líonta le síolta muiríne Zostera ar crochadh i meán iompair.

Armtha agus réidh le cur (OCT)

Le linn aon tumadóireachta 20 nóiméad amháin is féidir le tumadóir amháin aonad OCToPUS a úsáid chun 2,000 síolta féir mhara a instealladh, a deir an OCT. Tá na gunnaí á n-úsáid anois ag a fhoireann um Athchóiriú Gnáthóg Aigéin chun 1.5 heicteár de ghrinneall na farraige a shíolrú sa Solent Maritime agus dhá heicteár i bPáirc Náisiúnta Mara Plymouth Sound.

Agus iad ag leanúint ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar na láithreacha athchóirithe, tuairiscíonn siad go raibh na réamhchomharthaí d’athghiniúint na leapacha mara dearfacha.

“Dírímid go hiomlán ar mhara fhothaoideach, agus leis sin tá éagsúlacht de dhúshláin bhreise ag baint le bheith ag obair faoi bhun na dtonn,” a dúirt Amelia Newman, ceannaire teicneoir dobharshaothraithe an fhéir mhara in OCT. “Mar sin, tá an-áthas orainn a bheith ag an bpointe seo lenár ngléas nua agus ag tosú a fheiceáil conas a d'fhéadfadh sé réabhlóidiú a dhéanamh ar an mbealach ina ndéanann OCT an ghnáthóg ríthábhachtach seo a athchóiriú.

Tá 3.5 heicteár de ghrinneall na farraige curtha cheana féin (OCT)

“Táimid thar a bheith buíoch as tacaíocht ceann dár bpríomhpháirtithe, Ørsted, agus na hinnealtóirí ag Absolute Product Design, a bhí bunúsach i bhforbairt na feiste nuálaíoch seo.”

“Is doirtil charbóin an-éifeachtach iad móinéir mhara, a fheabhsaíonn cáilíocht an uisce agus a sholáthraíonn bia agus foscadh do go leor speiceas tábhachtach mar eascann gainimh agus scadán,” a dúirt Samir Whitaker, speisialtóir luaidhe bithéagsúlachta do Ørsted, cuideachta fuinnimh ghlais. “Chaill an RA suas le 90% dá féarach, ach léirigh grúpaí cosúil leis an Ocean Conservation Trust gur féidir linn é a thabhairt ar ais.”

I gcomhpháirtíocht le Sonardyne, MarineSee, Voyis agus Blue Robotics, deir an OCT go bhfuil ROV speisialaithe forbartha aige freisin chun a chuid iarrachtaí caomhnaithe a leathnú tuilleadh. Cuireann an fheithicil ar a chumas féarach a mhapáil i mionsonraí nach bhfacthas riamh cheana trí fhótagraiméadracht ardtaifigh a tháirgeadh chun iarrachtaí athchóirithe a rianú agus monatóireacht a dhéanamh ar leapacha seanbhunaithe.

An ROV nua (OCT)

Cuirfidh cruinneas an ROV ar chumas an OCT freisin tuiscint níos fearr a fháil ar athruithe séasúracha agus bliantúla sna móinéir mhara, a deir sé.

“Tá an t-ádh orainn go leor ama a chaitheamh san uisce agus ar an uisce ach geallann an teicneolaíocht seo bealach i bhfad níos cruinne, níos mionsonraithe agus níos éifeachtaí chun monatóireacht a dhéanamh ar chuid de na príomh-mhéadrachtaí a bhaineann le sláinte an fheadáin,” a dúirt Deireadh Fómhair bainisteoir tionscadail chaomhnaithe Andy Cameron. “Rud a chiallaíonn freisin gur féidir linn tumadóirí a úsáid ar bhealach difriúil le haghaidh rudaí nach féidir leis an ROV a dhéanamh.”

