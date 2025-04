Naíonmharú deilf idirspeicis le feiceáil den chéad uair

Is as Cuan Cardigan in iarthar na Breataine Bige a tháinig an chéad bhreathnóireacht a tuairiscíodh ar dheilfeanna bolgshrónacha ag dul suas chun lao coiteann deilf a mharú. Paisinéirí agus criú amach ar an mbád faire deilf Dreamcatcher chonaic an sampla annamh de “naíonmharú idirshonrach” an 18 Aibreán.

Turais Bád ar an gCé Nua ag rith cairte chun deilfeanna a fheiceáil do thurasóirí leis an gcarthanacht Foras Faire na Mara, agus a grianghrafadóir agus treoraí fiadhúlra Sarah Michelle Wyer in ann pictiúirí a ghabháil agus fuair intéirneach taighde SWF, Dylan Coundley-Hughes, scannán físeáin den ionsaí.

Bhí áitritheoirí an bháid ag breathnú ar shrónbheannach na gcónaitheoirí i gCuan Cardigan nuair a thug siad faoi deara go raibh pod níos mó ag tosú ag briseadh i gcéin.

Ar dtús cheap siad go raibh na deilfeanna ag dul ar thóir a chéile, sular thuig siad go raibh rud éigin níos lú á chaitheamh acu, iasc nó muiceoil cuain, amach as an uisce agus iad ag briseadh agus ag spalpadh timpeall air.

(Sarah Michelle Wyer)

“Agus muid ag druidim linn, thuig muid nach bradán mór a bhí ann ach, chun ár n-iontas agus ár mbrón a dhéanamh, ba dheilf coitianta óg é, nach raibh in ann maireachtáil ón ionsaí,” a thuairiscigh New Quay Boat Trips.

D’aibhsigh an chuideachta nach raibh aon rud a d’fhéadfadh nó ba cheart a bheith déanta ag na daoine ar an mbád chun cur isteach ar iompar nádúrtha – “deacair mar a bhí sé le faire”.

Faightear deilfeanna coitianta, nach bhfásann chomh mór le deilfeanna bolgshrónacha, níos faide ó dheas timpeall Sir Benfro ach is annamh a bhíonn siad i gceantar na Cé Nua, de réir na cuideachta. Tá sé ag smaoineamh anois an bhféadfadh naimhdeas na ndeilfeanna bolgshrónacha cónaitheacha i dtreo an lao a mhíniú a n-éagmais.

(Sarah Michelle Wyer)

D’aisghabh an bád iarsmaí an lao deilf agus rinne an Clár Imscrúduithe Snáitheanna Céiticeacha na RA ag déanamh a iarbháis scrúdú.

Déanann Foras Faire na Mara monatóireacht rialta ar na deilfeanna Bhá Cardigan ó thaobh stádas caomhantais agus cosanta de. “Is eol go mbíonn deilfeanna bolgshrónacha, fir go háirithe, sa tóir ar mhuca mara agus laonna bolgshrónacha eile, ach ní laonna deilfeanna coitianta iad – rud a fhágann gur ‘naíonmharú idirshonrach’ é seo, marú naíonáin de speiceas amháin ag baill de speiceas eile,” a dúirt an carthanas.

