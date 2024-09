Scaoil Cabhlach 6 turtar athchóirithe sna hAsóir

Tá an Cabhlach Ríoga tar éis seisear turtair annamha cheannáin a thabhairt ar ais chuig uiscí te an Atlantaigh, arna n-athshlánú tar éis iad a bheith nite suas i riocht “fuar-shuaite” ar chladach na RA timpeall 20 mí ó shin.

Foireann na loinge patróil HMS Medway scaoil siad amach as na hAsóir iad agus í ar a bealach ó Plymouth go dtí an Mhuir Chairib chun tacú le hoibríochtaí idirnáisiúnta smuigleála frithdhrugaí agus chun cabhrú le pobail oileán a bhuail hairicín.

I míonna tosaigh 2023, Divernet bhí tuairisc ar thuilte de turtair fuar-shocked ag trághadh sa RA. Bhí sé seo nuair a scuabadh an leath-dhosaen ógánach ó chósta thoir na Cairibe nó SAM ag gaotha láidre agus sruthanna Atlantacha. Bheadh ​​​​siad bás mura mbeadh siad nite suas agus tarrtháil.

Gar-suas de cheann de na turtair (Cabhlach Ríoga)

Tháinig cúigear i dtír i gCorn na Breataine agus Devon agus thug foireann Newquay's aire dóibh Uisceadán Blue Reef, cé go raibh an séú athshlánaithe a sláinte trí Zú Farraige Anglesey tar éis é a fháil ar thrá oileán.

“Tháinig na turtair go léir i stát lag – i go leor cásanna ní raibh muid cinnte an raibh siad chun é a dhéanamh thar oíche,” a dúirt coimeádaí grúpa Blue Reef Aquarium Steve Matchett.

“Bhí siad go léir díhiodráitithe agus emaciated. Tarlaíonn sé seo toisc a bheith rófhuar ar feadh tréimhse fada agus gan a bheith in ann beathú/feidhmiú i gceart. D’éirigh go maith leo go léir nuair a chuaigh muid thar na céimeanna tosaigh.”

Teagasc cúraim ó fhoireann Blue Reef Aquarium do choimeádaithe turtar deonacha RN Fo-Lt Adam Whitelaw agus Teicneoir Innealtóireachta Ryan Brooks (An Cabhlach Ríoga)

Ar siúl

Nuair a tháinig sé in am na turtair a athdhúichiú - darbh ainm Jason, Gordon, Perran, Hayle, Holly agus Tonni - thairg an Cabhlach Ríoga a chúnamh agus lódáil ar bord iad. Medway i cliathbhoscaí taobh lena lastas rialta soláthairtí bia, páirteanna spártha innealra agus feisteáin faoisimh ó thubaiste.

An fhoireann ag bailiú chun féachaint ar scaoileadh turtar (Cabhlach Ríoga)

Níor ghá na turtair a bheathú agus iad ar bord, ach amháin chun a gcoimeádáin a choinneáil glan agus teocht an uisce a choinneáil os cionn 20 °C. Chuir duine de bheirt mhairnéalach a d’oibrigh go deonach mar choimeádaithe turtar sealadach, an Teicneoir Innealtóireachta Ryan Brooks, síos orthu mar “iontas íseal cothabhála”.

“Ní mór dúinn a dhéanamh ach a chinntiú go bhfuil a gcliabháin glan agus go bhfuil na turtair féin sásta, cluthar agus tais - nach dtriomaíonn siad nó nach n-éireoidh siad spotaí tinn - agus mar sin ciallaíonn sé go bunúsach seiceáil isteach orthu dhá uair sa lá,” ar seisean.

Ar ais ar muir

Medwaybhailigh criú na heitilte ar an deic eitilte chun féachaint ar na turtair á gcur ar ais chuig an bhfarraige amach ó na hAsóir. “Mar mairnéalach gairmiúla, tá fonn ar go leor againn gach rud is féidir a dhéanamh chun caillteanas na bithéagsúlachta ar muir a laghdú,” a dúirt comhairleoir sinsearach RN um chosaint an chomhshaoil ​​mhuirí, Rod Jones.

Deireadh an turas siar le haghaidh turtar ceann lomaire (Cabhlach Ríoga)

“Tá dul i dteagmháil le fiadhúlra na mara ar cheann de mhór-áthas na farraige agus más féidir linn cabhrú, fiú ar bhealach beag, é sin a dhéanamh níos dóichí amach anseo, tá áthas orainn a bheith in ann é sin a dhéanamh.”

“Seo atáimid ag díriú air ón gcéad lá,” a dúirt Frankie Hobro, úinéir Zú Mara Anglesey, nuair a bailíodh Tonni, an turtar ar chaith sé leis. “Tá muid ar bís agus rud beag mothúchánach ar bhealach sona.

“Tá sí i lámha an-sábháilte freisin. Is iontach an rud é a fheiceáil cé chomh díograiseach agus sceitimíneach atá criú an Chabhlaigh agus cé chomh fonn atá orthu aire a thabhairt do na turtair seo – tá sé go hálainn.”

