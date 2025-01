Orca sólás báis lao – ach ní le haghaidh J35

Tá an lao baineann a rugadh le déanaí d’Orca Tahlequah i Puget Sound, Washington, tar éis bháis – agus tuairiscítear arís go bhfuil an mháthair bhrón ag coinneáil an choirp léi, mar a rinne sí le lao marbh roimhe sin seacht mbliana ó shin.

Taighdeoirí ón Ionad um Thaighde Míolta Móra (CWR) gur thug an mháthair, a ainmníodh go hoifigiúil J35 i measc J pod na míolta móra marfacha san Aigéan Ciúin Thiar Thuaidh, breith – ach thug siad foláireamh freisin go raibh a hiompar agus iompar a lao J61 tar éis breith a thabhairt. ba chúis imní sláinte, Mar Divernet tuairiscithe ar 27 Nollaig.

“Tá bás J61 thar a bheith tubaisteach, ní hamháin toisc gur baineannach í a d’fhéadfadh lá amháin a bheith i gceannas ar a matriline féin ach freisin i bhfianaise stair a máthar J35, a bhfuil beirt as gach ceithre lao doiciméadaithe caillte aici anois – an dá cheann acu. bhí mná,” a dúirt an CWR.

Níor mhair Orca J35 (Maya Sears)

Dúirt sé freisin go raibh J35 le feiceáil ar dtús ag baint úsáide as a rostrum nó a eite chun corp J61 a iompar ar Lá Caille. Bhí a leithéid d’iompar caoineadh ar eolas, cé gur tharraing a gníomhartha in 2018, nuair a chlúdaigh sí achar 1,600km ar an mbealach seo ar feadh 17 lá, aird idirnáisiúnta toisc go raibh siad chomh foircneach.

Is teaghlaigh sínte iad pods míolta móra marfach a fhanann le chéile ar feadh a saoil. Is féidir le máithreacha atá ag caoineadh a gcuid mothúchán a chur in iúl tuilleadh trína gcuid glaonna a athrú, iontógáil bia a laghdú nó a gcuid gluaiseachtaí a mhoilliú, agus is minic a fhanann orcas eile sa phod gar chun tacaíocht a sholáthar.

Ganntanas bradán

Tá an chéad lao ag J35 14 anois agus tá an tríú la, a rugadh sa bhliain 2020, beo freisin. Tá siad mar chuid de dhaonra míolta móra marfacha cónaithe an deiscirt (SRKW) atá i mbaol criticiúil, atá ag fulaingt ó ghanntanas i soláthairtí bradán Chinook a sholáthraíonn a bpríomhfhoinse bia, in éineacht le héifeachtaí truaillithe, torann soithí agus athrú aeráide.

Tá an daonra laghdaithe go 75, lena n-áirítear an méid a chreidtear nach bhfuil iontu ach 23 baineannach pórúcháin.

Iascaigh NOAA thuairiscigh sí roimhe seo go raibh cuma 'fho-ghnáth' ar riocht coirp J35, rud a thabharfadh le tuiscint go mb'fhéidir nach mbeadh sí in ann a dhóthain saille a stóráil le go n-éireodh leis an lachtadh, agus gur dócha gur rugadh an lao roimh am agus nach raibh cuma bríomhar air.

Bhí cúiseanna sólás ann maidir le caillteanas J35 ar an lá deiridh de 2024, áfach, le deimhniú gur rugadh orca SRKW eile, ainmnithe J62. Le feiceáil i measc roinnt baineannach fásta, ní raibh a inscne agus céannacht na máthar bunaithe go fóill. “Chonaic an lao gnáth go fisiciúil agus go hiompraíochta,” thuairiscigh an CWS.

Tá sé beartaithe ag na taighdeoirí breathnuithe leantacha a dhéanamh ar J35 agus ar lao nua J62 de réir mar a cheadaíonn coinníollacha agus gluaiseachtaí na n-orcas.

