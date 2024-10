Póraítear mairnéalaigh bándearga sa RA don chéad uair

Spreagadh dóchas do thodhchaí an mhuirí bhándearg, gorgonian a bhfuil aithne ag tumadóirí in iardheisceart Shasana agus i ndeisceart na Breataine Bige air, ag an scéala go bhfuil sé póraithe sa Bhreatain don chéad uair.

Baineadh an éacht amach in a Tionscadal Coiréil aquarium saotharlainne ag an Músaem Horniman & Gairdíní i ndeisceart Londain, i gcás na speiceas coiréil dúchais measartha Eunicella verrucosa deirtear go bhfuil sé ag méadú go maith.

Faightear muiríní bándearga – a d’fhéadfadh a bheith bán nó oráiste freisin – in uiscí cósta ó iarthar na hÉireann agus iardheisceart na Breataine go cladach na hAfraice Thiar agus na Meánmhara, ach meastar iad a bheith faoi bhagairt sa RA agus san IUCN ar Liosta Dearg mar Leochaileach ar fud an domhain. .

Áitíonn siad uiscí idir 10 agus 50m ar doimhneacht suas go tuaisceart Sir Benfro agus chomh fada soir le Portland Bill, agus tá siad coitianta i gcodanna de dheisceart Devon agus Corn na Breataine, Oileáin Scilly agus Lundy. Tá siad le fáil freisin ar chóstaí theas agus thiar na hÉireann, cé go coitianta i gCuan na Gaillimhe agus Dhún na nGall amháin.

Ubh-scaoileadh mairnéalach bándearg (Jamie Craggs / Horniman Museum))

Tumadóirí scúba ó na Ollscoil Exeter bhailigh coiréil don tionscadal sceathraí ó long bháite amach ó Theignmouth i ndeisceart Devon, mar chuid de thaighde an mhic léinn PhD Kaila Wheatley Kornblum ar Eunicella verrucosa atáirgeadh.

“Tá sé thar a bheith dochreidte na huibheacha a dhíbirt agus na larbhaí ag snámh thart,” a dúirt Kornblum. “Is éacht úrnua é seo agus tugann sé deis dúinn a rabhthas ag súil leis le fada chun ár n-eolas ar atáirgeadh measartha coiréil a leathnú, go háirithe forbairt agus socrú larbha, na príomhréimsí ar leagadh béim ar obair ár ngrúpa roimhe seo ach nár breathnaíodh orthu go dtí seo.

“Is céim mhór í seo inár dtuiscint ar speiceas agus ar chaomhnú an mhara bándearg.”

Eunicella verrucosa craobhnaíonn na coilíneachtaí go mór agus fásann siad go 25-50cm ar airde ag dronuilleach leis na sruthanna atá i réim. Tá an fás ag ráta suaimhneach 1cm in aghaidh na bliana, áfach.

Sa RA tá na coiréil faoi chosaint faoin Acht um Fhiadhúlra agus Cheantar Tuaithe 1981 agus, mar “Ghné a bhfuil Tábhacht Chaomhnaithe” leo, is féidir Criosanna Caomhnaithe Muirí (MCZanna) a bheith sainithe dóibh.

Is iad Jamie Stevens, ollamh Exeter agus an Dr Jamie Craggs, príomhchoimeádaí uisceadáin ag Horniman agus príomheolaí Project Coral a dhéanann maoirseacht ar PhD Kornblum. “Is é seo an chéad uair a sceitheadh ​​agus a tógadh an speiceas seo sa RA agus is céim mhór chun tosaigh é chun an speiceas a chaomhnú,” a dúirt Craggs. “Is iontach an rud é na larbhaí a fheiceáil anois ag socrú agus ag fás ina n-óg-mhara.”

Tuairiscítear gur éirigh go maith le muiríní bándearga a phóraítear sa Phortaingéil ag Liospóin Oceanarium anuraidh.

