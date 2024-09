Éiríonn siorcanna as sceireacha coiréil te – ní thairgeann poo éan ach bun os cionn

Tá iallach ar shiorcanna sceireacha glasa a ngnáthóga nádúrtha a thréigean na sceireacha coiréil de réir mar a fhágann teocht ard aigéin iad a thuar, de réir taighde nua atá á stiúradh ag an RA.

Tá tréigthe cónaitheacht sceireacha ag amanna strus comhshaoil ​​á léiriú in ascnaimh níos forleithne agus níos minice go ceantair éagsúla, agus tréimhsí neamhláithreachta atá ag éirí níos faide.

Chonacthas go leanfadh a leithéid d’éifeachtaí chomh fada le 16 mhí le linn mhórimeacht El Niño 2015-2016, rud a d’fhág tuaradh suntasach sa réigiún staidéir – oileánra iargúlta Chagos san Aigéan Indiach. Tá imní léirithe ag na heolaithe faoi cad a tharlóidh nuair a thiocfaidh tuaradh chun bheith ina imeacht bliantúil, a mheastar a tharlóidh ó 2043.

Bhí an fhoireann taighde idirnáisiúnta i gceannas ag eolaithe mara ag Ollscoil Lancaster agus ZSL (Zoological Society of London) agus maoinithe ag an Fondúireacht Bertarelli. Idir 2013 agus 2020 rinne siad monatóireacht ar ghluaiseachtaí siorcanna trí rianairí satailíte fuaimiúla a cheangal de níos mó ná 120 siorc agus trí ghlacadóirí fuaimiúla a shuiteáil timpeall ar ataill choiréil Chagos.

Taifeadadh níos mó ná 714,000 braite fuaimiúil agus, i gcomhar le Breathnóireacht na Cruinne eolaithe ag King's College London, cuireadh iad seo le chéile le sonraí satailíte a thaifeadann strus comhshaoil ​​sceireacha.

Cearrbhachas le haghaidh siorcanna

“Cuireann na torthaí seo cuid den chéad fhianaise ar fáil ar an gcaoi a bhfuil tionchar ag athrú sceireacha mar fhreagra ar strus comhshaoil, rud atá ag éirí níos foircneacha agus níos minice, ar ghluaiseacht siorcanna,” a dúirt an príomh-imscrúdaitheoir an Dr David Jacoby ó Ollscoil Lancaster.

“Is creachadóir coitianta cónaitheach iad na siorcanna sceireacha glasa ar sceireacha an Ind-Aigéan Ciúin, agus iad ag dul ar aghaidh ón sceir chun beatha a fháil, ach bíonn ar go leor cinneadh a dhéanamh cibé an éalóidh siad ó na sceireacha faoi strus.

“Ag tabhairt aghaidh ar chomhbhabhtáil, ní mór do shiorcanna cinneadh a dhéanamh ar cheart dóibh sábháilteacht choibhneasta na sceir a fhágáil agus níos mó fuinnimh a chaitheamh le fanacht fionnuar, nó fanacht ar sceir i gcoinníollacha fo-optamacha ach fuinneamh a chaomhnú.

“Is dóigh linn go bhfuil go leor ag roghnú bogadh isteach in uiscí amach ón gcósta, níos doimhne agus níos fuaire, rud is ábhar imní. Tá laghduithe suntasacha feicthe cheana féin ag go leor sceireacha ar fud na cruinne ar shiorcanna mar gheall ar shaothrú agus d’fhéadfadh an toradh seo na treochtaí seo a dhéanamh níos measa.”

Iarmhéid casta

“Mar chreachadóirí móra, bíonn ról an-tábhachtach ag siorcanna sceireacha glasa in éiceachórais sceireacha coiréil,” a dúirt an t-údar luaidhe an Dr Michael Williamson ó Institiúid Zó-eolaíochta ZSL. “Coinníonn siad gréasán bia atá cothrom go réidh ar an sceir agus rothaíonn siad cothaithigh ar sceireacha coiréil ó uiscí níos doimhne ina mbíonn siad ag ithe go minic.

“D’fhéadfadh cailliúint siorcanna agus na cothaithigh a thugann siad cur isteach ar athléimneacht na sceireacha le linn tréimhsí ard-strus comhshaoil.”

“De réir mar a chruthaíonn athrú aeráide éiginnteacht mhéadaithe agus imeachtaí foircneacha níos minice agus níos minice, is dócha go dtiocfaidh athrú ar an ról tábhachtach éiceolaíoch a imríonn na creachadóirí seo ar sceireacha coiréil, agus iad ag caitheamh níos mó ama ar shiúl ó na sceireacha a bhfuil siad ag gabháil dóibh,” a dúirt an Dr Jacoby.

“Ní thuigtear go hiomlán na himpleachtaí a bhaineann leis seo go fóill, ach mar gheall ar chothromaíocht chasta na speiceas agus na hidirghníomhaíochtaí trófacha a tharlaíonn ar sceireacha coiréil, is cinnte go mbeidh athruithe suntasacha ann.”

Sreafaí cothaitheach

Rud dearfach amháin a bhí ann ná gur léirigh glacadóirí fuaimiúla ag láithreacha áirithe méadú ar chónaitheacht siorcanna – míniú amháin a d’fhéadfadh a bheith ina ghuanó.

Léirigh taighde a rinneadh le déanaí in oileánra Chagos go bhfuil sreafaí cothaitheach níos mó ag roinnt sceireacha mar gheall ar a n-éanlaith mhara, rud a fhágann go bhfuil bithmhais éisc feabhsaithe agus athléimneacht níos mó i leith fachtóirí struis iolracha.

“Bhí cuid dár nglacadóirí a raibh líon níos mó de shiorcanna ina gcónaí iontu in aice le hoileáin a raibh daonraí éan mara iontu,” a dúirt an Dr Wiliamson. Tá an staidéar a dhéanamh ar Tá sé díreach foilsithe san iris Bitheolaíocht Chumarsáide.

