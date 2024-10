D’fhéadfadh béilí spíceacha na siorcanna a bheith ina slánú don cheilp

Arna chur isteach orthu ag na bioráin sin, tá an chuma ar an scéal nach mbíonn aon rud níos dochoiscthe ag roinnt siorcanna ná ag caoineadh síos ar shneaiceanna féasóg farraige – agus taighdeoirí ag an Astráil. Ollscoil Newcastle Measann go bhféadfadh an fhionnachtain a bheith ríthábhachtach maidir le foraoisí ceilpe a shábháil ó oll-dhímheas an fhuáin.

Dúchasach don fharraige mheasartha amach ón gcósta thoir theas i New South Wales, cuaille mara fad-spiochta (Centrostephanus rodgersii) a bheith ag freagairt do théamh aigéin san Astráil trí leathadh ó dheas isteach sna huiscí amach ó Victoria agus ón Tasmáin.

Tá na farraigí sa réigiún ag téamh beagnach ceithre oiread an mheánráta domhanda, agus tá na féasóga ag ithe na ceilpe agus na n-inveirteabraigh ina gcosán, ag laghdú go mór an clúdach ceilpe do shaolta mara eile sa phróiseas.

Glacadh i gcónaí gurbh é príomhchreachadóir na n-urchins an gliomach carraige thoir (Sagmarias verreauxi), a tháinig laghdú trí ró-iascaireacht ach atá ag téarnamh sa cheantar anois. Ní raibh an chuma ar an scéal, áfach, go raibh láithreacht na ngliomach ag cur bac ar ionradh na bhfoiscín, agus mar sin chinn na heolaithe dul i mbun an chaidrimh seo idir creachadóirí agus creachadóirí.

Cad is féidir le urchins Centrostephanus rodgersii a dhéanamh le ceilpe (John Turnbull)

Chuir an méid a fuair siad iontas orthu nuair a cheangail siad 100 cuasán mara le bloic taobh amuigh de cheilt gliomaigh amach ó Wollongong, rud a d’fhág ilcheamaraí físe chun an méid a tharla thar gach ceann de na 25 oíche eile a thaifeadadh. Baineadh úsáid as solas dearg-scagtha chun an radharc a shoilsiú, mar nach dtaitníonn inveirteabraigh leis an speictream solas bán.

“Bhí muid ag súil go nglacfadh ár gceamaraí gliomaigh ag ithe na n-urchins,” a deir an taighdeoir PhD Jeremy Day, “ach i ndáiríre níor léirigh na gliomaigh mórán suime sna féasóga agus níor ith siad ach 4% díobh. Is minic a scannánaíodh iad ag siúl díreach thar na cuacha ar thóir bia eile.”

Ba shiorcanna ceann tairbh a bhí i bhfad níos mó suime sna féasóga. “An dá shiorc adharcach creagach (Heterodontus galeatus) agus siorcanna Port Jackson (H portusjacksonii) isteach sa gharbhán agus d’ith sé 45% de na súgáin,” tuairiscíonn Day. “Tugann sé seo le fios go bhfuiltear ag breathnú ar shiorcanna mar chreachadóirí na bhfuán mara i New South Wales.”

Biatóir fussy: an gliomach carraige thoir (Richard Ling)

Ba chosúil nach raibh aon deacracht ag na siorcanna na súgáin mhóra a ithe, rud a rinne siad “uaireanta i gcúpla gulp”, dar le Day. “Tugann ár dtorthaí le fios go bhfuil éagsúlacht na gcreachadóirí a itheann súgáin mhara móra níos leithne ná mar a cheapamar – agus d’fhéadfadh gur dea-scéal é sin chun ár bhforaoisí ceilpe a chosaint.”

Tharlaíonn sé go raibh fíorbheagán fianaise eimpíreach ann don chreideamh a bhí ann le fada gurbh iad gliomaigh an tromluí is measa a bhí ag an bpóilín.

Cé go bhfuil sé cruthaithe cheana féin gur féidir gnáthóga ceilpe a threisiú trí chreachadóirí an tsáile a chosaint nó a chur ar ais, ceapann na heolaithe anois go bhféadfadh caomhnóirí a bheith ag tacú leis an gcreachadóir mícheart. Bhí a gcuid taighde díreach foilsithe i Teorainneacha.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Tar ar ais, fuacáin mhara - tá tú ag teastáil uainn!, An féidir linn ár mbealach a ithe trí fhadhb an chuaille mhara atá ag pléascadh?, Scuabann marfóir féasóg síos isteach sa Mhuir Rua, Léimeann rónta eilifint ina gcodladh – agus réitítear tomhais bháis an phluais