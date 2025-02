Scairt amach: Cén fáth nach slogfaidh míolta móra daoine

Tá beagnach ceithre bliana ó fágadh an tumadóir scúba as SAM Michael Packàrd go dona tar éis dó tuairim is 40 soicind a chaitheamh i míol mór aischothaithe amach ó Cape Cod, Massachusetts – mar sin d’fhéadfadh an cadhc Veiniséalach Adrián Simancas a áireamh go raibh an t-ádh air féin an tseachtain seo caite gur scar sé amach gan díobháil beagnach láithreach tar éis dó teagmháil a dhéanamh le crónán eile.

Murab ionann agus Packàrd, bhí Simancas, 24 bliain d'aois, ar an dromchla nuair a chuir an míol mór iontas air, agus ba mhór an t-eispéireas a bhí aige sa bhéal, cé gur gabhadh ar fhíseán é, ón bpaca-rafta á stuáil in aice lena athair Dell.

Tharla an eachtra an 8 Feabhra i gCuan Aguila i gCaol Magellan amach ó chósta na Sile.

Packàrd a bhí ag tumadóireacht gliomach thart ar 14m ar doimhneacht, mar a tuairiscíodh ar Divernet, nuair a fuair sé é féin ag déanamh a thurais Ióna, ach tar éis don míol mór a cheann a chroitheadh ​​arís agus arís eile le míchreidiúint, cuireadh an tumadóir amach ar an dromchla agus fágadh scéal i gcuimhne dó.

Fortunately he had been able to pull off an impressive rialtóir recovery while still engulfed by the whale.

Bhí sé féin agus Simancas cinnte, áfach, go raibh siad chun bás a fháil. Bhí Dell Simancas le cloisteáil ag insint dá mhac, a cheap i dtosach báire go raibh míol mór marfach á ionsaí air, fanacht socair agus é ag teacht chuige tar éis na heachtra.

Faigheann Dell Simancas a mhac gan díobháil tar éis dó teagmháil le míol mór (Dell Simancas)

Cé nár mhair an taithí ach soicindí, dúirt Adrián go raibh sé féin, cosúil le Packàrd, feasach ar matáin ghialla na míolta móra agus ar an uafás faoin ionchas go slogfaí é.

Rinne ceannlínte tagairt freisin do Simancas a bheith ‘shlogtha’ ag an míol mór, ach i ndáiríre ní bheadh ​​aon chromán in ann duine a shlogadh mar, in ainneoin a bhéal capacious, síneann a scornach go dtí níos lú ná 40cm trasna agus méid dorn mar a thosaíonn an gullet caol.

Ní bhíonn fiacla ag an míol mór ach an oiread chun creach a bhriseadh síos. Baineann an rud céanna le formhór na míolta móra eile, lena n-áirítear fathaigh cosúil le gormacha, agus níl greim géar ar mhíolta móra fiacla fiú.

Níl ach a míol mór sperm a bhfuil, le scornach chomh leathan le 60cm, feistithe a ionghabháil squid ollmhór, d'fhéadfadh a shamhlú duine a ithe, cé go bhfuil an t-ionchas thar a bheith iargúlta.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in California in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

Chomh maith leis sin ar Divernet: Teacht ar mhíol mór ró-ghar don tumadóir