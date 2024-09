Is speiceas nua chimaera domhainuisce é spookfish

An tseachtain seo ar an bpodchraoladh, tá treoraithe Gairmiúla Léim sna hOileáin Fhilipíneacha in uisce te tar éis a rá go bhfuil cuid acu ag glacadh le híocaíocht as ainmneacha greanta i gcoiréil, rud a fhágann go ndéanfaidh údaráis an t-airgead luach saothair a cheathairú le haghaidh aon fhaisnéise ar na culprits. Tá LL cool J tar éis a rá leis an nGardaí le déanaí gur beag an báthadh an siorc anamatronic sa Deep Blue Sea é. Agus tá cinneadh déanta ag iar-tumadóir de chuid an Chabhlaigh a bheith ar an gcéad duine a shnámhfaidh an cainéal Sasanach, ar a dhroim.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





