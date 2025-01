Tagann siorc at aníos nuair a rugadh maighdean dealraitheach

Tá ubh siorcanna at gor i SAM – cé nach raibh aon siorc fireann i láthair ina ghnáthóg uisceadáin chun toirchiú a dhéanamh air ar feadh trí bliana ar a laghad.

D'aithin an fhoireann feirmeoireachta an ubh ar dtús ag Uisceadán Shreveport i Louisiana in earrach na bliana 2024, cé go bhféadfadh sé a bheith curtha san umar ó shin chomh fada ó shin le mí Feabhra.

De ghnáth tógann sé naoi mí go bliain ar chásanna uibheacha siorcanna at goir, agus bhí a fhios ag an bhfoireann nach raibh an dá shiorc baineann a bhí sa ghnáthóg i dteagmháil le siorc fireann ó roimh Phaindéim Covid go luath in 2021.

siorcanna at (Cephaloscyllium ventriosum) cineál siorcanna cat atá dúchasach d'uiscí cósta oirthear an Aigéin Chiúin. Eascraíonn a n-ainm as cumas neamhghnách i measc siorcanna a gcorp a insreabhadh le haer nó le huisce chun imeaglú a dhéanamh ar chreachadóirí.

Rinneadh dlúthmhonatóireacht ar an ubh i saoráid coraintín an uisceadáin go dtí gur gor an madra an 3 Eanáir, le cúnamh ón bhfoireann.

Is cosúil go bhfuil an bhreith ina chás annamh d’atáirgeadh éighnéasach, ar a dtugtar parthenogenesis, nó de toirchiú ar a gcuirtear moill ar feadh tréimhse fada tar éis cúplála.

Tar éis cúpla mí beidh an fhoireann feirmeoireachta in ann fuil an laonna a shampláil chun críocha anailís DNA lena fháil amach cé acu de na cúinsí neamhghnácha seo a bhaineann leis.

“Tá an cás seo dochreidte agus léiríonn sé athléimneacht an speicis seo,” a dúirt coimeádaí ainmhithe beo an uisceadáin Greg Barrick. “Tá an-áthas orainn sna míonna amach romhainn a dhearbhú cé acu an cás parthenogenesis é seo nó an raibh moill ar toirchiú. Cruthaíonn sé i ndáiríre go n-aimsíonn an saol… bealach.”

Níl sé ar taispeáint

An siorc ats leanbh, darb ainm Yoko ó onyoko, dúradh gur focal Chumash (Mheiriceánach Dúchasach) do shiorc, go raibh rath air. Mar sin féin, is eol go dtugann siorcanna a rugadh trí imeachtaí atáirgthe neamhchoitianta aghaidh ar dhúshláin shuntasacha sláinte, mar sin níl Yoko ar taispeáint go fóill agus déantar monatóireacht ghéar air.

Nuair a fiafraíodh de cén uair a laghdódh an chontúirt don bheatha, dúirt Barrick Divernet: “Nílim cinnte an féidir linn ár scíth a ligean go deo ar an bhfronta sin ach is cinnte go mbeimid níos muiníní tar éis a céad breithlá b’fhéidir.”

Beidh monatóireacht chúramach ag teastáil ó Yoko ina céad bhliain (Uisceadán Shreveport)

Anuraidh, fuarthas amach go raibh ga sting ar a dtugtar Charlotte ag iompar clainne in uisceadán i Carolina Thuaidh in ainneoin nach raibh sé i dteagmháil le ga fireann ar feadh ocht mbliana. Ceapadh go raibh sé seo ina chás parthenogenesis nó tuile ag siorc.

Tháinig méadú mífhoighneach agus maslach ar fhoireann an uisceadáin nuair a theip ar an nga na laonna a rabhthas ag súil leo a sheachadadh ar an lucht leanta sna meáin shóisialta a rinne an toircheas a cheiliúradh ar dtús. Fuair ​​sí bás níos déanaí nuair a fuarthas amach nach raibh sí ag iompar clainne ach go raibh galar atáirgthe uirthi.

Rinneadh parthenogenesis a dhoiciméadú den chéad uair i dragain Komodo i zúnna na Breataine i 2006, agus tá sé taifeadta uaireanta i siorcanna séabra agus iasc sáibh ach fós annamh i veirteabraigh. Ní fios cén fáth a dtarlaíonn sé agus a spreagfaidh.

