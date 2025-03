Dícheangail, ach faigheann an míol mór speirme bás as an Eilean Sgitheanach

British Divers Marine Life Rescue ag obair ragobair le déanaí chun míolta móra a réiteach ó líne in oileáin thiar na hAlban, ag freagairt do cheithre thuarascáil teagmhais le trí mhí anuas amháin.

Bhain an tarrtháil is déanaí le míol mór speirme 15m a bhí bréan de oiread agus 20m de rópa – ach in ainneoin idirghabháil BDMLR chuaigh an t-ainmhí lag sáinnithe níos déanaí agus fuair sé bás amach ó Ratharsair, oileán beag idir an tEilean Sgitheanach agus an mórthír.

Chonacthas an míol mór buailte ar dtús ar an 27 Feabhra agus tuairiscíodh é chuig BDMLR, a chuir a Fhoireann um Dhícheangal Míolta Móra (LWDT) chuig láthair amach ó chósta thoir an Eilein Sgitheanaich. Ní raibh an míol mór in ann snámh ach go lag mar thoradh ar a dhul i ngleic leis ach níor chuir drochaimsir aon iarracht láithreach ar é a shaoradh.

Ag baint úsáide as báid agus drones an lá dár gcionn bhí an fhoireann in ann a fheiceáil go raibh roinnt línte fillte thart ar an míol mór ach ní raibh an aimsir feabhsaithe go leor chun ligean dóibh druidim go dtí 1 Márta.

Ag an bpointe sin bhí na tarrthóirí in ann cúig chnap rópa a ghearradh ar aghaidh na heite pectoral agus líne rian amháin, rud a dúirt siad a léirigh an ceann ba mheasa ar an bhfostú.

Thosaigh an míol mór speirm láithreach ag snámh níos tapúla agus níos faide, cé go raibh ar a laghad dhá wraps fós thart ar a cheann chomh maith le líne trailing. Bhí súil ag lucht tarrthála an BDMLR go n-imeodh siad seo in am, ach de réir mar a chuaigh an aimsir in olcas chaill siad radharc ar an míol mór.

Dúirt siad, áfach, gur léirigh láithreacht an ainmhí i nGobán Ratharsair go raibh sé ag fulaingt de bharr riocht sláinte neamhbhraite agus go raibh sé i mbaol dul ar strae – agus bhí a n-eagla ceart. Tuairiscíodh go bhfuair an míol mór bás ar 3 Márta.

BDMLR Is cuid de na Comhaontas Fostaithe na hAlban. Agus is féidir le tumadóir a fheiceann míol mór sáinnithe nó gafa dul i dteagmháil le líne chabhrach éigeandála BDMLR ar 01825 765546.

