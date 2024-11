Ag casadh ar ais am: smugairle róin an aois sin ar a mhalairt

Maidir leis na tumadóirí sin a bhraitheann a n-aois ar thumadóirí níos déine agus ar mian leo go bhféadfadh siad an clog a thabhairt ar ais go dtí a n-uasghrádú, ná díbhe an fhéidearthacht. Dealraíonn sé go bhfuil ar a laghad cuid de na créatúir a fheictear ar do thumanna in ann é sin a dhéanamh, mar sin samhlaigh an bhféadfaí a gcumas a mhacasamhlú!

Taighdeoirí Joan Soto-Angel agus Pawel Burkhardt de chuid an Ollscoil Bergen san Iorua fuair sé amach go bhfuil speiceas glóthach cíor, Mnemiopsis leidyi, tá an cumas aige a shaolré a aisiompú, U-chasadh ó aosacht go céim larbha. Is é an drochscéal ná go bhfuil strus mór ag teastáil chun an próiseas a thiomáint.

Go deimhin speiceas eile, Turritosis dohrnii, bhí a fhios cheana féin a bheith in ann dul ar ais ó medusa do dhaoine fásta go polyp, ag saothrú an chlib "smugairle róin" dó, ach léiríonn an fionnachtain nua nach bhfuil an cumas uathúil.

“Léirigh muid go bhfuil céimeanna lobate aibí de M leaidi atá in ann dul ar ais go dtí céim larbha cydippid tar éis tréimhse struis,” a deir Soto-Angel. “Ós rud é go bhfuil speiceas nua aimsithe againn a úsáideann an ‘meaisín taistil ama’ aisteach seo, ardaíonn sé ceisteanna suimiúla faoi chomh forleathan is atá an acmhainn seo ar fud chrainn na beatha ainmhithe.”

Cumais neamhghnách

glóthacha cíor, nó ctenophores, a bhí bainteach roimhe seo le hathghiniúint agus cumas neamhghnách eile: a atáirgeadh gnéasach fiú ag céim an larbha.

Nuair a thug Soto-Angel faoi deara go bhfuil duine fásta M leaidi Bhí glóthach, ar a dtugtar gallchnó farraige freisin, imithe as umar ag fágáil ach larbha ina dhiaidh, chuaigh sé féin agus Burkhardt amach le fáil amach an bhféadfaidís na coinníollacha le haghaidh frithdhílse den sórt sin a rialú.

Seicheamh imeacht ama a thaispeánann forbairt chúlaithe i lobectomised M leaidi smugairle róin (Ollscoil Bergen)

Chun é seo a bhaint amach, coinníodh 65 gallchnónna farraige fásta sláintiúil scoite amach in umair agus cuireadh ocras orthu ar feadh coicíse sula mbeidís á mbeathú uair amháin sa tseachtain, agus níos déanaí gach dhá lá. Baineadh cnapáin aosaigh de chuid cúig cinn déag de bharr máinliachta, rud a chuir fachtóir struis eile leis.

Thosaigh na glóthacha ag crapadh, iad siúd fós le lobes ag athionsú iad seo ina gcorp. “Bhí sé thar a bheith suimiúil conas a aistríonn siad go mall go dtí gnáth-larva cydippid amhail is go raibh siad ag dul ar ais in am,” a deir Soto-Angel.

“Thar roinnt seachtainí, ní hamháin go ndearna siad athmhúnlú ar a ngnéithe moirfeolaíocha, ach bhí iompraíocht chothaithe go hiomlán difriúil acu freisin, a bhí tipiciúil do larbha cydippid.”

Gné ársa

Léiríodh sa turgnamh, cé gur fhill seacht gcinn de na 50 smugairle róin a raibh ocras orthu go hiomlán go larbhaí, go ndearna céatadán níos airde de na glóthacha lóibectomaithe agus mar sin a raibh níos mó struis orthu – seisear as 15 – amhlaidh.

Tá glóthacha cíor ar cheann de na cineálacha ainmhithe is luaithe, mar sin meastar go bhféadfadh forbairt droim ar ais a bheith ina ghné ársa de ríocht na n-ainmhithe.

“Osclóidh an toradh suimiúil seo an doras d’fhionnachtana tábhachtacha go leor,” a deir Burkhardt. “Beidh sé suimiúil an mheicníocht mhóilíneach atá ag tiomáint na forbartha droim ar ais a nochtadh, agus cad a tharlaíonn do néarlíon an ainmhí le linn an phróisis seo.”

Tá an staidéar a foilsíodh san iris Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na nEolaíochtaí.

