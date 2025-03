Rince turtar - agus cad a chiallaíonn sé

at 8: am 00

Aon tumadóir a d'fhéadfadh turtar farraige a fheiceáil ag rothlú go fiáin san uisce, tá sé ag faire ar 'rince' instinctúil agus an t-ainmhí ag obair chun é féin a threoshuíomh le réimse maighnéadach an Domhain.

Eolaithe ag Ollscoil Carolina Thuaidh (UNC) ag Cnoc an tSéipéil díreach foilsithe acu ar staidéar úrnua é, dar leo, ar conas a dhéanann turtair nascleanúint.

Tháinig an bitheolaí agus príomhúdar an staidéir Kayla Goforth, iarrthóir dochtúireachta UNC le déanaí, suas le hipitéis maidir le cumas turtair filleadh arís agus arís eile ar na láithreacha beathaithe céanna, fiú dá mbeadh sé i gceist leis snámh leath bealaigh timpeall an Domhain.

“Thosaigh Kayla ag smaoineamh an bhféadfaimis na turtair a fháil chun síniú maighnéadach limistéar geografach a cheangal le bia - agus dá bhrí sin an t-iompar rince turtar seo a ghníomhú,” a dúirt an tOllamh Kenneth Lohmann, a reáchtálann Lohmann Lab na roinne bitheolaíochta in éineacht lena bhean Catherine.

“Thug sí an lámh in uachtar air seo,” a dúirt sé faoi thurgnamh Goforth chun an hipitéis a thástáil. “Ní raibh mé cinnte ar chor ar bith ar dtús an n-oibreodh sé, ach bhíomar sásta iarracht a dhéanamh uirthi – agus d’éirigh sé thar barr.”

Turtar ceann lomaire nua-hat (Ken Lohmann / Roinn Bitheolaíochta UNC)

D'oiriúnaigh an fhoireann turtair cheann logálaithe faoi chuing chuig réimsí maighnéadacha áirithe trí iad siúd a bhí in áiteanna éagsúla aigéanacha a mhacasamhlú, ag beathú na turtair arís agus arís eile in áiteanna áirithe ach ní in áiteanna eile.

Nuair a nochtaíodh níos déanaí iad do na réimsí inar tugadh bia dóibh roimhe seo, léirigh a n-iompraíocht fhiáine "rince turtar" go raibh baint acu leis an síniú maighnéadach le bia.

Nuair a bheadh ​​síniú maighnéadach aithnidiúil ag baint leis na turtair d'ardódh siad a gcinn as an uisce, d'osclófaí béal, slap a smeach agus uaireanta casadh i gciorcail.

Dar le foireann Goforth go bhfuil siad ag baint úsáide as a “chiall léarscáil mhaighnéadach”, ach tá “ciall an chompáis mhaighnéadaigh” acu freisin a chuireann ar a gcumas bogadh i dtreonna ar leith.

Ciall léarscáil nó compáis?

Ag obair le roinn na fisice agus na réalteolaíochta de chuid UNC, rinne an fhoireann imscrúdú ar éifeachtaí réimsí maighnéadacha ascalacha radaimhinicíochta ar céadfaí maighnéadacha na dturtar. Bhí ionadh orthu a fháil amach cé nach raibh aon tionchar ag na páirceanna ar chiall na léarscáile go gcuirfeadh siad isteach ar chumas na dturtar ciall compáis a úsáid agus iad féin a threoshuíomh.

Gor i úim i gcúis na heolaíochta (Ken Lohmann / Roinn Bitheolaíochta UNC)

“Thug sé le tuiscint go bhfuil dhá mheicníocht dhifriúla ann don léarscáil mhaighnéadach agus don chompás, agus b’fhéidir gur tháinig siad chun cinn ar leithligh,” a dúirt Goforth.

Tá sí ag leanúint ar aghaidh le taighde iardhochtúireachta ag Ollscoil A&M Texas chun na próisis seo a fhiosrú tuilleadh, cé go n-úsáideann sí féileacáin monarc seachas turtair.

“Tá a fhios againn go bhfuil súile agat don chiall amhairc; le haghaidh an boladh, tá tú srón; agus le cloisteáil, tá cluasa agat, ach níor aithníodh aon ghabhdóir mar sin don chiall mhaighnéadach, agus tá an mheicníocht fós anaithnid,” a deir Goforth.

An staidéar díreach foilsithe in Cineál.

Chomh maith leis sin ar Divernet: AN MIRACLE OF MARA TURTLES, Turtair mhara AR AN ÁBHAR, 400 UAIREANTA AG TUMARSÁID MAR BITHMHIC LÉINN AG CUR IN IÚL DON THUARTALLACH, RIANÚ turtair Trópaiceacha - domhain síos, GLAS-Laofacht AN Turtair Ghlais: CÚIS NUA MAIDIR LE hIMNÍ