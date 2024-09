Ainmníonn tumadóir RA an chéad capall píbíneach san Afraic

Ní hé seo an chéad uair a d’aimsigh an Dr Richard Smith speiceas muirí nua – lena n-áirítear an chéad chapall meirleach ar mhór-roinn na hAfraice – ach déanann sé cur síos ar an gcrochlach. píopacapall a thóg sé i gceann scríbe tumadóireachta móréilimh na hAfraice Theas, Sodwana Bay mar “ionadh beag”.

Tugann an t-iasc beagánach “spotsolas nua ar bhithéagsúlacht mhuirí shaibhir na hAfraice, ach a dtugtar neamhaird air go minic”, a deir an tumadóir ón RA a bhí, in éineacht le bitheolaí mara na hAfraice Theas, an Dr Louw Claassens agus eolaithe eile ó Ghrúpa Speisialtóir Seahorse, Pipefish & Seadragon IUCN (SPS SG), tar éis cur síos agus ainm a chur ar an gcréatúr annamh anois.

Tá an t-ainm tugtha don phíbiasc Cilix nkosi, le nkosi rud a chiallaíonn 'rí' nó 'príomhfheidhmeannach' sa teanga Nguni áitiúil. Braitheadh ​​an struchtúr cnámhach atá cosúil le coróin os cionn a shúile chun cuma ríoga a thabhairt dó.

An capall píbeach ina ghnáthóg nádúrtha (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

An Dr Richard Smith

Ní fhásann an píbeach Sodwana níos faide ná 5cm agus is cuid den Syngnathidae teaghlach a chuimsíonn capaill mhara, éisc phíb agus dragain, ach toisc a shuíomh neamhghnách agus a ghnéithe sainiúla is “capall mara mionúr le casadh” é, a deir an Dr Smith. An gaol is gaire di, Cylix tupareomania, le fáil níos mó ná 12,000km ar shiúl sa Nua-Shéalainn.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and staidéar na foirne díreach foilsithe i Ichthiology & Herpetology.

cnámharlaigh baineann leasaithe CT-scagtha (A) agus fireann (B) eiseamail de Cailix nkosi agus (C) an gaol is gaire dóibh, fireannach Cylix tupareomania ón Nua-Shéalainn (SPS SG)

“Chuir teacht ar speiceas mar seo dúshlán dúinn breathnú níos doimhne ar bhithéagsúlacht an Aigéin Indiaigh,” a deir an Dr Smith. “Is é an mothú gur críoch spreagúil í seo don phobal dúlra macrascópach – is cinnte go bhfuil i bhfad níos mó fionnachtana iontacha le déanamh anseo.”

Ba sa bhliain 2020 a shainaithin baill SPS SG an Afraic Theas Hippocampus nalu, an chéad chapall mara a fuarthas riamh in uiscí na hAfraice. Ach an dá speiceas agus ar an iomlán Syngnathidae meastar go bhfuil an grúpa seo ag éirí níos leochailí i leith gníomhaíochtaí daonna, go háirithe ó éifeachtaí an athraithe aeráide agus trálaeireachta grinnill millteach.

Cailix nkosi lena struchtúr ceann ‘regal’ (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Is grianghrafadóir gairmiúil faoi uisce é an Dr Smith, údar na An Domhan thíos: Saol agus Amanna Créatúir Mhara Anaithnid agus Sceireacha Coiréil, agus pointe fócasach capall mara don SPS SG.

Is é an t-údarás domhanda seo, a chuimsíonn 43 saineolaí idirnáisiúnta a sholáthraíonn treoir eolaíoch agus theicniúil do rialtais agus do chomhlachtaí caomhnaithe, a bhainistíonn Tionscadal Seahorse.

“Agus an fionnachtain iontach seo á cheiliúradh againn, is meabhrúchán eile fós é cothromaíocht íogair ár n-aigéan a chosaint sula n-imíonn na speicis leochaileacha seo agus nach raibh aithne orthu roimhe seo gan rian,” a deir an Dr Smith.

