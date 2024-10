Tá Monty Halls i gcomhpháirtíocht le HX do The Big Blue Bag Project

Tá comhpháirtíocht nua spreagúil fógartha ag HX (ar a dtugtaí Hurtigruten Expeditions roimhe seo) le bitheolaí mara clúiteach, craoltóir, colúnaí Scuba Diver agus Seó Tumadóireachta GO is fearr leat Monty Halls ar a dtugtar Tionscadal an Mhála Gorma.

An Gorm Mór Mála Tacófar leis an tionscadal (a bheidh ar siúl ar thalamh sa Ríocht Aontaithe) le síntiús ón HX Foundation – an charthanacht a thacaíonn, a thacaíonn le, agus a thiomáineann athrú comhshaoil ​​agus pobail dearfach sna cinn scríbe a sheolann HX chucu. Maoineoidh an deonachán treoirthionscnamh an tionscnaimh nuálaíoch eolaíochta saoránach seo, a bhfuiltear ag súil leis chun rannpháirtíocht an phobail i gcaomhnú mara a réabhlóidiú.

An Gorm Mór Mála Tá an tionscadal deartha chun daoine aonair de gach aois agus ó gach gné den saol a chumasú chun cur go díreach le cosaint na n-uiscebhealaí agus na n-aigéan. Cuirfear 'Big Blue' saindeartha ar fáil do rannpháirtithe/pobail ar thalamh Mála' ina bhfuil prótacail atá éasca le leanúint, a chuireann ar a gcumas sonraí ríthábhachtacha a bhailiú maidir le sláinte na mara, lena n-áirítear truailliú micreaplastach, bithéagsúlacht speiceas, teocht an uisce, agus smionagar cósta. Uaslódálfar na sonraí a bhailítear ar bhunachar sonraí domhanda rochtana oscailte, ag cur le taighde ríthábhachtach a thugann eolas d’iarrachtaí caomhnaithe ar fud an domhain.

Ceann de The Big Blue Mála Tionscadal 'Big Blue Málaí'

Tá an chomhpháirtíocht seo - a fógraíodh ag an gcéad chomhdháil Expedition Cruise Network (ECN) áit a raibh Monty agus cathaoirleach HX Foundation Tudor Morgan ina 'chainteoirí inspioráideacha' - ailíníonn go foirfe le misean HX an saol muirí a chosaint agus feasacht a ardú ar dhúshláin chomhshaoil, atá ailínithe leis an HX freisin. Bunús misean 'Maoiniú agus comhoibriú le tionscadail, taighdeoirí agus díograiseoirí ar fud an domhain a chuidíonn le heolas, feasacht agus gníomh a thabhairt chuig ár n-éiceachórais leochaileacha'. Léiríonn an tionscadal cur chuige pobal-threoraithe i leith caomhnú agus sláinte aigéin.

Monty Halls, bunaitheoir The Big Blue Mála Chuir an Tionscadal a dhíograis in iúl: “Tá an-áthas orainn dul i gcomhar le HX agus Fondúireacht HX. Trí na huirlisí agus an t-eolas atá ag teastáil chun ár bhfarraigí a chosaint a sholáthar, táimid ag cruthú gluaiseacht dhomhanda maoir aigéin. Ní hamháin go méadóidh an chomhpháirtíocht seo feasacht ach tabharfaidh sé cumhacht do phobail chósta áitiúla sa RA úinéireacht a ghlacadh ar a dtimpeallachtaí mara.

“Ní féidir linn fanacht chun tús a chur leis agus an deonachán ón bhFondúireacht HX a thógfaidh ar an gcoincheap tosaigh a thosaigh muid in Oileán Mhanann (Is Bithsféar de chuid UNESCO é Oileán Mhanann - ainmnithe faoin gClár Man and the Biosphere). áit a bhfuil an málaí á thástáil tar éis deonachán tosaigh níos luaithe i mbliana.”

Seasann Monty Halls le Chloe Couchman, EVP de Comms do HX agus comhalta boird HX Foundation, chun tionscadal píolótach The Big Blue Bag a sheoladh ag comhdháil ECN

Tá sé mar aidhm ag an Tionscadal Mála Mór Gorm leathnú isteach ina thionscnamh náisiúnta ar fud na Ríochta Aontaithe, le sprioc fadtéarmach for-rochtana domhanda, ag tabhairt eolaíocht saoránach chuig pobail chósta. Tacóidh maoiniú Fhondúireacht HX le forbairt an digiteach ardán agus táirgeadh 50-móide comh-brandáilte Big Blue Málaí, a dháilfear ar bhreis is 50 pobal éagsúil ar fud na RA.

Léiríonn gníomhaíochtaí Thionscadal an Mhála Gorma obair chomhchosúil a dhéanann HX cheana féin ar na longa d’aíonna lena n-áirítear a n-ionaid eolaíochta den scoth, gníomhaíochtaí eolaíochta saoránach ar a dturas go léir, agus a thugann breis is 1,800 díobh. oícheanta cábáin saor in aisce d’aoi-eolaithe gach bliain.

Dúirt Stiúrthóir Bainistíochta Fhondúireacht HX, Henrik A Lund: “Táimid thar a bheith sásta comhoibriú le Monty Halls ar The Big Blue Bag Project. Tá an tionscnamh seo ar aon dul lenár sprioc mar bhunsraith chun an pobal a bheith rannpháirteach in iarrachtaí caomhnaithe, agus ag an am céanna ag cur lenár dtiomantas do chosaint na beatha muirí. Uirlis chumhachtach is ea an tionscadal don oideachas agus don ghníomhaíocht araon, ag spreagadh daoine aonair chun tionchar fiúntach a dhéanamh.”

Treisíonn an comhoibriú seo ceannaireacht Fhondúireacht HX i gcaomhnú muirí agus is céim dhána chun cinn é in iarrachtaí caomhnaithe atá faoi thiomáint ag an bpobal. Le tacaíocht ó Fhondúireacht HX agus saineolas Monty Halls, tá The Big Blue Bag Project le bheith ar cheann de na gluaiseachtaí eolaíochta saoránach is spreagúla sa RA do 2025, ag seachadadh torthaí inláimhsithe do shláinte aigéin agus bithéagsúlacht.

grianghraf creidiúint: Líonra Cruise Expedition: Sarah Brown