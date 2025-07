Féile Scannán Aigéin socraithe do chamchuairt sa Bhreatain

at 7: am 30

Tá sé beartaithe ag Fhéile Scannán an Aigéin bhliantúil cuairt a thabhairt ar 30 ionad Briotanach ó Mheán Fómhair go Samhain.

Tá seacht ngearrscannán ar an gclár agus tugann fear grinn isteach gach ceann acu. Tugann gach taispeántas deis duit bronntanais a bhaineann leis an aigéan a bhuachan, a deir an t-eagraí.

Is é an leathuair an chloig réalta an tseó do thumadóirí i mbliana. Cluiche Tumadóireacht isteach sa dorchadas le Jill Heinerth, a meastar go forleathan mar dhuine de na tumadóirí uaimhe is fearr ar domhan.

Jill Heinerth i dtumadh isteach sa dorchadas

Ag léiriú turais ó shuirbhéireacht a dhéanamh ar na huaimheanna is faide ar domhan i Meicsiceo go dtí uaimheanna ollmhóra sléibhte oighir a fhionnadh san Antartaice, áirítear sa chlár faisnéise agallaimh oscailte agus spléachadh siar chun a léiriú go bhfuil turas Heinerth faoi iniúchadh inmheánach chomh mór le bacainní fisiciúla a shárú.

Marianne Aventurier in Aquaballet

Gearrscannán atá tiomnaithe don saor-thumadóireacht, an scannán 5 nóiméad Aquaballet, taispeánann sé léiriú faoi uisce le Marianne Aventurier a scannánaíodh i bPolainéis na Fraince.

Orcaigh san Artach

Orcáin san Artach (9nóim) leanann sé foireann taighdeoirí ag faire an bhailiúcháin is mó ar domhan de mhíolta móra marfacha, agus Souls (11nóim) roinneann sé scéalta seisear – taiscéalaithe, eolaithe agus grianghrafadóirí faoi uisce.

Tumadóir scúba i Souls

Tá go leor eolais faoi surfáil ina foirmeacha éagsúla: Lig Dom Maireachtáil (17 nóiméad) ina bhfuil an surfálaí mórthonnta Tom Lowe ó Chorn na Breataine, agus Spásaire san Aigéan (11nóim) féachann sé ar an gcorpchláróir Shane Ackerman, atá ag iarraidh a chruthú go bhfuil a shaothar ag teastáil. nach bhfuil deartháir neamhfhionnuar an surfála.

Sinne na Surfálaithe (37nóim) suite i mbailte cósta na Libéire agus deirtear go soláthraíonn sé cruthúnas “nach mbíonn an cúnamh daonnúil is cumhachtaí faoi mharthanas amháin uaireanta, ach faoi chuimhneacháin áthais íon, chlaochlaitheach a chruthú”.

Muide na Surfálaithe (Stiúideo Láimhe / Frechou & Bourbon)

“Is mó ná imeacht scannán amháin é Féile Scannán an Aigéin; is ceiliúradh é ar chroí gorm ár bplainéid,” a deir stiúrthóir an chamchuairte Nell Teasdale. “Tá sé mar aidhm ag an bhféile nasc níos doimhne leis an bhfarraige a spreagadh, ag tabhairt léargas domhain ar chroílár ár n-aigéan agus ar shaol na ndaoine a bhfuil meas acu orthu.”

"Más duine thú a bhfuil taithí aige ar an aigéan, surfálaí deireadh seachtaine, nó duine a bhfuil iontas ort faoi rúndiamhra an domhain, geallann an fhéile seo turas cineamatach dochreidte."

Tháinig Féile Scannán an Aigéin ar an bhfód san Astráil agus seo an 12ú bliain a chuaigh sí ar camchuairt sa Bhreatain. Tosóidh sí in Dún Éideann ar an 6 Meán Fómhair agus críochnóidh sí ar an 22 Samhain in Norwich. Chun na 30 dáta go léir a fheiceáil agus chun ticéid a chur in áirithe, tabhair cuairt ar Féile Scannán Ocean suíomh.

Scannáin ar Divernet