Féile Ocean Lovers 2025

Ceiliúradh ar Chaomhnú agus Cultúr Aigéin ar fud na Cathrach

An imeacht cultúrtha agus eolaíochta is mó san Astráil atá tiomnaithe don aigéan, an Féile Ocean Lovers, ar ais don chúigiú bliain le splanc níos mó fós! Ag leathnú thar a fréamhacha íocónacha Bondi, beidh féile 2025 i réim áiteanna iomadúla i Sydney i rith mhí an Mhárta, le raon leathan de imeachtaí a spreag an t-aigéan dírithe ar ghníomhaíocht a cheiliúradh, a theagasc agus a spreagadh le haghaidh aigéan níos sláintiúla.

Athróidh an fhéile Sydney ina lárionad bríomhar de smaointe, ealaín, ceol, agus aicsean. Cibé an bhfuil sé a yoga éirí gréine seisiún ar Bondi Beach ina dhiaidh sin “eolaíocht i do shnámhóirí” cainteanna, a Paráid Trashion agus eco margaí or turais farantóireachta trasna Chuan Sydney ag cur béime ar iarrachtaí athchóirithe mara – tá rud éigin ann do chách!

Is féidir le teaghlaigh taitneamh a bhaint as lámha a chéile ceardlanna agus éicea-mhargaí, is féidir le revelers rince ar an trá le bannaí, agus díograiseoirí aigéin tumadóireacht níos doimhne leo painéil saineolaithe ar ábhair ar nós bia mara inbhuanaithe, Eolas dúchasach farraige, agus roghanna eile glan siorcanna.

Margadh Éisc Sydney beidh imeachtaí speisialta ar siúl, lena n-áirítear ranganna cócaireachta leis an gcócaire a bhuaigh duaiseanna, Luke Bourke agus turais eisiacha taobh thiar den láthair. Tá an Luchtaire Guail ag Sydney Thuaidh a thairiscint freisin gníomhaíochtaí farraige cairdiúil do leanaí, ag cinntiú go gcuimsíonn an chathair caomhnú aigéin.

Dóibh siúd a bhfuil fonn orthu san eachtra, áirítear deiseanna a bheith rannpháirteach i Siorcanna Altraí Liath Valerie Taylor Daonáireamh, ceachtanna tumadóireachta saor in aisce, agus eisiach Clár faisnéise aigéan IMAX. Is féidir le lucht féachana bualadh le heolaithe aigéin nó a bheith ina n-eolaí saoránach agus páirt a ghlacadh a Bioblitz Mara imeacht eolaíochta pobail ina gceantar.

Bunaitheoir na féile Anita Kolni léirigh sí a sceitimíní: “Tá paisean ár bpobal grámhara aigéin thar a bheith mór, ag tathant orainn leathnú amach ar fud Sydney, agus fíordhóchas agus gníomh a spreagadh le haghaidh cuain agus aigéin faoi bhláth. Tá tacaíocht fhlaithiúil faighte againn ón rialtas agus ó chomhairlí áitiúla chuig eagraíochtaí agus daoine aonair agus táimid thar a bheith sásta an clár seo a nochtadh agus cuireadh a thabhairt do gach duine dul isteach inár n-imeachtaí i mí an Mhárta seo chugainn. Le chéile, is féidir linn tonnanna d’athrú buan a dhéanamh ar sceithíní gníomhaíochta.”

Bhí féile 2024 iontach 70% den lucht freastail fág mothú níos dóchasach, tar éis bealaí inchaingne a fhoghlaim chun an t-aigéan a chosaint.

“Trí leathnú amach ar fud Sydney, is féidir linn an paisean sin a mhéadú chun tionchar fíor-iontach a bheith againn ar shláinte ár n-aigéan mór-grámhara. Ní hamháin go neartaíonn sé seo ár misean ach cuidíonn sé le Sydney a dhaingniú mar an chathair aigéin is mó ar domhan,” a dúirt Kolni.

Amharc ar dhátaí na n-imeachtaí i rith mhí an Mhárta le deireadh seachtaine féile saor ó bhuaicphointí ar 15 & 16 Márta i gCuan Darling agus 22 & 23 Márta ag Trá Bondi. Tuilleadh eolais: https://www.oceanloversfestival.com

Buaicphointí:

Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin le haghaidh tuilleadh sonraí agus clár iomlán na Féile agus é á nochtadh.

Faoi Ocean Lovers Festival

Rugadh Féile Ocean Lovers i Bondi i 2019 agus tá sé ar stáitse gach bliain ó 2022. Is áit í an fhéile chun 'Sea Change' a thaispeáint i dtaispeántas siamsaíochta ilchainéil chun aird a tharraingt ar chosaint aigéin agus réitigh nuálaíocha, chomh maith le ceiliúradh a dhéanamh ar an aigéan. trí smaointe, ealaín, ceol, scannán, eolaíocht agus gníomhartha.

Maidir le IMC Pacific Foundation

Is gnólacht trádála domhanda ceannródaíoch é IMC Trading a bhfuil an teicneolaíocht ag croílár. Creideann CLÉ gur cheart do ghnólachtaí agus dóibh siúd a oibríonn dóibh cur le sochaí níos fearr. Dá bhrí sin, tugann siad am, tallann, agus airgead chun saol na ndaoine sna pobail ina gcónaíonn siad agus ina n-oibríonn siad a shaibhriú, le fócas ar leith ar oideachas. Tríd an Pacific Foundation, bronnann siad le haghaidh tionchair, ag tacú le carthanachtaí agus eagraíochtaí a bhfuil tiomantas acu chun cabhrú le daoine óga a lánacmhainneacht a fhorbairt.