Taispeánann Olivier Leger saothar ealaíne nua – Ambasadóir

Tá saothar ealaíne nua an ealaíontóra fiadhúlra aigéin Olivier Leger spreagtha ag duine dár laochra faoi uisce.

Ar a dtugtar Oli as a shaothar casta mionsonraithe, insíonn pictiúirí Oli scéalta faoinár bplainéad gorm – óna iontais go dtí na bagairtí atá roimhe, agus an obair atá ar siúl chun é a chosaint.

Sa phíosa is déanaí uaidh, tugann Ambassador, Oli cuireadh dúinn tumadh isteach i gceann de ghnáthóga ciúine tábhachtacha na Ríochta Aontaithe, a ndéantar neamhaird orthu go minic – féarach mara.

Tá na gnáthóga cósta seo ríthábhachtach do chuid mhór dár saol mara – lena n-áirítear ceann dár gcréatúir is carismataí, an capall mara, a bhraitheann ar fhéar mara chun foscadh, fiach agus pórú. Do roinnt tumadóirí, is radharc coitianta iad na féarthailte seo atá ag luascadh go réidh, ach tá os cionn 90% de fhéar mara na Ríochta Aontaithe imithe.

Timpeall ár gcósta, tá iarrachtaí ar bun chun a bhfuil fágtha a chaomhnú. Chun tuilleadh eolais a fháil, chuaigh Oli isteach Tionscadal Seamair agus Iontaobhas Fiadhúlra Thuaisceart na Breataine Bige – ag snorcláil ag Porthdinllaen, ag tabhairt cuairte ar naíolann, ag cur síolta, agus ag labhairt le heolaithe, le caomhnóirí agus le hoibrithe deonacha pobail faoi cad is brí le féar mara dóibhsean, agus cén fáth go bhfuil sé tábhachtach dúinn uile.

Iompraíonn an capall mara seo a baile féir mhara, atá lán de sheoda ceilte, lena n-áirítear cuid dá chónaitheoirí is íocónaí agus is tábhachtaí – ó phortáin damháin alla go cutail, siorcanna cat go trosc.

Is ambasadóir í. Tuigeann sí cé mhéad atá ag brath ar fhéaracha mara agus cé chomh fiúntach is atá a dtodhchaí a chosaint.

Tá Ambasadóir ar fáil mar priontáil ó Olivier's láithreán gréasáin

Scanáil an cód QR chun na sonraí sa phictiúr a iniúchadh.