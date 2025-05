Buaileann breis is 100 dochtúir tumadóireachta le chéile i mBali do chomhdháil sláinte tumadóireachta SPUMS

Candidasa, Bali, an IndinéisAn tseachtain seo, bhí 53ú Cruinniú Eolaíochta Bliantúil Chumann Leigheas Faoi Uisce an Aigéin Chiúin Theas (SPUMS) ar siúl i Candidasa ar chósta thoir Bhaili. Mheall an chomhdháil, a tionóladh ag an Ramayana Candidasa, 150 toscaire agus aoi, agus thart ar 80 toscaire ag tumadh gach maidin roimh sheisiúin eolaíochta tráthnóna.

Gach bliain ag comhdháil eolaíoch SPUMS, déanann cainteoirí cur i láthair ar shaincheisteanna tábhachtacha sláinte agus sábháilteachta do shnámhóirí agus do thumadóirí agus ar chóireálacha nua atá ag teacht chun cinn le haghaidh tinnis a bhaineann le tumadóireacht. Tionóladh clár oibríochtúil agus eolaíoch na bliana seo; 'Ocsaigin – Ró-bheag, ró-mhór nó díreach ceart', ag an Dr Xavier Vrijdag agus an Dr Hanna van Waart. De réir na dtionólaithe;

“Is é ocsaigin sa tumadóireacht agus sa leigheas hipearbarach fócas chomhdháil na bliana seo. Pléifimid na buntáistí agus na rioscaí a bhaineann le hocsaigin a bheith ann trí easpa ocsaigine (hipocsaineacht), an iomarca ocsaigine (tocsaineacht ocsaigine) nó an méid ceart a bheith agat (le linn tumadóireachta nó chun tumadóirí agus tinnis a chóireáil).“

Tá ionadaíocht ag pobal leighis tumadóireachta Bali ag an gcomhdháil freisin, agus an cleachtóir leighis tumadóireachta áitiúil Andrea Wiljaya ag déanamh cur i láthair do thoscairí ar Aonad Hipirbharach Oirthear Bali.

Is iad an Dr Bruce Derrick agus an Dr Pieter-Jan Ooij na príomhchainteoirí ag an gcomhdháil.

Faoi láthair, is Ollamh Cúnta sa Leigheas Éigeandála agus Ollamh Cúnta san Ainéistéiseolaíocht é an Dr. Derrick, Ionad na Leigheas Hipirbharach & na Fiseolaíochta Comhshaoil ​​in Ollscoil Diúc. Díríonn a chuid taighde ar úsáid céatóis chothaitheach chun tocsaineacht ocsaigine an lárchórais néaróg a mhaolú.

Is lia tumadóireachta cumasach é Pieter-Jan van Ooij a bhfuil breis agus 30 bliain de thaithí aige, go príomha laistigh de Chabhlach Ríoga na hÍsiltíre. Faoi láthair, tá sé ina Cheann ar an Roinn Taighde, Nuálaíochta & Oideachais in Ionad Leighis Tumadóireachta an Chabhlaigh. Tá eolas ardleibhéil ag baint lena thaighde i réimsí ar nós feidhm scamhógach i dtumadóirí, tocsaineacht ocsaigine, agus nósanna imeachta dí-chomhbhrúite.

Ní hé seo an chéad uair a bheidh SPUMS i mBali. Is beag áit san Aigéan Ciúin Theas a bhfuil áiseanna comhdhála móra go leor acu don líon seo toscairí, chomh maith le hionad tumadóireachta le hacmhainn do 80 tumadóir, agus tumadóireacht iontach gach lá ó áit amháin go réimse leathan suíomhanna tumadóireachta éagsúla.

Roghnaíodh Bali mar ionad comhdhála roinnt uaireanta roimhe seo mar is féidir leis na trí chomhábhar seo a sholáthar, chomh maith le tírdhreacha iontacha, cultúr ildaite agus suimiúil, bia blasta agus fáilte chroíúil na mBalaithe féin. Maidir leis na toscairí agus na haíonna iomadúla san Astráil agus go hidirnáisiúnta, tá sé an-éasca teacht air agus tá sé réasúnta ar phraghas réasúnta.

Tá na tosca seo go léir tar éis cur leis an líon mór freastalaithe i mbliana, agus méadú ginearálta ar bhallraíocht SPUMS – tá breis is 430 ball ag an gcumann anois.

Tá an tasc ollmhór, is é sin breis is 80 duine a thabhairt ag tumadóireacht gach lá ar feadh cúig lá, chuig cúig cinn de na láithreacha tumadóireachta is suntasaí i mBali; Bá Tulamben, Amed, Candidasa, Nusa Penida agus Padang Bai, á bhainistiú ag Bali Dive Academy.

Tá an chóiríocht, na háiseanna comhdhála, an lónadóireacht agus na hoibríochtaí tumadóireachta eagraithe ag an ngníomhaireacht taistil speisialaithe tumadóireachta, Diveplanit Travel.

Dúirt Simon Mallender ó Diveplanit, “Bhí sé iontach a bheith in ann eispéireas tumadóireachta i mBali a chur ar fáil don ghrúpa mór seo de dhochtúirí tumadóireachta tioncharacha. Tugann bainistiú imeachta den mhéid seo dúshláin do ghnó beag ar nós ár ngnó féin, ach táim bródúil as a rá gur ghlac an fhoireann leis an dúshlán seo, ag tabhairt nuálaíochta a fheabhsaíonn ár ngnóthaí gnó laethúla freisin.”

Deir Deborah Dickson-Smith leis; “Is iontach an rud é a bheith ar ais i mBali, agus an tionscadal seo, atá bliain á dhéanamh, a fheiceáil ag teacht chun críche. Buíochas mór freisin leis an bhfoireann agus leis an mbainistíocht ag Ramayana agus Acadamh Tumadóireachta Bali, ní fhéadfaimis é seo a dhéanamh gan a n-aird ar mhionsonraí agus a dtacaíocht leanúnach. Tá súil agam go mbeidh mé in ann dul amach le haghaidh cúpla tumadóireacht mé féin!”

Bronnadh cuimhneachán ar an ócáid ​​ar na toscairí; sarongs a raibh dearadh téama mara orthu, arna ndéanamh ag an ealaíontóir Simone Tomazela ó Sea Connection Art atá lonnaithe i mBali. seaconnectionart.com

Maidir le Cumann Leigheas Faoi Uisce an Aigéin Chiúin Theas:

D’eascair Cumann Leighis Faoi Uisce an Aigéin Chiúin Theas (SPUMS) as plé neamhfhoirmiúil idir beirt dhochtúirí i Scoil Leighis Faoi Uisce Chabhlach Ríoga na hAstráile. Shocraigh siad cumann leighis a chruthú a dhíreodh ar chúrsaí suntasacha do thumadóirí áineasa. Roghnaigh siad Cumann Leighis Faoi Uisce an Aigéin Chiúin Theas a thabhairt air. Bunaíodh SPUMS i Seomra Barda HMAS Penguin, Sydney, New South Wales, an Astráil Dé Luain, 03 Márta 1971, agus tá breis is 430 ball aige.

Níl aon athrú ar chuspóirí an Chumainn ó bunaíodh é. Is iad seo:

chun staidéar ar gach gné de leigheas faoi uisce agus hipearbarrach a chur chun cinn agus a éascú.

chun faisnéis a sholáthar ar leigheas faoi uisce agus hipearbaric.

cumarsáid idir comhaltaí a chur chun cinn agus irisleabhar a fhoilsiú.

comhaltaí a thionól go bliantúil ag comhdháil eolaíochta agus cruinnithe agus gníomhaíochtaí eile a thionól chun eolas a chur ar fáil agus chun comhaltacht agus cairdeas a fhorbairt i measc na mball.

Maidir le Diveplanit Travel:

Taisteal Diveplanit is sainghníomhaireacht taistil agus mórdhíoltóir tumadóireachta scúba éIs tumadóirí scúba agus abhcóidí paiseanta aigéin iad a bhunaitheoirí, Deborah Dickson-Smith agus Simon Mallender, a bhfuil sé mar phríomhchuspóir acu níos mó daoine a spreagadh chun a fheiceáil go díreach cé chomh dochreidte is atá an domhan faoi uisce i ndáiríre, agus tá súil acu go mbeidh níos mó suime acu faoi aire a thabhairt dó.

Ag speisialú i laethanta saoire tumadóireachta saincheaptha – tá foireann Diveplanit Travel bródúil as an meascán taistil is fearr a aimsiú do gach cliant, ag tabhairt aire do gach rud ar an mbealach, ó tháillí eitleáin agus cóiríocht go trealamh tumadóireachta agus aistrithe.