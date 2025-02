Tugann PADI ról nua do Sylvia Earle

Tá níos mó ná 120 AmbassaDivers ag PADI a dhéanann ionadaíocht thar ceann an oiliúint gníomhaireacht ach tá stádas speisialta ag an gceapachán is déanaí – bitheolaí mara, aigéaneolaí agus taiscéalaí Tá an Dr Sylvia Earle díreach ainmnithe mar an chéad Tumadóir Emeritus PADI.

Anois agus é 89, bhí gairm bheatha ag Earle a chuimsíonn níos mó ná 100 turas mara; beagnach 10,000 uair an chloig caite faoi uisce, lena n-áirítear tumthaí a sháraigh taifead; níos mó ná 200 foilseachán agus léachtóireacht ar cheisteanna aigéin i 80+ tír.

“Cuimsíonn an Dr Earle gach rud a seasann PADI dó agus déanaimid ceiliúradh ar a tiomantas leanúnach do na glúnta atá le teacht tumadóirí agus caomhnóirí a spreagadh,” a deir Kristin Valette Wirth, príomhoifigeach branda agus ballraíochta PADI Worldwide.

Sylvia Earle lasmuigh den ghnáthóg tUisceadóir i Florida in 2012

“Ar feadh na mblianta, tá sí ag leanúint ar aghaidh ag briseadh tríd an tsíleáil ghloine agus ag taispeáint cad is féidir nuair a thagann sé chun eachtraíochta a lorg agus an t-aigéan a shábháil.

“Is pribhléid é cur lena oidhreacht mar thumadóir scúba agus mar thacadóir farraige.”

Tá scéim PADI AmbassaDiver 10 mbliana d’aois anois, agus tá na tumadóirí scúba atá roghnaithe aici mar chuid d’fhoireann dhomhanda atá tiomanta dá bpobail a spreagadh chun taithí a fháil ar an domhan faoi uisce, a iniúchadh agus a chosaint, a deir an ghníomhaireacht.

“Táim ag tnúth le bheith i mo chraobh do PADI agus an onóir seo a úsáid chun meas, grá agus cúram don aigéan a spreagadh agus treoir éifeachtach a sholáthar dóibh siúd atá ag lorg eachtraíochta faoin uisce,” a deir Earle, a mheastar mar cheann de na chéad eolaithe a bhain úsáid as scúba chun saol na mara a dhoiciméadú go pearsanta.

Sylvia Earle sna laethanta tosaigh (Al Giddings)

Bhí sí ar an gcéad ban-eolaí ar Riarachán Aigéaneolaíochta & Atmaisféir Náisiúnta SAM (NOAA).

Thaifead Earle an tsiúlóid is doimhne ar ghrinneall na farraige agus é i gceannas ar an gcéad fhoireann uile-ban d’uisceadáin don tionscadal Tektite II i 1970. Sa bhliain 1985 rinne sí an shliocht aonair ban is doimhne trí thángthas ar 1km, ar bord an Rover domhain báite a bhí comh-dhearadh aici lena fear céile Graham Hawkes.

Earle sa DeepWorker báite

I 1992 bhunaigh “Her Deepness” Taiscéalaíocht & Taighde Deep Ocean chun ábhair intumtha agus teicneolaíochtaí fomhuirí eile a fhorbairt,

Fanann sí gnóthach. Sa bhliain 2009 bhunaigh sí Misean Gorm, tiomanta do thuilleadh Limistéir Chosanta Muirí a bhunú agus “Spotaí Dóchais” a ainmniú uirthi. Bíonn sí ina comhóstach freisin ar an YouTube sraith Léim i Le Liz agus Sylvia, lena hiníon Liz Taylor agus aíonna speisialta.

I measc na ndámhachtainí tá TIME Magazinean chéad duais Laoch don Phláinéad i 1998, Duais TED in 2009, Craobh na Náisiún Aontaithe don Domhan in 2014, agus Duais Ken Burns in 2024.

Síniú leabhar faoi uisce i ngnáthóg an tUisceadóir (Kip Evans)

“Tá níos mó ná teideal ag baint le hidirdhealú Ambassa Emeritus Emeritus an Dr Earle de chuid an Dr Earle – beidh sé ina ghluaiseacht chumhachtach a rachaidh i ngleic leis an bpobal tumadóireachta domhanda, a thugann ómós dá oidhreacht agus a spreagfaidh daoine eile chun teacht le chéile taobh thiar dár bhfís chomhroinnte chun an t-aigéan a iniúchadh agus a chosaint,” a deir Wirth.

12 eile tumadóirí Ambassa PADI Táthar ag súil freisin go ndéanfar iad a ionduchtú in éineacht le Earle níos déanaí i mí Feabhra.

