Críochnaíonn Pod-tógálaí 120 lá faoin bhfarraige

Tá sé 18 mí ó bhí an Dr Joseph Dituri mar thumadóir sáithiúcháin i SAM bhris taifead domhanda trí bheith ina chónaí i ngnáthóg faoi uisce ar feadh 100 lá – agus gan dabht tá a thaifead anois tar éis dul i ngleic le comhraic, cé go bhfuil níos lú béime ar an eolaíocht leighis agus níos mó ar an ngnáthóg féin.

Rinne an t-innealtóir aeraspáis Gearmánach Rudiger Koch ceiliúradh ar chríochnú 120 lá de mhaireachtáil faoi uisce le Seaimpín agus todóg agus é ag teacht amach as a chuasán báite 30 méadar cearnach amach ó chósta Panama sa Mhuir Chairib inné (24 Eanáir). A Guinness Taifid Domhanda Bhí an breitheamh ar láimh chun an taifead nua do “áit chónaithe dhaonna faoi uisce faoi bhrú comhthimpeallach” a fhíorú ar an láthair.

Tá Koch ina chomhbhunaitheoir ar Tógálaithe Aigéan, a dhear agus a thóg an seomra lánfheidhmeach faoi uisce inar chaith sé ceithre mhí anuas ag breathnú ar iasc.

Bunaithe i gCathair Panama, tógann an chuideachta tithe gréine-chumhachta ar a dtugtar SeaPods, a snámhann 3m os cionn dromchla an aigéin agus is féidir leo tacú le pod breise faoin dromchla.

Pod faoi uisce Koch (Ocean Builders)

SeaPods amach ó Panama (Ocean Builders)

Ar crochadh 11m síos (2m níos doimhne ná Dituri) ó fheadán ina raibh staighre bíseach bhí áit chónaithe Koch, feistithe go compordach agus iomlán le teilifís, ríomhaire, Idirlíon agus rothar aclaíochta. An t-aon áis a dúirt sé a bhí caillte aige ná an cumas cithfholcadh a ghlacadh.

Bhí a theaghlach agus a dhochtúir in ann titim isteach go héasca tríd an staighre, agus rinneadh monatóireacht leanúnach air ag sraith ceamaraí a bhí suite chun a chruthú gur fhan sé go domhain le linn a thréimhse féin-ghearrtha.

Timpeallacht inmharthana

Dúirt Koch, a dúirt gurb é an aidhm a bhí aige ná a léiriú go bhféadfadh an domhan faoi uisce timpeallacht inmharthana a sholáthar do shaol an duine, gur bhain sé sult as an am a chaith sé ag scíth a ligean ina theach sealadach. Ghlac sé níos mó ná 1,000 uair an chloig de scannán mara-beatha tríd an porthole.

Sháraigh fad a fhanachta fiú fad a fhanachta ar fhoireann an phatróil fomhuirí báite agus gan tacaíocht is faide (ar eolas dúinn faoi), a bhí 111 lá ag HM Submarine Cogaidh san Atlantach Theas i 1982/83.

Thuairiscigh Dituri gur tháinig laghdú beag ar a chorp mar gheall ar a thaithí 100 lá faoin bhfarraige ach gur tháinig feabhas ar a phatrúin codlata, ar a leibhéil colaistéaróil agus ar mharcóirí sláinte eile - ach níl aon fhaisnéis dá leithéid eisithe fós maidir le fiseolaíocht Koch.

