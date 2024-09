Déanann radharc mola mola na Mara Rua nuacht áitiúil

Damian Groves ó Cluiche Eachtraí Léim Scúba le déanaí thosaigh sé ar thuras gan dearmad ar bord an Impire mionlach, ag leanúint ar an gclár Famous Five sa Mhuir Rua, agus bhí iontas air nuair a chonaic ní hé amháin, ach dhá cheann, mola mola, nó iasc gréine – cuairteoir neamhchoitianta ar uiscí na hÉigipte.

Thosaigh an turas le stró dochreidte ádh - tháinig pod spraíúil deilfeanna isteach sa ghrúpa ní uair amháin ach faoi dhó le linn an chéad agus an dara tumadóireacht. D'fhág na hidirghníomhaíochtaí dlúth seo draíocht ar na haíonna agus shocraigh siad an stáitse ar feadh seachtaine neamhghnách.

Ina dhiaidh sin, rinne an fhoireann iniúchadh ar sceireacha bríomhara Ras Mohammed agus ar raiceanna finscéalacha an Seonag agus Giannis D, ach tháinig an-spraoi ar Oileáin na mBráithre. Ar a gcéad tumadóireacht ag an Plateau ó dheas, tháinig siad ar na gnáth-siorcanna barr geala aigéanacha. Mar sin féin, agus iad ag druidim le stáisiún glantacháin siorcanna sceireacha liatha, chonaic Damian rud ollmhór ag druidim. Ar dtús, bhí sé ag streachailt leis an gcruth a dhéanamh amach, ach níor luaithe a thuig sé nach iasc gréine ollmhór amháin a bhí ann, ach dhá iasc gréine ollmhór, nó mola mola. Tháinig na créatúir neamhchoitianta agus maorga seo gar, rud a chuir teagmháil dochreidte ar fáil don ghrúpa ar fad.

Féach ar ghabháil físeán Damian den dá mola mola

Mhéadaigh an eachtra ar Oileán Big Brother, áit a raibh siorc aisteach leide geala ag ciorcaláil díreach faoin dromchla agus na tumadóirí ag ullmhú chun dul isteach sa doimhneacht. Chuir láithreacht galánta ach uafásach an siorcanna isteach go spreagúil nuair a shleamhnaigh an fhoireann isteach san uisce. Ag dul síos i dtreo raic na Numidia, buaileadh iad le hinfheictheacht iontach, rud a d'fhág gur féidir iniúchadh mionsonraithe a dhéanamh ar iarsmaí uafásacha na loinge.

Díreach agus an grúpa ag críochnú an tumadóireachta, chonaic Damian cruth aithnidiúil ag éirí as an gorm domhain. Is mór an t-iontas a bhí air, an dá iasc gréine chéanna ó níos luaithe, ag foluain anois ag stáisiún glantacháin. Shleamhnaigh na fathaigh aigéin seo, lena gcorp aisteach cosúil le dioscaí agus a n-eití ollmhóra a mhair beagnach trí mhéadar, tríd an uisce gan stró. Mheáigh gach ceann acu 500kg measta, agus bhí a méid agus a gaireacht ag baint le gach rud timpeall orthu. Bhí iontas ar an ngrúpa agus iasc glan ag tabhairt aire do na héisc gréine, rud a chruthaigh seónna uisce iontach agus annamh a d’fhág gach duine faoi gheasa. Tar éis dó teacht ar iasc gréine roimhe seo, ní raibh an taithí seo thar barr – ní fhaca sé eiseamail ollmhóra riamh, go háirithe in uiscí glan na Mara Rua.

Shroich an turas críoch iontach ag Las Toronbi, áit ar chaith an grúpa teagmháil gann agus nach bhféadfaí dearmad a dhéanamh air – snámh sámh deich nóiméad le dugong galánta. Ag gluaiseacht tríd na huiscí criostail-soiléir, bhog an dugong gan stró, a fhoirm mhór, mhín ag gearradh tríd an bhfarraige chiúin. De réir mar a shnámh na tumadóirí taobh leis, chuir siad iontas ar a ghluaiseachtaí mall d'aon ghnó agus ar an suaimhneas a bhí ann. Shoiléirigh solas bog na gréine a bhí ag scagadh tríd an uisce craiceann mín an dugong, ag cur le háilleacht beagnach eile an tsaoil mhóir. Ba é an teagmháil dhlúth seo an bealach iontach chun deireadh a chur le seachtain neamhghnách tumadóireachta sa Mhuir Rua, ag fágáil cuimhní na draíochta ar gach tumadóir faoi na tonnta.

Ócáid chomh hannamh ba ea an radharc mola mola go ndearna sé fiú an nuacht i Hurghada!