Tá taifead domhanda ag baint le scúba ar 7 n-ilchríoch

Tá Taifead Domhanda Guinness fíoraithe socraithe ag an tumadóir ó SAM Barrington Scott don am is tapúla chun tumadóireacht a dhéanamh ar fud na seacht mór-roinn.

Ba é 30 lá an marc chun buille ach d’éirigh le Scott, ar a dtugtar BJ freisin, an t-éacht a chríochnú i níos lú ná 20. Rinneadh a thuras timpeall an domhain thar 19 lá, 19 uair agus 40 nóiméad idir 13 Samhain agus 3 Nollaig anuraidh.

Scott sa Téalainn (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

“Ní éacht pearsanta é an taifead seo a shocrú, is teist é ar athléimneacht, ar thaiscéalaíocht agus ar áilleacht an domhain faoi uisce ár bplainéad,” a deir Scott. "Tá súil agam go spreagfaidh sé seo daoine eile - go háirithe sa phobal dubh - chun glacadh le spóirt uisce agus eachtraíochta."

Mar thacadóir ar son ionadaíochta i spóirt uisce, deir Scott go bhfuil sé tiomanta don éagsúlacht a mhéadú i dtionscal tumadóireachta scúba ina bhfuil Meiriceánaigh Afracacha suas ach 5-8% den fhórsa saothair.

Cneasaithe agus cuspóir

A PADI Master Scuba Diver Trainer since 2021, Scott is also a trained chef, freediver, children’s book author and photographer. He grew up in Nua-Eabhrac’s Bronx before moving to Phoenix, Arizona, but now spends most of his time in Thailand, which he says he chose as his base for its diving opportunities as well as its culture and beauty.

Agus é ina leanbh deir sé go raibh spéis aige sa domhan nádúrtha mar a fheictear ar chainéil teilifíse ar nós National Geographic agus Discovery.

Tar éis dó am a chaitheamh i gcúram altrama agus imscaradh míleata a chríochnú go dtí an Afganastáin mar sreangóir allamuigh i Marines na SA, déanann sé cur síos ar “leigheas agus cuspóir” a aimsiú trí ghrá don tumadóireacht scúba a thosaigh in 2015. D’fhoghlaim sé tumadóireacht a dhéanamh sna Bahámaí, agus tá an spórt tar éis é a thabhairt go níos mó ná 35 tír ó shin.

Taifead nua domhanda Guinness

Bhí sé ar intinn aige US$50,000 a chruinniú trí urraíocht agus trí thabhartais dá chuid Guinness Taifid Domhanda tairiscint, agus deir sé gur sholáthair a thuras guairneáin thar sheacht mór-roinn go leor eispéiris “aon uair amháin sa saol” i raon éiceachórais mhuirí ilghnéitheacha, ó uiscí práinne Antartaice go sceireacha coiréil na hAstráile.

Chuir gach tumadóireacht béim, a dúirt sé, ar an bpráinn a bhaineann le caomhnú muirí.

“Tá ceann de mo chuid tumadóireachta is suntasaí fós in Hondúras in éineacht le cairde, ach mhúin an turas seo dom gur féidir doirse a oscailt do dhaoine eile má bhrúitear teorainneacha an méid is féidir,” a deir Scott.

Deir sé go bhfuil sé beartaithe aige leanúint ar aghaidh ag spreagadh taistealaithe aonair agus ag roinnt comhairle taistil trína Instagram Bj.thetraveller, agus ag an am céanna ag tacú le turasóireacht inbhuanaithe agus caomhnú mara.

