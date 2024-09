Dealbhóireacht d'abhainn Kent – ​​tarraingt tumadóir Grenada go luath

Tá suiteálacha iontacha faoi uisce ar fud an domhain cruthaithe ag an dealbhóir, an tumadóir agus an grianghrafadóir Jason deCaires Taylor ar féidir le tumadóirí scúba agus snorcallóirí taitneamh a bhaint astu, ach is é a shaothar is déanaí Alluvia curtha faoi uisce in uisce an-éadomhain níos gaire don bhaile – i Kent.

Déanta as gloine athchúrsáilte, LEDs agus cruach dhosmálta mara, ionchorpraíonn an obair braiteoirí monatóireachta comhshaoil ​​agus tá sé soilsithe ón taobh istigh san oíche. Suiteáladh é in River Stour in aice le Droichead an Gheata Thiar Canterbury ar 12 Meán Fómhair.

Spreagtha ag péintéireacht cháiliúil réamh-Raphaelite Millais ophelia, an léiriú sin den charachtar ó Shakespeare Hamlet ceapadh gur báthadh Stour ón 16ú haois a spreag é féin.

Ophelia le John Millais

Tagann an dealbh in ionad roinnt sean Alluvia dealbha ón Stour. D'aontaigh Taylor cuidiú le Cumann Cuimhneacháin Canterbury iad a dheisiú, ach tar éis dó a fháil amach go raibh an dreidireacht tar éis iad a bhriseadh thar a bheith deisithe d'aontaigh sé rud níos comhaimseartha dá chuid féin a chur ina n-áit.

Dealbh Alluvia (Jason deCaires Taylor)

Alluvia tagairt do na sil-leagain ghláracha gainimh a d’fhág leibhéal luaineach uisce an Stour. “De réir mar a athraíonn agus a chúlaíonn an abhainn leis na séasúir, agus de réir mar a athraíonn an solas, athraíonn an dealbh, ar dtús trí shúgradh na scáthanna agus an tsolais, ansin de réir a chéile de réir mar a fhoirmíonn giolcacha agus algaí timpeall uirthi,” a deir Taylor.

Thar na blianta tá saothair eile cruthaithe ag Taylor sa RA os cionn an dromchla agus faoin dromchla, lena n-áirítear An Taoide Éirí Amach, Plaistigh, Solitude Inverted agus an Conair Dealbhóireachta Dhún Chelsea

A Drift Domhanda

Báid ag fanacht le dul faoi: A Drift Domhanda (Jason deCaires Taylor)

Tá suiteáil níos tipiciúla de chuid Taylor le haghaidh tumadóirí agus snorcallóirí le dul go tóin poill amach ó Carriacou, an t-oileán beag atá mar chuid de Grenada. Críochnaíodh an obair ach cuireadh a shuíomh faoin uisce ar athló i mí Iúil mar gheall ar an damáiste aistrithe tosaíochta a rinneadh sa chuid sin den Mhuir Chairib ag Hairicín Beryl de chatagóir a cúig millteach.

Mar a tharla, an obair A Drift Domhanda Bhí sé beartaithe aird a tharraingt ar leochaileacht na n-oileán i leith éifeachtaí an athraithe aeráide. Is éard atá ann cabhlachán cuimhneacháin de 30 dhá thonna origamibáid múnlaithe a sheol leanaí áitiúla a d'fheidhmigh mar mhúnlaí Taylor - agus iad ar fad fágtha gan dídean ag an stoirm thubaisteach.

Tá sé beartaithe anois dul ar aghaidh leis an tsuiteáil go luath, le súil go dtiocfaidh cuairteoirí a spreagadh, go háirithe tumadóirí, chun filleadh ar Carriacou, ag cuidiú lena téarnamh eacnamaíoch a bhrú chun cinn agus ag cruthú tearmann nua do shaol na mara.

