Seolfaidh Seafari Diving bord cónaithe sómasach i mBahámaí, Blue Marlin

Tá Seafari Diving, a oibríonn soithí tumadóireachta ardchaighdeáin san Éigipt agus sna Maildiví, tar éis a fhógairt go bhfuil siad chun bord cónaithe sómasach den scoth, Blue Marlin, a sheoladh an bhliain seo chugainn a athshaineoidh an taithí tumadóireachta sna Bahámaí.

Tógtha go sonrach ón gcíle suas ag tumadóirí do thumadóirí, cuirfidh an soitheach iontach seo le cabhail chruach an meascán is fearr de chompord, sábháilteacht agus eachtraí tumadóireachta den scoth ar fáil.

Ag síneadh 42 méadar ar fhad agus ocht méadar ar leithead, tá an Blue Marlin deartha go cúramach chun eispéireas tumadóireachta gan sárú a sholáthar. Le ceithre dheic mhóra agus 14 chábán atá feistithe go galánta, tá cóiríocht ann do suas le 26 aoi i gcompord den scoth. I measc na roghanna cóiríochta tá dhá chábán singil, dhá chábán rí-mhéide, agus deich gcábán cúpla, agus seomraí folctha ensuite, radhairc ar an aigéan, agus aonaid aerchóirithe rialaithe ina n-aonar i ngach ceann acu.

Cabán cúpla atá feistithe go galánta ar Blue Marlin

Beidh WiFi le rochtain idirlín ardluais ar fáil ar fud an tsoithigh chomh maith le hintranet agus córas siamsaíochta ar bord.

Beidh cláir thumadóireachta cúig, seacht, deich agus ceithre oíche déag ar siúl ag Blue Marlin, ag nascleanúint na suíomhanna tumadóireachta is iontaí ar fud na mBahámaí, le fócas ar leith ar thumadóireacht siorc den scoth. Beidh deis ag aíonna tumadóireacht a dhéanamh taobh le siorcanna ceann casúir, siorcanna tíogair, agus siorcanna bána aigéanacha, ag iniúchadh sceireacha coiréil beoga, titimí drámatúla, poill ghorma mistéireacha, longa briste stairiúla, agus i bhfad níos mó in éiceachórais mhuirí rathúla na mBahámaí.

Beidh deic tumadóireachta fairsing ag Blue Marlin

Deartha le sábháilteacht agus áisiúlacht tumadóirí san áireamh, tá deic tumadóireachta fairsing ag Blue Marlin, a thairgeann neart spáis le haghaidh stórála agus ullmhúcháin trealaimh. I measc na saoráidí ar bord tá seomra bia tiomnaithe le radhairc lánléargais ar an aigéan agus tolglann a thairgeann radhairc iontacha ar an bhfarraige oscailte, rud a sholáthraíonn na spásanna foirfe le haghaidh scíthe idir tumadóireachtaí.

Ina theannta sin, tá deic gréine le cathaoireacha suí agus limistéar beáir al fresco le suíocháin chompordacha ar an soitheach, rud a chruthaíonn atmaisféar fáilteach d’aíonna chun scíth a ligean tar éis lá tumadóireachta.

Deic gréine ar an Blue Marlin

Tá córais sábháilteachta agus loingseoireachta den scoth ar an soitheach agus tá sé aicmithe mar luamh paisinéirí, rud a chinntíonn go gcomhlíontar na caighdeáin sábháilteachta idirnáisiúnta is airde.

Léim isteach san eisceachtúil

Chun an taithí tumadóireachta a fheabhsú, beidh dhá RIB ag tacú le Blue Marlin, cuirfidh siad níotróx ar fáil, agus cuirfidh siad cúrsaí tumadóireachta ar fáil. Tá an soitheach cairdiúil do thumadóirí ath-análaithe agus teicniúla agus, trí chomhpháirtíocht le KISS Rebreathers US agus Dive Talk, cuirfidh siad teagasc agus cíos ar fáil don chóras ath-análaithe nua DiveTalk GO!. Ina theannta sin, beidh rochtain ag aíonna ar threalamh cíosa ardchaighdeáin ó Bare Sports agus Atomic Aquatics.

Tá an Blue Marlin tógtha agus inbhuanaitheacht san áireamh freisin. Beidh gléasra cóireála séarachais agus gléasanna laghdaithe astaíochtaí feistithe ar an soitheach chun a chinntiú go mbeidh an tionchar is lú ar an gcomhshaol, rud atá ag teacht le tiomantas Seafari Diving d’oibríochtaí atá feasach ar an gcomhshaol.

An tolglann mealltach ar an Blue Marlin

“Thóg muid Blue Marlin chun an taithí chónaithe is fearr a bheith ann do thumadóirí atá ag lorg compord, eachtraíochta agus tumadóireachta den scoth,” a dúirt Jean Henon, bunaitheoir Seafari. “Leis na háiseanna sómasacha, an criú saineolach, agus na cláir taistil atá roghnaithe go cúramach, táimid ag tnúth le fáilte a chur roimh aíonna ar bord le haghaidh eachtraí dochreidte sna Bahámaí.”

Tá Blue Marlin oscailte anois le haghaidh áirithintí, agus tosóidh imeachtaí i mí Dheireadh Fómhair 2026. Tosaíonn praghsanna na dturas mara ó $2,350. Le haghaidh tuilleadh eolais agus chun d’eachtra tumadóireachta a chur in áirithe, cliceáil anseo.