Seoladh an Dara Comórtas Íomháithe Australasia faoi Uisce i mí an Mheithimh 2025

An Dámhachtainí Faoi Uisce na hAstráile—tá an príomhchomórtas íomháithe faoi uisce atá dírithe ar réigiún na hAstráile ar ais. Cosúil leis an gcéad eagrán thar a bheith rathúil, is comhoibriú trí bhealach é comórtas 2025 idir an seanbhunaithe An Astráil Faoi Uisce, DPG, agus trealamh íomháithe faoi uisce agus dáileoir trealaimh tumadóireachta Íomhánna UW.

Cosúil leis an mbliain seo caite, beidh taispeántas ag buaicphointe an chomórtais ag an Téigh ag Tumadóireacht Taispeáin ANZ i Sydney, san Astráil, i mí Mheán Fómhair. Arís eile, beidh priontaí miotail iontacha de na hiontrálacha deiridh le feiceáil sa taispeántas ó Printing Partner. Grianghrafadóireacht, a bheidh ar fáil le ceannach. Leath na bhfáltais ó priontáil rachaidh díolacháin chuig Comhpháirtithe Comhshaoil Cumann Caomhnaithe Mara na hAstráile agus Tóg 3 don Fharraige.

Na duaiseanna, is fiú níos mó ná A $ 50,000 san iomlán, áirítear turais tumadóireachta leis na hionaid saoire agus na cláir bheo is fearr ar domhan, chomh maith leis na cláir faoi uisce is déanaí grianghraf agus trealamh físe. Bíonn rannpháirtithe ag dul san iomaíocht le haghaidh duaiseanna i Catagóirí 9, Lena n-áirítear an catagóir físeáin uathúil “Reels Showcase”Gheobhaidh an íomhá nó an físeán is fearr i measc bhuaiteoirí na catagóire an gradam “Is Fearr den Seó”. Tá painéal moltóireachta na bliana seo comhdhéanta de grianghraf breithiúna Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Matty Smith, Tanya Houppermans, Scott Portelli agus Uilliam Tanagus breithiúna físe Philip Hamilton agus Ross Long.

Iarrann an comórtas ar lámhachóirí faoi uisce paiseanta ó gach cearn den domhan a gcuid íomhánna is tarraingtí agus is spreagúla a chur isteach. youtubeFíseáin ón réigiún Astráiléiseach. Tugtar cuireadh do lucht scannánaíochta iad féin a thumadh i ndúshlán croílár na ríochta neamhghnáiche seo a ghabháil, áit a n-insíonn gach fráma scéal faoin gcothromaíocht íogair agus an áilleacht iontach a shainíonn ár n-aigéin.

an comórtas osclaíonn ar 1 Meitheamh agus dúnann ar 20 Iúil, 2025Nochtfar na buaiteoirí le linn searmanas bronnta duaiseanna ag an Go Diving Show ANZ, 6–7 Meán Fómhair, agus ina dhiaidh sin ar UnderwaterCompetition.comFoilseofar na torthaí ag comhpháirtithe meán tacaíochta ar fud an domhain go gairid ina dhiaidh sin. Is é US$10 an táille iontrála in aghaidh gach íomhá nó físeáin a chuirtear isteach.

Faigh tuilleadh eolais ag www.duaiseannafaoiuisce.com, agus déan cinnte seiceáil amach an Buaiteoirí 2024.