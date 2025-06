Nochtann Shearwater agus Avelo Jetpack ag Seó Scúba

Tá naisc ag córas tumadóireachta nuálach Avelo Labs le Shearwater cheana féin i ndiaidh an ríomhaire Sheol an branda Mód Avelo ar a aonaid, ach ag ócáid ​​ag an Scuba Show i Long Beach, California, an deireadh seachtaine seo caite, nocht an dá chuideachta cheannródaíocha an Jetpack do ghrúpa roghnaithe d’ionadaithe tionscail.

Clúiteach as a láidreacht agus a shaibhir ghnéithe ríomhairí tumadóireachtaTá Shearwater ag leathnú amach anois i bhforbairt agus i monarú trealaimh tumadóireachta speisialaithe, agus an Shearwater Jetpack do Avelo ar an gcéad cheann dá gcuid oibre.

Tá an Shearwater Jetpack nua tógtha go sonrach chun an compord a uasmhéadú agus chun lánacmhainneacht Chóras Avelo a scaoileadh saor. Tá monatóireacht brú gáis ar bord agus comhtháthú gan uaim le Shearwater ann. ríomhairí tumadóireachta ag baint úsáide as an Mód Avelo, rud a chuireann ar chumas rianú beacht gáis, tuar snámhachta, agus anailísíocht feidhmíochta fíor-ama.

Leanann an nochtadh seo fógra comhpháirtíochta straitéisí T&F idir Shearwater agus Avelo Labs ag deireadh 2024, ag aontú saineolas teicniúil agus sármhaitheas táirgí Shearwater le nuálaíocht cheannródaíoch Avelo. Tugann Córas Avelo dúshlán do dheich mbliana de choinbhinsiún i ndearadh trealaimh scúba trí shocrúcháin throma, casta a athsholáthar le córas sruthlínithe, iomasach atá bunaithe ar dhá nuálaíocht thábhachtacha – an Hydrotank agus an Jetpack.

Córas nuálach Avelo

“Bunaíodh Shearwater le fócas dian ar réitigh chumhachtacha, simplí agus iontaofa a sholáthar do thumadóirí teicniúla,” a dúirt Jason Leggatt, POF Shearwater Research. “Is é an sprioc atá againn ná pobal na tumadóireachta teicniúla a fhás i ndáiríre san fhadtéarma, agus chun é sin a dhéanamh ní mór don tionscal eispéiris tumadóireachta níos fearr a sholáthar ionas go mbeidh tumadóirí níos dóichí tiomanta dá dturas tumadóireachta.”

“Rinne Shearwater a chéad bhogadh isteach i dtumadóireacht áineasa leis na línte Peregrine agus Tern, ach níor tharla aon nuálaíocht chlaochlaitheach sa chatagóir – go dtí seo. Ní imeacht ónár bhfréamhacha atá inár gcomhoibriú le Avelo; is breisitheach é. Táimid ag tabhairt ar iasacht cumas teicniúil Shearwater agus a thiomantas do shármhaitheas táirgí chun cabhrú le taithí tumadóireachta níos fearr a thógáil – tógtha níos fearr ón tús.”

Cuireann an Shearwater Jetpack le haghaidh tumadóireachta Avelo bealach nua mealltach ar fáil do shiopaí tumadóireachta agus do theagascóirí chun tumadóirí a mhealladh, ag seachadadh eispéireas difreáilte, saibhir ó thaobh sonraí de a spreagann dul chun cinn agus coinneáil.

“Mar dhuine a tógadh le taobh teagaisc na tumadóireachta, chonaic mé go pearsanta na frustrachais a bhíonn ag go leor tumadóirí,” a dúirt Aviad Cahana, POF Avelo Labs. “Bhí meon dúchasach agam i gcónaí chun dúshlán a thabhairt don status quo. Choinnigh mé ag fiafraí: Cén fáth go bhfuil trealamh scúba chomh trom? Cén fáth nach féidir linn an taithí a fheabhsú? Spreag na ceisteanna sin aireagán Chóras Avelo. Is í ár gcomhpháirtíocht le Shearwater an chéad chéim eile chun an fhís sin a bhaint amach.”

Taispeánadh aonaid taispeána coincheapa den Shearwater Jetpack ag a chéad taibhiú domhanda ag an Scuba Show, agus fógrófar an chumraíocht deiridh agus an tacar gnéithe iomlán mar aon le pleananna tráchtála ag DEMA 2025 in Orlando, Florida.