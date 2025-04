Buaileann Soft Magic Íslitheach an láthair le breithiúna tumadóirí

Ní raibh teagascóir scúba na Breataine agus an t-ealaíontóir gairmiúil Laura Parker ar an eolas faoi chomórtas Guth an Aigéin Asia Dive Expo (ADEX) go dtí gur tharla di léamh faoi i Divernet treoir do thaispeántais tumadóireachta idirnáisiúnta níos luaithe i mbliana.

Tá áthas uirthi gur lean sí suas ar an luaidhe, áfach, mar gheall ar a péintéireacht Draíocht Bog ag Ísliú díreach tar éis í a bhaint amach sa chatagóir Saothar Ealaíne an chomórtais iomráiteach. “Chuir mé isteach ar ball beag, agus mé ag súil le bheith sa bhabhta ceannais, ach bhí ionadh agus áthas orm a chloisteáil gurbh é ceann de mo dhá iontráil buaiteoir an chatagóir,” a dúirt Parker Divernet.

Chuaigh an phéintéireacht, sampla le déanaí den rud ar a dtugann sí “machnamh uisceach” uirthi, go soiléir i bhfeidhm ar phainéal oirirc ag imeacht tumadóireachta Shingeapór nuair a roghnaigh a chomhaltaí na buaiteoirí beo ar phríomh stáitse an taispeántais ar 6 Aibreán.

Is é ADEX an seó tumadóireachta is mó agus is faide atá ar siúl san Áise agus cuimsítear sa chomórtas Guth an Aigéin an dúlra sa ghrianghrafadóireacht agus san fhíseán agus san ealaín.

Bhí an painéal moltóireachta deichniúr de dhéantúsóirí íomhánna faoi uisce lán le réalta, comhdhéanta de David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich agus William Tan.

Buaiteoir saothar ealaíne ag ADEX 2025: Soft Magic Descending

Chuir Laura Parker, péintéir féinmhúinte atá lonnaithe i Richmond, Surrey, dhá phictiúr isteach agus bhain an bheirt acu ar an ngearrliosta deiridh, ach Draíocht Bog ag Ísliú Dúirt an painéal gur “saothar iontach iontach” é, agus léirigh roinnt breithiúna gur mhian leo é a chrochadh ar a mballaí sa bhaile.

Solas te

Tá an phéinteáil 46 x 46cm in aicriligh agus peann luaidhe ar phainéal adhmaid cradled. Tá go leor de na saothair a rinne Parker roimhe seo bunaithe go díreach ar a heispéiris faoi uisce, le híomhánna a léiríonn go hiondúil an saol muirí agus raiceanna meirgeacha, ach Draíocht Bog ag Ísliú is radharc é ón taobh barr spreagtha ag siúlóidí feadh sruthanna corracha.

"Draíocht Bog ag Ísliú iniúchadh ar dhathanna agus ar phatrúin, ag tóraíocht agus ag fite fuaite mar shaighid te solais thar dhoimhneachtaí dorcha uisce," a scríobh Parker ina cur síos ar an gcomórtas.

“Agus úsáid á baint as lián plástair, seachas scuab, ní féidir liom a rialú go hiomlán conas a ghluaiseann agus a chumasc an phéint. Is é a thriail agus a bheith ag glacadh rioscaí an rud a chuireann áthas orm, nuair is féidir liom a fháil amach íomhánna iontasacha gan choinne agus mé ag tógáil sraitheanna iomadúla péinte chun damhsa éadrom a mhúscailt ar uisce, scáthanna a chaitheamh, cruthanna agus giúmar a chruthú."

Rinne iontráil eile Laura Parker Wrecked, bunaithe ar a taithí tumadóireachta, na cluichí ceannais freisin

“Dom féin, is cuid spreagúil, scanrúil, frustrachais, andúile, luach saothair agus fíor-riachtanach é ealaín a dhéanamh de mo shaol,” a deir Parker. Bhí sí obair le feiceáil ar dtús on Divernet i 2021 nuair a bhí an saothar ealaíne spreagtha sa Mhuir Chairib Go domhain Roghnaíodh é a theilgean thar thrí urlár i siopa éadaí i Sráid Oxford i Londain.

Bhí sé péinteáilte aici “mar fhrithcheann ar ghathacht an ghlaslais, mar a chuimhnigh mé ar chuimhneacháin suaimhneacha a bhí faoi na tonnta”.

Cháiligh Parker mar thumadóir sna hOileáin Bhriotanacha na Maighdean sa bhliain 2006 ag aois 54 agus d'fhill ar an RA le bheith ina theagascóir an bhliain dár gcionn. Bhí go leor dá pictiúir faoin uisce bunaithe ar a taithí ag tumadóireacht agus ag grianghrafadóireacht go rialta i Grenada.

Faigh amach níos mó faoin ealaíontóir ar a suíomh Gréasáin, agus tuilleadh faoi ADEX Voice of the Ocean anseo.

