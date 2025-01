Seolann Solomon Airlines an Chéad Bhealach Tras-Tasman

Eitiltí Solomon Airlines ag tosú 21 Feabhra 2025 Auckland-Brisbane ó NZD$238 bealach amháin, tuairisceán NZD$513

Tá an chéad seirbhís Tras-Tasman de chuid na haerlíne á cheiliúradh ag Solomon Airlines ó Auckland go Brisbane le

‘Táillí Seolta Sholamón Airlines Auckland-Brisbane’ ó NZD$238 bealach amháin agus $513 tuairisceán (lena n-áirítear cánacha). Is iad na táillí tairisceana speisialta na táillí aerlíne lánseirbhíse is ísle atá ar fáil faoi láthair idir an Nua-Shéalainn agus an Astráil.

Eitleoidh Solomon Airlines Auckland go Brisbane le haerárthach Airbus A320 a thairgfidh 12 shuíochán Rang Gnó i

2 x 2 chumraíocht agus 138 suíochán Rang Eacnamaíochta i gcumraíocht 3 x 3. Is é an t-am eitilte 3 uair agus 45 nóiméad.



‘Táillí Seolta Sholamón Airlines Auckland-Brisbane’ ar díol go dtí go ndíoltar amach iad agus áiríonn siad:

Aerlíne Seirbhíse Iomlán, béilí blasta, sneaiceanna, deochanna, sármhaitheas seirbhíse inflight

Liúntas bagáiste seiceála fial saor in aisce* de 30 cileagram an duine Geilleagar, 40 cileagram Aicme Gnó

Liúntas bagáiste cábáin de 7 kg Aicme Geilleagar agus Aicme Gnó 10kg

Feidhmeoidh Eitilt IE 725 ar an Aoine ag fágáil Auckland 6.30am ag teacht go Brisbane 07.15am chun lá gnó iomlán a cheadú nó aistrithe chuig cinn scríbe eile san Astráil nó ar aghaidh chuig Oileáin Sholamón

Naisc lá céanna le Honiara agus Munda, geata chuig príomh-cheann scríbe turasóireachta sna Cúigí Thiar agus Isabel

Deis iontach chun triail a bhaint as aerlíne áitiúil san Aigéan Ciúin, iompróir bratach náisiúnta a bhfuil an-ghrá ag Oileáin Sholamón

*Tá liúntais bhreise bhagáiste i bhfeidhm do Chomhaltaí Belama Plus agus táillí Solúbtha Iomlána

Dúirt Solomon Airlines go raibh an bealach nua ina ghné thábhachtach de sceideal nua idirnáisiúnta na haerlíne.



“Táimid ar bís ár gcéad eitiltí Tras-Tasman a sheoladh a thairgeann rogha aerlíne nua do Kiwis go díreach go Brisbane, agus iad siúd a thaistealaíonn chuig Oileáin Sholamón, nasc áisiúil aon lae trí Brisbane chuig ár ngeataí idirnáisiúnta Honiara agus Munda,” a dúirt John Wopereis. , Bainisteoir Tráchtála ag Solomon Airlines.



“Tá eitiltí Auckland-Brisbane sa dá threo uainithe chun nascacht iontach a sholáthar, rud a fhágann go mbeidh taisteal níos éasca agus inacmhainne do thaistealaithe gnó agus fóillíochta, chomh maith le hoibrithe RSE agus trácht VFR - iad siúd a thugann cuairt ar chairde agus ar mhuintir san Astráil, sa Nua-Shéalainn agus in Oileáin Sholamón, ” ar seisean.



“Cé go mbeimid ag súil go n-úsáidfidh go leor an eitilt le haghaidh taistil pointe go pointe idir Auckland agus Brisbane, nascann an tseirbhís freisin lenár n-eitiltí Brisbane go Munda agus Honiara, rud a ligeann do thaisteal an lae céanna ón Nua-Shéalainn trí Brisbane go cuid d’Oileáin Sholamón’. cinn scríbe turasóireachta is fearr sna Cúigí Thiar agus Isabel,” a dúirt sé.

“Tá an bealach seo mar chuid dár sceideal leathnaithe idirnáisiúnta atá deartha chun nascacht réigiúnach a fheabhsú, éifeachtúlacht oibriúcháin a fheabhsú, agus eispéiris taistil réidh a chinntiú do phaisinéirí agus do lasta,” a dúirt an tUasal Wopereis.

Le haghaidh faisnéise breise féach flysolomons.com nó lean sinn le haghaidh nuashonruithe Solomon Airlines, Facebook Aerlínte Sholamón, instagram SolomonAerlínteInsta or SolomonAirlines Nasctha I