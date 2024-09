SS línéar na Stát Aontaithe le bheith ar an sceir shaorga is mó ar domhan

Tá an línéar farraige ollmhór SS na Stát Aontaithe le bheith ar an sceir shaorga is mó ar domhan, leis an scéala go bhfuil comhaontú sínithe ag Okaloosa County chun an soitheach a cheannach agus go bhfuil sé beartaithe é a chur faoi uisce amach ó chósta Destin-Fort Walton Beach.

Seoladh an SS 302-méadar de chuid na Stát Aontaithe i 1952, agus tá an Riband Gorm fós ann don trasnú trasatlantach is tapúla le línéar aigéin. Tá sé dug faoi láthair i Philadelphia.

Ar a dtugtar 'America's Flagship', dearadh é le bheith inchomhshóite go long trúpaí dá mba ghá, a bhí in ann 14,000 trúpaí a iompar ar feadh 10,000 míle gan athbhreoslú. Bhí ceathrar Uachtarán SAM agus daoine cáiliúla iomadúla ar an long le linn a saol seirbhíse.

An taobh istigh cavernous de na Stáit Aontaithe SS

Rachaidh an línéar isteach san iompróir aerárthach USS Oriskany, atá ar an sceir shaorga is mó ar domhan faoi láthair, agus a chuaigh ó Pensacola in 2006. Meallann sé 10,000 tumadóir go bliantúil, rud a ghineann thart ar $3.6 milliún in aghaidh na bliana i gcaiteachas díreach (amhail 2015).

Is é an plean an t-árthach a chur faoi uisce ina seasamh i doimhneacht a fhágfaidh go mbeidh rochtain ag cách air – beidh tumadóirí áineasa in ann forstruchtúr uachtarach na loinge ollmhór a iniúchadh, agus beidh tumadóirí teicniúla in ann dul isteach sna limistéir agus sna codanna níos doimhne.

Go héiceolaíoch, cruthóidh an sceir shaorga gnáthóga nua do shaol na mara, agus meallfaidh an méadú seo ar líon na n-iasc níos mó slatiascairí áineasa, a chuireann leis an ngeilleagar áitiúil freisin trí chaitheamh ar threalamh, cíosanna bád, breosla agus cairtfhostaithe.

Soláthróidh forstruchtúr ollmhór SS na Stát Aontaithe neart le hiniúchadh

Creidmheas grianghraf: Michael Barnette