Tugann Steve Backshall Ocean Down Under

Tá an láithreoir teilifíse, an t-údar, an t-eachtránaí agus an sár-dhuine Steve Backshall ag tabhairt a sheó stáitse beo Ocean go dtí an Astráil in 2025.

Tar éis a shliotán ceannlíne ar an bPríomhchéim ag an GO Diving Show ANZ i Sydney i mí Mheán Fómhair, tá Steve ag filleadh Down Under chun dul ar camchuairt timpeall seacht n-ionad éagsúla lena seó spreagtha, cáiliúil Ocean, a bhfuil an fotheideal go cruinn aige 'a thabhairt. brionglóidí mara ar an saol'.

Aigéan Steve Backshall is litir ghrá í chuig an timpeallacht is spreagúla ar ár bplainéad – agus slí iontach chun níos mó a fhoghlaim faoi na rudaí is gá dúinn a dhéanamh chun ár bhfarraigí a shábháil.

Agus é ina réalta ar an gclár teilifíse mór le rá Deadly 60, tugann Steve a fhuinneamh trádmhairc ar an saol trí cleasanna, turgnaimh, frapaí, eolaíocht cheannródaíoch, agus píosaí scannáin ar an mórscáileán óna dhá scór bliain sa teilifís. Ó gheala móra go míolta móra, rónta go sluasaidí sairdín, orca go aisteach an domhain, glacann sé deilbhíní an Ghorm Mhóir go mion iontach.

Is deis iontach é seo do lucht leanúna de gach aois tumadh go domhain isteach sa domhan iontach faoi na tonnta. Rud nach mór a fheiceáil don teaghlach ar fad!

Áirítear ar a chamchuairt timpeall na hAstráile:

9 Eanáir – Perth, Amharclann Cois Abhann

11 Eanáir - Adelaide, AEC Theatre

13 Eanáir – Brisbane, QPAC

15 Eanáir – An Caisleán Nua, Amharclann Cathartha

16 Eanáir - Sydney, Amharclann Enmore

17 Eanáir - Amharclann Canberra

18 Eanáir - Melbourne, Hamer Hall

Tá ticéid ar díol anois anseo.

Ar ais i Blighty

Ná bíodh imní ort má chaill tú turas Steve ar Ocean UK i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna, tá sé ag filleadh ar an bPríomhchéim Seó Tumadóireachta GO ag NAEC Stoneleigh ar 1-2 Márta mar phríomhchainteoir.

Ticéid dhá cheann ar cheann ar díol anois don phríomhimeacht seo ar fhéilire tumadóireachta na RA.