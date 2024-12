An chéad ghlúin eile de logáil tumadóireacht ar líne

Cé go bhfuil roinnt daoine sásta fós an logleabhar páipéir ar an sean-nós a bhriseadh amach agus suí síos tar éis tumadóireacht a dhéanamh chun sonraí a tumadóireachta deiridh a scriobláil, tá níos mó agus níos mó tumadóirí ag casadh ar mhodhanna níos casta agus níos idirghníomhaí chun taifead a choinneáil. a gcuid tumthaí – agus an logáil tumadóireachta nua ar líne ó www.divelogs.com tá neart gnéithe nuálacha ann.

Tá leagan 3 den loga tumadóireachta ar líne lánpháirtithe go hiomlán i mbunachar sonraí fairsing léarscáil an domhain de láithreacha tumadóireachta, agus cuireann sé ar chumas an úsáideora súil a choinneáil go héasca ar a dtrealamh, a tumadóireacht agus a thurais – agus é ar fad bunaithe ar líne, is féidir leat rochtain a fháil ar do shonraí. ó áit ar bith ar domhan go simplí trí logáil isteach.

Ag croílár an táirge seo atá éasca le húsáid - atá deartha le rith ar fhóin chliste agus ar dheasc mhóra - tá logáil tumadóireachta atá bunaithe ar ghreille atá chun cinn agus in-eagarthóireacht, a dearadh ón tús chun am agus iarracht a shábháil duit, agus chun tú a dhéanamh. d’iontráil sonraí níos éifeachtaí. Ionchorpraíonn sé scagadh saincheaptha préimhe agus eagarthóireacht cóip-agus-greamaigh thar tumadóirí iolracha ag an am céanna - díreach cosúil le Excel.

Tá i bhfad níos mó i gceist le logáil tumadóireachta ná taifead simplí de do thumadóirí. Tá sé lán le gnéithe nuálacha, mar shampla a bheith in ann suíomh tumadóireachta a chuardach ón leabharlann fhairsing suíomhanna, rochtain a fháil ar bhunachar sonraí aitheantais éisc phréimh DiveLogs, nó do threalamh a úsáidtear a bhainistiú.

Tá an cumas ag an logáil tumadóireachta ar líne iompórtáil ó iliomad formáidí comhaid agus feidhmchláir éagsúla, agus is féidir leat do shonraí go léir a onnmhairiú i bhformáid chaighdeánach comhaid UDDF.

Eagarthóireacht greille, cosúil le Excel

Dúirt Mike Fenney le DiveLogs: “Caitheann muid an oiread sin ama, airgid agus iarrachta dul ag tumadóireacht! Deis is ea logáil tumadóireachta ar líne chun dul níos faide ná na bunghnéithe maidir le cathain, cá háit, agus cad a rinne mé i mo thumadóirí. Ba cheart go mbeadh níos mó ná taifead ann – ba cheart go gcabhródh sé linn na tumthaí sin inár gcuimhní cinn a athbheochaint, treochtaí pictiúr mór a fheiceáil maidir le conas is féidir linn (agus mar a d’éirigh linn!) feabhsú, agus braistint a fháil ar cé mhéad den phláinéid mhór ghorm seo atá againn. iniúchadh. Agus ba chóir go mbeadh sé éasca agus tapa a úsáid.

“Ba é seo an sprioc a bhí taobh thiar i gcónaí divelogs.com. An pláinéad mór gorm a rinne muid blianta fada ó shin lenár tíleanna bonn-léarscáil álainn (tá sé seo ar siúl ar mhonatóir lánscála speisialta). Tháinig an tapa agus an éasca le húsáid i leagan 3 leis an gcéad logáil tumadóireachta greille ar líne in-eagarthóireacht go hiomlán ar domhan a iompraíonn cosúil le Excel.

“Anois, tá na gnéithe is déanaí de leagan 3.1 dár loga tumadóireachta ar líne dírithe ar an dá cheann eile: cuimhní cinn (grianghraif agus físeáin a fheiceáil leabaithe i do tumthaí), agus treochtaí pictiúr mór leis an modúl nua anailísíochta (de na cairteacha go léir a chruthaigh muid nuair a agus tástáil á déanamh ar an modúl anailíse, ba é an cumas an gaol idir an ráta SAC agus an meáchan a iompraíodh a thaispeáint a léirigh an leibhéal léargas a bhí ar fáil.”

Stóráiltear do shonraí go slán agus cúltacaítear iad ar fhreastalaí tiomnaithe DiveLogs féin i lárionad sonraí sa RA, agus toisc go bhfuil sé neamhdhíobhálach don chomhshaol, úsáideann an áis seo fuinneamh in-athnuaite 100 faoin gcéad.

Tá an logáil tumadóireachta caighdeánach ar líne lán le gnéithe, gan aon teorainneacha ar líon na tumadóirí a iontráladh, ach tá gnéithe den scoth ar fáil - mar rochtain ar an mbunachar sonraí Fish ID (mar a luadh thuas) agus arduirlisí eagarthóireachta grianghraf - le haghaidh síntiús bliantúil cosnaíonn sé £20 (nó méid comhionann má tá sé ar fáil i d’airgeadra áitiúil).

Is féidir leat rochtain a fháil ar gach cineál sonraí anailíse, lena n-áirítear úsáid gáis, uasdoimhneacht, ráta SAC, agus go leor eile.

Athshainiú an loga tumadóireachta

Ag croílár Leagan 3 tá an logáil tumadóireachta ar líne féin, a choinnítear in eangach ardleibhéil le go leor bealaí chun eagarthóireacht tapa agus allmhairiú tumthaí a dhéanamh, agus áirítear ann cairteacha próifíle idirghníomhacha, chomh maith le comhtháthú daingean le do liosta trealaimh agus an bunléarscáil, chun go leor eolais a thabhairt duit ar an bhfearas a d’úsáid tú, agus ar an áit ar tumadh tú – seo ar fad ar do mhéar.

Is féidir leat tumthaí a chur leis, a allmhairiú agus a scriosadh sa logleabhar ar líne, do phróifílí ríomhaire tumadóireachta a thabhairt isteach, tuairimí, grianghraif agus físeáin a chur leis, agus foláirimh agus lascadh gáis a thaispeáint, do chairde loga tumadóireachta a bhainistiú, an trealamh tumadóireachta a d’úsáid tú ar thumadóirí a chur in eagar, agus é a nascadh go léir le bunachar sonraí an láithreáin tumadóireachta.

Is féidir leat do ghrianghraif agus físeáin a bhainistiú go héasca laistigh de DiveLogs

Know do threalamh

Ní cuimhin liom cén trealamh a d'úsáid tú ar do thumadh deireanach? An streachailt a thabhairt chun cuimhne cad iad na meáchain a bhí uait? Coinníonn greille trealaimh ar leith do ghléas tumadóireachta go léir féin, agus aon earraí ar cíos, a ligeann duit grúpaí trealaimh a chruthú, do liostaí trealaimh tumadóireachta a chur in eagar agus a chur in eagar, agus féachaint ar stair úsáide do threalamh.

Is féidir leat rochtain a fháil ar an mbunachar sonraí ID Éisc, agus foghlaim cá háit ar chonacthas speicis ar leith

Déan iniúchadh ar ár ndomhan uisceach

Gné lárnach de Leagan 3 den loga tumadóireachta ar líne is ea an bunachar sonraí léarscáileanna domhanda atá deartha go hálainn agus an-idirghníomhach. Comhtháthaíonn sé go hiomlán leis an logáil tumadóireachta, ag cur gné iomlán nua nuair a dhéanann tú tagairt ar ais chuig tumthaí san am atá caite. Mar sin féin, tá i bhfad níos mó i gceist leis ná bealach amháin chun an áit ar tumadh tú a mharcáil. Is acmhainn mhór atá ag fás é freisin a chuideoidh leat do chéad áit eile a aimsiú le tumadóireacht a dhéanamh - agus is féidir leat cabhrú le húsáideoirí logaí tumadóireachta eile trí athbhreithnithe a fhágáil, ionas gur féidir leo cinneadh a dhéanamh an bhfuil an láithreán tumadóireachta áirithe sin oiriúnach dóibh.