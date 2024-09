Teaghlaigh + cairde dírithe i dtiomántán atreoraithe PADI

“Ligeann tumadóireacht dom áilleacht an aigéin a fhiosrú, agus ba bhreá liom é sin a roinnt le mo pháirtí, Brady,” a deir PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey from the UK, talking about the oiliúint agency’s new “Seek Adventure. Save the Ocean Together” recruitment scheme.

“D'fhás sé aníos talamhiata, gan an fharraige ina shaol, agus ní raibh fonn air i gcónaí ar uiscí níos fuaire. Ach tar éis dó bogadh go Corn na Breataine, fuair sé grá don aigéan trí surfáil agus snorcallú.

“Anois, is é an chéad chéim eile é deimhniú a fháil, mar go n-osclóidh sé domhan iomlán nua faoi uisce dúinn a iniúchadh le chéile. Ní féidir liom fanacht go bhfaighidh Brady taithí ar an draíocht faoin dromchla mar thumadóir PADI.”

Ambassa PADI na RA Kayleigh Slowey: 'Is é deimhniú Brady an chéad chéim eile.'

PADI is encouraging scuba divers to recruit friends and family-members as their dive-buddies with its new “diver-acquisition” campaign, an incentive scheme that enables PADI divers at any level to send out a 15%-off link for the PADI Oscailte Uisce eLearning course, via their PADI Account.

By using the link, the new recruit in turn unlocks a 30-day trial to the PADI Club for the diver who sent out the offer. Club membership costs US $50 a year and offers access to discounts on PADI’s eLearning programmes and certification cards, a free ReActivate programme and a síntiús go dtí an digiteach version of PADI’s Scúba Tumadóireachta iris.

“Tá infheistíocht mhór á déanamh ag PADI san fheachtas seo agus táimid ag spreagadh ár bpobal tumadóirí, gairmithe tumadóireachta agus ionaid tumadóireachta agus ionaid saoire an rud céanna a dhéanamh,” a deir Valette Wirth, príomhoifigeach branda agus ballraíochta PADI Worldwide.

‘Leithscéal glórmhar’

An oiliúint agency is running four mini-campaigns in connection with the referral programme, focusing on the prime reasons for learning to dive, which it says are wellness, connection, education and purpose.

Tugann an clár dreasacht bhreise do ghairmithe PADI tuilleadh cúrsaí a dhíol trí bheathú isteach sa PADI Cluiche Máistir Tumadóir Scúba Dúshlán agus deis a thabhairt do mhic léinn MSD turas tumadóireachta chuig na Oileáin Mhaildíve a bhuachan.

India Black: ‘Ba bhreá liom tagairt a dhéanamh d’aon duine ar beag eagla an aigéin’

“Tá an oiread sin cúiseanna éagsúla ann gur breá liom tumadóireacht a dhéanamh,” a deir Ambassa Tumadóir PADI eile de chuid na RA, An India Dubh. “Is dóigh liom gur bealach é chun mé féin a thaisceadh, ceangal níos dlúithe a bheith agam leis an dúlra, tuiscint níos fearr a fháil ar an domhan faoi uisce, agus is cleachtadh iontach meabhrach é… ach i ndáiríre, is leithscéal glórach é dom a bheith in ann an lá a chaitheamh amuigh ar an bhfarraige an saol muirí is fearr liom agus ag ligean orm gur maighdean mhara mé.

“Ba bhreá liom tagairt a dhéanamh d’aon duine a bhfuil beagán eagla air roimh an aigéan. Tá sé ráite agam leis an oiread sin daoine a dúirt mar a d’athraigh tumadóireacht a ndearcadh ar an uisce go hiomlán, agus is dóigh liom gur áit leighis atá ann a bhfuil rochtain tuillte ag gach éinne air.

“Tá mé chun tagairt a dhéanamh do mo mháthair Katie áfach! Tá sí rud beag leisce, ach is dóigh liom go mbeadh sé chomh fionnuar di triail a bhaint as!” Faigh tuilleadh eolais faoi PADI's Déan tagairt do Chara fheachtas.

Chomh maith leis sin ar Divernet: PADI EMEA: 2 BHEALACH CHUN NÍOS MÓ SONRAÍ A FHás, MNÁ AG tumadh: 'Feicfidh muid an taoide ag casadh', TÁ DÚSHLÁN Máistir tumadóir scúba ar siúl