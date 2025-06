Turas tumadóireachta Fidsí i mbaol i ndúshlán Máistir PADI

Sheol PADI a nDúshlán Máistir-Tumadóirí Scúba 2025, agus é mar aidhm aige dreasacht a thabhairt do thumadóirí ar fud an domhain chun “buaicphointe” na tumadóireachta scúba áineasa a bhaint amach trína rátáil MSD féin a fháil. Ciallaíonn sé sin dul isteach i gciorcal mionlach a shroicheann níos lú ná 2% de thumadóirí, de réir na gníomhaireachta oiliúna.

“Meastar gurb é rátáil Máistir-Tumadóir Scúba PADI an ‘crios dubh’ i dtumadóireacht áineasa,” a deir príomhoifigeach branda agus ballraíochta PADI Worldwide, Kristin Valette Wirth. “Táimid ag tabhairt dúshlán do thumadóirí scúba leanúint lena gcuid oideachais agus a bheith muiníneach agus ullmhaithe.” tumadóirí réidh eachtraíocht a lorg agus an aigéan a shábháil in áit ar bith ar domhan.”

Tá an dúshlán ar oscailt go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair, agus tugtar deiseanna do rannpháirtithe páirt a ghlacadh i gcrannchur chun turas tumadóireachta go Fidsí a bhuachan, le tacaíocht ó Thurasóireacht Fidsí.

D’fhéadfadh turas go Fidsí a bheith ar na bacáin (PADI)

Áirítear leis an duais eitilt ar ais agus ar ais le haghaidh dhá oíche agus sé oíche lóistín agus ceithre lá tumadóireachta le hionad tumadóireachta PADI Paradise Taveuni. Gheobhaidh an bheirt a bheidh ar an ngearrliosta cúrsa ríomhfhoghlama PADI áineasa dá rogha féin.

Leanúnachas ar chlár atreoraithe PADI, tá an crannchur oscailte d’aon mhic léinn atá ag obair i dtreo a rátáil MSD a bhaint amach le linn thréimhse an chomórtais. Ní mór d’iomaitheoirí MSD a gcúrsaí Tumadóireachta Uisce Oscailte, Uisce Oscailte Ardleibhéil agus Tarrthála agus cúig speisialtacht chomh maith le 50 tumadóireacht logáilte a bheith críochnaithe acu.

I mbun oiliúna (PADI)

rannpháirtithe a chláraíonn anseo agus freagair an cheist “Cén fáth ar mhaith leat a bheith i do Mháistir-Thumadóir Scúba PADI?” téigh ar aghaidh chun iontrálacha a fháil sa chrannchur bunaithe ar a ngnóthachtálacha ar an mbealach.

Tuilleann MSD féin 10 iontráil; cúig iontráil an duine do Thumadóirí Tarrthála agus do bhaill den chlub; trí cinn do AOWD; dhá cheann an duine do speisialtachtaí agus ceannach cárta deimhniúcháin; agus tuilleann OWD agus glacadh le Gealltanas Sábháil an Aigéin iontráil amháin an duine.

Tugtar cuireadh do bhaill ghairmiúla PADI páirt a ghlacadh ina leagan féin den chomórtas, agus gheobhaidh siad siúd a léiríonn an fás is mó i rátáil MSD lena gcuid mac léinn bliain i ndiaidh bliana ina réigiún ballraíocht PADI saor in aisce in 2026.

Sonraí an dúshláin is féidir é a fháil ar shuíomh PADI Worldwide.

